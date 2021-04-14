原标题：职教“山东模式”激活“一池春水”

这里并非本科院校，却有75%的专业录取分数线高于本科，其保持多年的高就业率更是令不少普通高校只能望其项背。

作为山东商业职业技术学院院长，王鑫见证过“职校只能招收低分生”的黯淡时光。如今，她欣喜地看到更多高分考生主动选择职业院校，并通过“职教高考”的路径走向更广阔的人生。

在山东，“千军万马挤独木桥”的现象渐生变化，以“文化素质+职业技能”的“职教高考”制度创新为代表，一条条有利于技术技能人才成长的“立交桥”令人目不暇接。

2020年，山东全省中职招生录取44.4万人，比上年增加10.8%，2.5万人超过普通高中录取分数线；高职录取44.99万人，2.4万人达到本科录取分数线。

从被动接受到主动选择，观念更迭背后是渐成特色的职业教育“山东模式”落地生根，深入人心。

2020年1月，以部省共建国家职业教育创新发展高地为标志，山东开始迈入职业教育改革深水区。按照“起步成势、一年成式、两年成是、三年成事”的节奏，整省推进。目前，山东已设立4个试验区，建立12项制度机制，出台20个改革文件，启动495个改革项目。

激活“一池春水”，满目皆新。

面向基数庞大的职业院校教师群体，山东从招聘机制、薪酬政策等入手，开展大刀阔斧的改革举措，建设充满活力的双师型队伍。

在济南职业学院，一条条专为引入高水平教师设立的“绿色通道”令人耳目一新。针对高技能人才，该校在提供安家费、科研启动经费、周转房等常规待遇的同时，采取“一事一议”政策，职称聘用不受岗位及名额限制，甚至为配合这些高技能人才在企业做项目的需要，灵活安排其教学科研时间。

改变传统教师管理模式的同时，该校加大引才力度，根据需要随时启动引才程序，引才周期从过去的6个月左右缩短为仅1个月。

“学院的人才制度改革影响最深的是学生培养模式，不仅更加契合教学改革方向和企业实际需求，同时，服务经济的人才支撑能力更强。”济南职业学院书记王春光深有感触。

改革也催生越来越多职业院校达成共识——不拘一格用人才。针对“想要的进不来、进来的不想要”问题，对教师招聘的要求以测试专业技能和执教能力为主。此外，对业界优秀人才，不少职业院校采取试讲、技能操作、专家评议或直接考察的方式组织招聘。

灵活的薪酬政策则为激发创新活力再添“一把火”。

通过改革教师绩效工资制度，山东明确公办职业院校绩效工资水平可达到基准线5倍；职业院校开展技术开发、转让、咨询、服务取得的收入结余，可提取50%以上用于教师劳动报酬，不纳入绩效工资总量管理。同时明确专业教师可在校企合作企业兼职取酬。

“近两年来，我们全面推进校内综合改革，以改革校内绩效分配办法为抓手，逐步将奖励性绩效占绩效工资比例提高到70%以上，专任教师奖励性绩效以教学工作量为基数、教学质量为系数，实现多劳多得、优绩优酬，进一步提高了一线教师的育人积极性。”山东职业学院书记高磊说。

伴随改革的不断破题，各类制度创新历经长期积淀、酝酿，在齐鲁大地不断萌生。

学校的事情，学校说了算。山东明确，将职业学校研发机构（学科专业）设置权、人才招聘权、职称评审权、内部薪酬分配权、科技成果转化收益处置权，全部下放给学校，支持学校自主设立内设机构，自主确定用人计划、招考标准、内容和程序，实行事后备案。“五权下放”同时被列入山东省委、省政府确定的重点改革攻坚事项。

以岗位竞聘改革为抓手，威海职业学院做足了职称自主评聘的改革文章。为破除职称评定“唯科研、唯论文”“论资排辈”等痼疾，该校坚定推行全员竞聘，彻底打破岗位竞聘能上不能下的固有观念。同时，给予二级学院更大的自主权。

“这项改革健全了教师评价体系，打破以往单一化的评价方式，实现了‘会动手的先上，贡献大的多得’，得到了全校教职工的认同。”威海职业学院书记吴永刚说。

混合所有制办学更是以前所未有的改革力度开全国风气之先。

2015年起，山东率先以省为单位开展混合所有制办学改革试点。在前期试点的基础上，2020年，山东14个部门联合出台全国首个混合所有制办学政策制度。目前，山东全省开展混合所有制改革的学校已达40余所，拉动社会资本近百亿元。

作为山东首家混合所有制办学实践院校，山东海事职业学院探索实践了“院校整体、二级学院、公共实训基地”等层面的“大混套小混”混合所有制办学模式，逐步完善了“多元主体办学机制”和“现代法人治理机制”，建立了各类资本、师资、课程、文化深度融合的“校企协同育人机制”。

2015年以来，该校以混合所有制模式先后引进5家企业社会资金9300万余元，共建3个混合所有制二级学院和1个中外合作项目。不仅如此，该校牵头成立全国职业院校混合所有制办学研究联盟，共有116所职业院校、32家企业参与。

“大国、大省依靠财政力量办职业教育是有限的，改革必将开启大量社会资本进入职教领域的新通道。”山东海事职业学院院长王敬良深有体会。

改革的激流中，山东职业教育的开放度得以从全方位更宽领域提升。山东10部门出台支持职业教育对外开放意见，将教育交流与其他公务外出区别管理，突破新冠肺炎疫情封锁，与更多国家全方位地深化交流合作，服务“走出去”。

2020年是山东理工职业学院打造国际职业教育品牌之路收获颇丰的一年。与德国合作办学获批，中国-缅甸职业技术学院正式揭牌，俄罗斯孔子六艺学堂首批10名学生结业……“通过‘走出去’，我们努力搭建国际文化互鉴交流平台，构建‘一带一路’文化共同体，培养拥有国际视野，通晓国际标准，掌握国际技能的人才。”山东理工职业学院书记许可说。

据统计，仅2020年一年，山东全省职业院校在国（境）外设办学点43个，培训中资海外企业员工30万余人次。

如今，职教高地建设已被写入山东省政府工作报告，同时被纳入全省经济社会发展规划和改革攻坚行动，成为创建高水平创新型省份的重要支撑。

“下一步，我们将按照部省共建职教高地要求，进一步改革创新、攻坚克难、推动落实，更好地满足老百姓对高质量多样化职业教育的需求，满足企业高素质高技能人才需求，为全国职业教育的大改革大发展作出山东贡献。”山东省教育厅党组书记、厅长邓云锋说。

中青报·中青网记者 邢婷

(责编：郝孟佳、温璐)