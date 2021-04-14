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上海虹口推出过渡期人才驿站（创业资讯）

2021年04月14日08:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报电 （记者孙亚慧）为了缓解留学回国人员过渡期内的居住困难，4月8日，上海市虹口区在全市率先出台《虹口区留学回国人员过渡期内租住人才驿站的专项支持政策》，鼓励留学回国人员在虹口创新创业，助力上海打造国际人才高地。

政策明确，申请者需为中国籍公民，并在世界排名前100位的国（境）外高校获得硕士及以上学位或博士后证书未满2年，同时本人及家庭成员在上海无房且未申请、享受上海住房保障政策。

对符合条件的留学回国人员租住专门对其推出的人才驿站，给予最多不超过6个月过渡期的租金补贴。其中，国（境）外高校具体排名参考最新英国泰晤士报高等教育副刊、美国新闻与世界报道、QS世界大学排名、上海软科世界大学学术排名等4类榜单。

据介绍，虹口区重点支持与区域产业发展紧密相关的金融学类、交通运输类、物流管理与工程类、电子信息类、自动化类、计算机类、环境科学与工程类等专业（包括但不限于上述专业）毕业的留学回国人员。

为保证申请公平、公正，相关部门将实行“积分优先、摇号托底”机制来保障政策运行。在资格审核通过后引入积分制度，由虹口区人力资源和社会保障局根据申请人的年龄和学位等情况对其进行积分评价，积分高的申请人优先。

同时，为满足海归多样化需求，人才驿站有一居室、一室半、一室一厅、两居室、两室一厅等多种房型可供选择，并有空调、床、桌等基本配置，可以实现海归人才拎包入住。该政策将于5月6日正式启动申请受理，首批人才驿站房源将集中于虹口区中部和北部地区，共计100套。

(责编：郝孟佳、温璐)

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