本报天津电 （记者扎西）“您的企业有什么需求，都可以在需求调查表上登记，我们会进一步和您对接。”“我想了解‘津心融’怎么注册，怎么申请融资……”为支持天津市留学人员企业和产业联盟企业对接金融资源，助推企业健康成长，近日，在天津市西青区赛达企业家服务中心的“天津市留学人员企业暨半导体集成电路人才创新创业联盟金融服务对接活动”现场，天津市人社局、天津市金融局邀请8家金融机构、14家留学人员创业园、50余家留学人员企业和产业联盟企业近百人进行了洽谈对接。

天津微深联创科技有限公司是一家聚焦三维技术开发、技术服务与咨询的数字化企业，研发出多款在业界拥有良好口碑的三维扫描仪产品。本次对接会上，这家企业收获满满。

“我们主要是依托三维技术的数字化应用，运用3D机械视觉技术，通过传感器引导机械手操作，实现精准的在线监测，技术全国领先。为了抓住一年至一年半的技术优势期，我们需要在最短的时间内把技术推向市场并占领市场，对人才和资金的需求很迫切。”天津微深联创科技有限公司副总经理刘伟表示，“我们正在申请领军企业和海河英才‘项目+团队’计划，对接会上，天津市人社局、天津市金融局介绍的政策正是我们想要深入了解的，非常解渴。”

“我们将组织重点企业赴国内‘双一流’高校进行招聘，组织开展信创产业专场招聘活动。联盟内企业招聘本科及以上学历应届高校毕业生的，可以在毕业生离校前集中办理引进落户手续。同时还将建立高层次和紧缺人才需求发布平台，设立联盟发布专区。”天津市人社局人才开发处副处长徐俊华介绍，天津还设立了产业联盟高层次人才服务驿站，配备专业化人才服务专员，为企业提供项目申报、平台对接、办理人才“绿卡”、医疗保健、通关免税等高层次服务。

两个半小时的对接会，留学企业和产业联盟企业负责人都表示：“这次和政府部门、金融机构面对面，了解了最新的优惠政策和金融产品信息，‘人’‘财’都解了渴，真是不虚此行。”

(责编：郝孟佳、温璐)