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北京市推进学校体育工作现场调度会召开 让学生“走出来”“动起来”“赛起来”

课间走出教室 尽享阳光体育

2021年04月13日08:51 | 来源：北京青年报
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原标题：课间走出教室 尽享阳光体育

摄影/本报记者 郝羿

昨日，北京市推进学校体育工作现场调度会在北京第二实验小学举办，市教委副主任刘晓明主持会议并和16区教委深入座谈，切实解决当前阶段推进落实中的具体问题、共性问题，确保落实《北京市全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案》的系统工程稳步推进。市教委同步启动了推进落实《行动方案》的专项督导工作。

《行动方案》鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课，小学阶段每周5节体育课，初中阶段每周4-5节体育课，高中阶段每周3-5节体育课。同时对中小学体育与健康课程提出“教会”“勤练”“常赛”的明确要求。在落实《行动方案》的过程中，课时有限、场地有限、师资有限成为各区各校的共性困难，会议针对这些共性困难进行了深度交流。

北京青年报记者了解到，针对各种困难，本市各区教委因地制宜进行了积极有益的探索。石景山区引导教育集团建立起体育教学资源共享机制，分享体育设施和场地，探索集团特色的体育课程和体育竞赛活动；朝阳区尝试通过“区管校聘”和“教育集团内体育师资共享”的方式解决师资需求；东城区本学期提出“不出汗的体育课不是好体育课”等。

市教委体卫艺处副处长陈晓莉表示，市教委要求各学校充分利用学生在校时间，通过广播、校园电台、电视台等形式，动员全体学生在课间十分钟“走出教室，走向操场，阳光体育，健康成长”，在课后时间积极参加体育锻炼，广泛掀起“走出来”“动起来”“赛起来”的热潮。

现场

实验二小“小场地撬动大体育”

平板支撑、羊角球、软梯……昨日，在北京第二实验小学王府校区不大的校园内，一二年级的同学们正在操场上进行“零点体育”活动。该校体育课实行走班制，所有地面空间被划分成16个区域，每个区域在早晨8点至9点之间“变身”运动场，“唤醒”同学们的身体。

实验二小校长芦咏莉介绍，从2017年3月开始，学校把以往25分钟的课间操调整为每天早晨1小时的零点体育活动。“学校场地有限，利用现有的场地和器材，编排了不同的活动项目。”实验二小王府校区体育组组长马金东介绍，目前仅一年级就开设了20个项目，“15个班的学生分成5组，每组每天要进行4个项目的活动，每个项目9分钟，每两周进行项目互换”。

“零点体育”全程由音乐引导学生训练。音乐一响起，同学们便会自觉地进行训练项目更换。“除体育老师外，其他所有任课老师也都加入其中，每人负责辅导一个项目。”芦咏莉介绍。

学校采取走班制度，学生可根据兴趣走班。此外，社团中也有9个与体育有关。“体育社团不仅参考学生成绩，还将评价团队里每个团员的体质增幅情况。”芦咏莉介绍，从2016年开始，学校基于体育对儿童发展和成长规律的研究，创造性地提出了“体育是第一学科”的理念，近三年来，学生在体测中达到优秀的比例不断攀升。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)

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