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“少年军校”的特殊开学典礼

中青报·中青网记者 石佳
2021年04月13日08:44 | 来源：中国青年报
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原标题：“少年军校”的特殊开学典礼

新学期伊始，内蒙古包头市青山区幸福南路小学教育联盟一校区（以下简称“南一小”）开启了“红色船票”红领巾争章活动。学党史、感党恩、听党话、跟党走，成为新学期师生的共同心愿。

南一小大队辅导员王凯介绍，此次活动分为4个环节，学生每月要完成一个部分，包括学唱一首红歌、寻访一位优秀的共产党员、到红色教育基地“打卡”等活动。

3月1日，这所“少年军校”举行了一场特殊的开学典礼，为每名学生准备了一张“红色船票”。南一小党支部书记袁国蓉鼓励收到“船票”的孩子，按照“航线”认真完成红色之旅，早日成为一名合格的“红孩子”。

拿到“船票”后，南一小四年级3班的董彦泽认真完成了第一阶段“学党史”。刚进入4月，董彦泽就开始策划寻访一位老革命军人。

4月3日，董彦泽来到青山区五一社区，寻访有着73年党龄的老共产党员杨风，聆听杨爷爷讲述亲身经历。

曾参加过抗日战争、解放战争、抗美援朝的杨风说：“那时候打仗特别艰苦。”杨风回忆起抗战时的种种艰辛：夜晚铺草席睡在野地里，连续赶路90多公里，饿了吃炒米充饥，冷了吃辣椒面暖和身子。

锦州战役、隆化战斗，今年94岁高龄的杨风细数着自己参加过的重大战役。杨风拿出珍藏的6枚勋章，一一讲解每枚勋章代表的含义。其中一枚崭新的金黄色纪念章上，刻着“中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年”。

听完杨爷爷的故事，董彦泽感触颇深：“共产党员身上有一种崇高的荣誉感。”并立志自己以后也要成为一名共产党员。

来自四年级4班的金熙晨选择访问一位“新”党员。这位“新”党员名叫闫有铭，今年75岁的他，2018年7月才加入中国共产党。

闫有铭告诉记者，成为一名党员一直是他的心愿，“社区有了入党名额，我就申请入党。”

从单位退休后，闫有铭自愿加入社区志愿者队伍，帮助解决社区居民难题，居民都亲切地称呼他为“闫师傅”。新冠肺炎疫情期间，闫有铭一直坚守在一线。

“一天到晚也闲不下来”，闫有铭去公园锻炼身体时，都会向居民传达最新政策，同时了解居民的想法和诉求。

“有用的人才能当党员”，金熙晨用稚嫩地语气说自己也想成为党员，像闫爷爷一样，把加入党组织作为一种追求。

“让学生真切感受到新中国成立的不易”，成为学校开展党史学习教育的重点。南一小校长邹兵介绍，南一小策划的“红色船票”红领巾争章活动，让学生通过参与一个个活动，完成一项项目标，最终制作完成一本“红色小册子”。邹兵说：“希望能通过这样的形式让学生们感党恩、听党话、跟党走。”

中青报·中青网记者 石佳

(责编：郝孟佳、李依环)

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