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培养孩子受挫力 家长要先学会放手

2021年04月14日08:17 | 来源：北京青年报
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原标题：培养孩子受挫力 家长要先学会放手

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　　我们家孩子今年上三年级，我们发现孩子承受挫折的能力较差，也比较脆弱，遇到问题常常会出现退缩、不愿意尝试的情况，作为家长该如何培养孩子的抗挫折能力？

　　专家观点

　　通州区教师研修中心心理研究员乔爽：在孩子成长的过程中总会遇到诸多困难、诸多挑战甚至失败，怎样帮助孩子在挫折中激发出自己的力量以及增加抗挫折能力？首先，抗挫力是一种积极品质，也是一种能力，这种能力能帮助孩子从容应对这个复杂的世界。在育儿的过程中，家长面对的首要问题就是学会放手、懂得放手和敢于放手。

　　保护孩子是父母的一种本能，在生活中很多家长都不想让孩子受一点点伤害，悉心呵护孩子，帮助孩子解决成长路上的一切障碍。殊不知，家长的过度保护、家长的各种不放心和舍不得，会让孩子失去培养抗挫力的机会，会给孩子传递出一种信息，那就是你认为他不行。这不仅阻碍了孩子的发展，也打击了孩子的自信心。因此，家长要懂得放手，要相信孩子有应对问题的能力。孩子进入小学阶段之后，各种能力都有所提升，能够自己生活，能克服学习上的困难，能解决同学之间的矛盾。因此，我们不要过多干涉，过度保护。

　　同时，家长要给孩子应对挫折的机会，给孩子一些犯错误的机会。只有经历了挫折，他们才能在挫折中寻找到力量，才能变得更加坚强和勇敢。当孩子遭遇挫折时，我们怎么做？家长要引导孩子正确认识挫折，必要时，要及时介入和引导，要让他们明白，在成长中挫折是磨刀石，是考验。在此基础上，家长一定要积极关注孩子的状态，因为如果孩子长期摆脱不了某件事情的失败，很容易让孩子产生无力感，形成习得性无助，从而丧失了解决问题的信心。因此，家长要及时介入，要关注孩子失败对孩子的影响。

　　家长还要及时关注和疏导孩子的沮丧情绪。更重要的是，家长要看到孩子沮丧背后的需求，了解孩子的困难在哪里，然后找到一个可行的办法，帮助他们做到。比如，孩子考试考砸了，家长可以帮助孩子发泄自己的情绪，听一听他们心底的声音，进一步与孩子探讨和分析试卷，找到失分的原因，找到提高成绩的办法。

　　此外，父母是孩子成长路上的重要他人，对孩子有着重要影响。父母无条件的爱，是孩子抗挫力的伊始，能给孩子最坚定的安全感。父母要给孩子有合理的期待，过高的期待会让他长期处在一个无助的状态。父母也要树立榜样，父母积极的心态，对生活的热爱，都会无形中传递给孩子。孩子在这种环境下，自然会懂得，积极乐观心态面对挫折，永远对生活怀有希望。

　　文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、温璐)

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