王军荣

原标题：课间让学生“野”一些天塌不下来

“学生课间活动的最大半径：教室外的过道”，“比体育老师更‘卑微’的，是没有课间10分钟的孩子”，“孩子在教室里一坐一整天，见不到阳光”……不知何时，课间跳绳、跳房子、踢毽子、打弹珠等儿童游戏在校园内消失了，除了体育课，操场上看不到学生跑跳的身影，不少学校课间10分钟鸦雀无声。家长们呼吁：把课间10分钟还给孩子，让他们能出教学楼玩耍。

课间10分钟，本是学生最为快乐的时光，可以和同学自由聊天，可以跑到操场上撒欢，可以狂笑几声……但现在是不太可能有的。学生只被允许做安静的事，当然，更多的学生则在埋头做作业。还有的学校，课间10分钟已经名存实亡了，上一节课的老师要拖堂，下一节课的老师则会提前进教室，实现了“无缝接轨”。

学校为何死控课间10分钟？在学校的管理者看来，课间10分钟是最容易出安全事故的时间。一方面为防止意外发生，另一方面为营造安全可控的校内环境，学校纷纷投入大量人力维护校内安全，甚至学生上下楼梯、上学放学、食堂取餐等，都安排老师沿途“呵护”，校内游乐设施严禁学生私自玩耍。

有的学校则由少先队大队部干部组建值日团队，课间对每个班级进行评比，该评比与每个月的文明班级评选结合，一旦发现某班学生追逐打闹，大队部会给该班级扣分，就等于是损害了班集体的荣誉。孩子们被施加了无形的压力，便自觉地不再嬉戏打闹。

现在的学校规模一般都较大，学生人数较多，课间休息管理的确是个问题。严格限制课间活动范围、活动强度，的确可以大大减少意外事故发生的几率，因为一旦出现安全问题，学校就会变得焦头烂额，要耗去很多时间和精力，学生的家人会到学校大闹。可将学生禁锢在教室中，却是违背了教育规律，违背了少儿身心发展的规律。

学生动静结合，课间得到很好的休息，学习效率会提高；课间得不到休息，视力会长时间处于疲劳状态，更易近视。统计显示，2020年我国中小学生近视率逼近60%。眼科专家普遍认为，防治近视，最重要的是要保障学生每天至少有两小时户外运动。

课间10分钟，能否让学生“野”出教室外？首先，老师要改变管理理念，不能觉得学生有一个小时的户外活动就可以省略掉课间10分钟。其次，要重视学生课间10分钟的休息，要充分利用好。再次，要消除学校的安全后顾之忧。

我国北京、上海、湖北等多地出台中小学校学生伤害事故处理条例，从法律层面对事故各方责任进行了严格界定，为校方管理松了绑，这值得借鉴和运用。最后，需要将课间休息的安全管理落实到位，杜绝因为责任不到位而导致出现安全事故。课间让学生“野”一点，天塌不下来。

(责编：郝孟佳、熊旭)