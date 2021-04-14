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未成年人保护应融入校园日常（纵横）

子  长
2021年04月14日08:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　日前，教育部公布《未成年人学校保护规定（征求意见稿）》，拟建立对学生欺凌、性侵害、性骚扰行为的零容忍处理机制，保障学生休息权利，健全教职工从业禁止人员名单和查询机制等，引发普遍关注，凸显社会期待。

　　整体上看，征求意见稿至少有三个鲜明特点：一是“全”。从学校保护未成年学生权益范畴，到教学、安全、药品、网络、校园环境等各方面具体管理制度，再到针对防范欺凌、性侵害、性骚扰等“特别保护”，以及健全专职机构、加强相关教育，完善监督和投诉渠道、评估考核机制等，涵盖了方方面面，着力构建闭环体系。二是“新”。相关条款与时俱进明确了许多新内容，如在常见的人身安全、受教育权等之外，还明确未成年人在校的休息权利、财产权益、肖像和知识产权等，重视对学生的体质管理、心理健康等，彰显了新理念。三是呼应社会和家长诉求。比如，防范校园欺凌、加强生命教育等，或涉及近年的校园管理突出问题，或响应人大代表建议呼声，吸纳此前相关经验，具有很强针对性。

　　少年儿童是祖国的未来、民族的希望。“全社会都要了解少年儿童、尊重少年儿童、关心少年儿童、服务少年儿童，为少年儿童提供良好社会环境”，已是社会共识。学校是少年儿童成长的重要空间，是他们全面发展、健康成长不可或缺的重要一环。教育部门立足自身职责，完善制度机制，强化未成年人合法权益保障，体现了责任担当，是强化未成年人保护的积极举措。

　　为未成年人全面健康成长营造良好的校园环境，归根到底是一个操作性极强的管理活动。实现从理念到现实的未成年人合法权益保护，落实才是关键。一方面，这需要管理者讲责任有担当，如面对一些校园欺凌事件，是“家丑不外扬”“当老好人”，还是本着对双方负责的态度，化解矛盾，实现有效引导和真正改变？另一方面，更需要管理者把规定深化到日常的教学管理中，真正体现以学生为本的人文理念。

　　（摘编自《南方日报》，原题为《对未成年人保护 要融入校园日常》）  


　　《 人民日报 》（ 2021年04月14日 07 版）
(责编：郝孟佳、温璐)

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