原标题：高考双轨道，人才立交桥

4月8日，山东省齐河县职业中专822名考生奔赴各个考场，参加2021年职教高考技能考试。4月10日，来自淄博、东营等地的1636名考生在滨州职业学院参加春季高考护理专业类别技能考试，滨州职业学院全力保障……

春暖花开的季节，职教高考正在进行。

职教高考让中职学校成为梧桐树

今年青岛电子学校共有5个班级参加山东省职教高考，其中3+4本科共2个班87人，信息技术类专业2个班83人，电工电子类专业1个班46人。

今年山东春季高考本科计划数在2020年1.5万的基础上再增加0.5万，意味着参加职教高考的学生将继续享受红利。

青岛电子科技学校校长崔西展说：“2020年我校电工电子类专业本科达线率为95.5%，比2019年提升20个百分点，信息技术类专业本科达线率为81.8%，提升30个百分点。”

自2013年以来，青岛电子科技学校有393人考入山东师范大学、中国石油大学、齐鲁工业大学、青岛大学、山东交通大学、青岛理工大学等本科院校。电气技术应用专业的赵钦超中考只有273分，比普高线低362分，在2020年春考中以540分的成绩考入山东工程职业技术大学电子信息工程专业本科。

大幅度提升的本科分数线达线率说明学生们的学习热情和积极性在高涨。

“职教高考让中职学校成为梧桐树，吸引了越来越多的学生选择报考中职学校。青岛电子学校连续多年在招生中一次全部录满，2020年招生近千人。”崔西展说。

“畅通技术技能人才成长通道，进一步搭建成才立交桥，健全高质量育人体系。职教高考政策促进职业教育向纵向贯通、横向融通的方向深入发展，推动中高职人才培养体系的建设和完善，增强了职业教育的吸引力。以青岛电子学校为例，学校在开设3+4对口贯通培养、中日3+3+2国际硕士、三二连读大专、五年贯通培养大专、职业中专的基础上，与优质高中合作，开设了综合高中实验班、普职融通实验班，实现了与普通教育的‘双轨双通’，增强了职业教育的适应性。”崔西展说，职教高考制度同时促进了中职学校内涵发展，推动学校进行教育教学改革，提高了育人质量。“去年至今年，有12名学生从普高转入我校普职融通班学习就读。”

职教高考制度，打破职业教育的专科“天花板”。青岛电子学校职业中专层次17级9班3D立体设计与打印专业，39名同学当时入校时并未达到学校的三二连读分数线，在2020年，该班38名同学参加春季高考单招并全部录取，升入大学继续深造。2015年参加春季高考取得电工电子类全省第二名好成绩的戴栋晨，2019年以优异成绩考入中国科学院机械电子工程专业硕士研究生。2017年参加春季高考取得电工电子类全省第一名好成绩的闫航，2021年被山东师范大学物理与电子科学学院研究生录取。中职学校一样是年轻人青春起航的地方。

中职生源在大学体现出的四个优点

闫国章，2012年从中职考入潍坊科技学院市场营销本科专业，本科学习期间，参加山东大学法律自考，自学日语，考取了多个专业证书，现为湖南大学法学专业博士研究生。郭丰娜，2011年从无棣职业中专考入潍坊科技学院化学工程与工艺本科专业，2015年考入青岛大学化学化工学院就读硕士研究生。马科，2015年参加春季高考考入潍坊科技学院土木工程本科专业，2019年考取山东科技大学土木工程与建筑学院硕士。

“我们调查分析发现，同专业班级的中职生源和普通高中生源在学业方面的表现并无明显差异。中职生源有几个比较明显的优势，一是对所学专业满意度更高，专业对口就业率更高。二是显示出更强的创新意识和创业能力。三是实践动手能力更强。四是适应性更强，学校心理中心测试发现，中职学生面临的就业和人际方面的问题要少于其他学生，在面对困难和挫折时应对方式更为积极。”潍坊科技学院副校长李广伟说。

潍坊科技学院是山东省应用型本科高校建设首批支持高校，致力于技能型技术型人才培养，同时招收普通高中和中职生源。2009年开始从中职生中招生对口本科。目前，全校中职生源总人数为4355人，占在校生比例为19.5%。2021年从中职招生对口本科计划800人，对口专科计划1500人。

李广伟说：“中职生的加入更加切合学校的办学定位，可以更好发挥学校的人才培养优势。学校开展的五年一贯制和3+4中职本科贯通培养试点也使我们的应用型人才培养体系更加完善。中职生的加入进一步促进学校转变人才培养观念，注重学生职业能力和职业精神的培养，将职业技能等级标准有关内容及要求有机融入专业课程教学，促进书证融通，全面提升应用型人才培养质量。”

职教高考的前世今生

我国职教高考发端于20世纪80年代。当时主要以推荐升学为主，涉及学生数量十分有限。90年代中期，教育部出台对口升学政策，选择部分本、专科专业，列出专门招生计划，对有意愿继续深造的中职学生进行选拔考试，这是职教高考的早期形态。

2012年之前，全国基本都是延续对口升学政策，各地招生计划数特别是本科招生计划数很少。2012年，山东省在全国率先建立“文化素质+职业技能”职教高考制度，职业技能测试采取实际操作形式，当年安排本科招生计划2600个，报名人数3万多人。

2013年，山东省推进现代职教体系建设，将职业教育考试招生制度改革作为“总开关”，职教高考本科计划增加到5000个，之后屡次增加，达到1.2万人。2020年，山东作为全国首个部省共建国家职业教育创新发展高地，将职教高考本科招生计划增加到1.5万个，报名人数达到15万人。

山东省初步构建起职教、普教并行的高考双轨道，基本形成上下贯通、左右衔接的人才成长立交桥基础框架，为技术技能人才成长在一定程度上拓宽了学业晋升、技术技能提升的渠道，社会满意度和综合影响力不断提升。

“长期以来职教只能招收低分生的难题开始逐步得到破解，也在制度层面使职业教育的生源素质和结构发生了较大变化，优化了教育结构和生态。2020年，很多职业学校招生报名火爆。全省中职教育招生录取44.4万人，比上年增加10.8%，2.5万人超过普通高中分数；高职教育录取44.9万人，有2.4万人达到或超过本科录取分数线。”山东省教育厅职业教育处处长王志刚说。

王志刚介绍：“2022年及以后，山东省将进一步优化职教高考制度。一是合理布局职教高考本科招生高校和专业，合理增加本科招生计划。二是按照有利于技术技能型人才培养和选拔原则，建设职教高考题库，完善职业技能考试体系，真正考出技术含量。”

（本报记者 李玉兰）

(责编：郝孟佳、温璐)