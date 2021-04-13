原标题：冰雪项目将覆盖大中小学生

4月，首都高等学校第八届徒步运动大会将举行；5月，北京市中小学生游泳比赛将开赛；6月，北京市中小学生武术健身操比赛又将展开……市教委日前公布《2021年疫情防控常态化下北京市学生体育竞赛活动计划》，涉及田径、球类、冰雪、游泳等领域近百个体育竞赛活动项目出炉，将覆盖全市大中小学生，贯穿全年。

市教委公布的这份计划分为大学生体育竞赛活动和中小学生体育竞赛活动两部分。涉及大学生的活动共66项，中小学生活动32项。除了田径、足球、篮球、排球、游泳等传统项目，计划中还包括一些时髦的运动项目，比如冰雪项目，本市将举办中小学生冰上、雪上展示活动，7月下旬首都高校将举办大学生滑冰、冰壶比赛；徒步、定向越野等项目也不再是大学生的“专属”，中小学生也将举行定向越野比赛。另外，中小学生的计划表中，单列出了民族传统体育项目，5月15日和5月22日，学生们将开展花样跳绳、踢毽、跳皮筋等竞赛活动。

为鼓励支持各区各学校做好市级学生体育赛事承办工作，市教委表示，凡承办市级竞赛活动的区或学校可适当增加相应比赛的参赛名额或指标。各承办单位要制定各项竞赛活动的组织工作方案及安全预案，明确各方责任，细化工作流程，做到“一赛一案”。

市教委要求，各区各学校要根据实际情况，在严格落实市、区疫情防控工作要求的前提下，做好各项竞赛活动的选拔、推荐及报名参赛等活动组织工作；加强参赛学生的安全教育、个人防护教育，强化组织管理，确保活动安全、有序、顺利进行。（记者 李祺瑶）

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