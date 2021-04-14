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西安建筑科技大学海归专家杨斌：让未来建筑学会“察言观色”

2021年04月14日08:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　杨斌在实验室内与科研团队成员交流。
　　新华社记者 邵 瑞摄

　　据新华社电 （记者薛天、邵瑞、张晨俊）“未来的建筑”会是什么样子？好的建筑，和人之间该建立起怎样的联系？这是学生时代的杨斌时常考虑的问题。

　　2003年，在天津大学硕士毕业后，杨斌来到丹麦技术大学、美国伯克利大学深造，博士后毕业，又获得瑞典于默奥大学终身教职。2018年，他放弃瑞典的工作，选择回到西安建筑科技大学。

　　“我的研究方向已经从建筑室内环境与节能、传统的建筑暖通空调技术，向智能建筑、智慧建筑延展。”杨斌说。

　　西安建筑科技大学“中国——北欧室内环境与能源国际研究中心”实验室的专家团队有一半来自北欧多所名校，这些学校每年都会和西安建筑科技大学开展深层次的科研交流，杨斌是二者之间的纽带。

　　“最开始选择去丹麦技术大学留学，是看中了这所学校业界领先的建筑室内环境营造专业。”杨斌说。

　　全球疫情的大背景下，人们对建筑的通风安全有了更高的要求。杨斌的实验室里，正进行相关的模拟测试。他和团队尝试通过向单个人员送风，在不改变体感温度的前提下，最大程度确保输送的空气纯净，避免病毒通过空气传播。

　　杨斌介绍，回国后，他将科研方向更多地集中在“智能化”“智慧化”室内环境营造上；在学科设置上，更注重跨学科、跨领域的互动。“我正在做的一些交叉学科，是把人工智能、计算机视觉、视频图像处理等AI技术应用在智能建筑中。”

　　“随着科技发展进步，人们的生活需求会越来越高。未来，拥有多种传感器的建筑相当于拥有眼睛、鼻子、耳朵、嘴巴，不仅可以做到‘耳聪目明’，还可以结合处理器和先进的算法，做到‘察言观色’，让居住者享受适宜的服务，同时最大限度优化能耗。”杨斌描绘道。

　　目前，杨斌正在和美国麻省理工学院的多媒体实验室、瑞士苏黎世联邦理工学院计算机视觉实验室进行合作，对建筑内的“无接触”传感进行功能提升。在他的设想里，通过摄像头、麦克风、红外线传感器、气味捕捉器等一系列传感器，建筑物可以对室内环境的各项指标进行调整。

　　“以后就不会再出现会议室空了、空调还开着的情况。建筑可以根据室内人员的多少，人体热量的总反馈，因人而异地调节室内的温度、湿度。”杨斌进一步解释说，“冷暖空调和通风送风装置占据了建筑能耗的五成以上，远高于照明和电子设备耗能。如果建筑有了‘自动按需调节功能’，建筑能耗将大幅下降。”

　　杨斌认为，中国经济增长稳定，城市化发展空间大，是全球建筑科研工作者最好的舞台。同时，如火如荼的新农村建设也让杨斌看到希望：“农村建筑室内环境的提升、改造，也都是我未来的研究方向。”

　　下一步，杨斌希望尽快将他的研究引入到更多具体场景中，让研究发挥出更大的价值，让“耳聪目明”“察言观色”的建筑和设施造福于人。

(责编：郝孟佳、温璐)

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