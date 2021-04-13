张盖伦

原标题：为学生减压 教育局长的霹雳舞真赞！

近日，四川乐山犍为县教育局局长段礼富靠着一段即兴舞蹈“出圈”了。他在一所中学的活动现场，为高三学子有模有样地跳了段霹雳舞，说是想为备战高考的学生减压。这一出“才艺展示”，不仅得到台下学生鼓掌欢呼，也引来大量网友关注。

局长跳舞，接地气、没架子，确实打破了大家对领导的刻板印象。跳起三十年前跳过的舞，局长算是身体力行展示了何为“全面发展”。而局长给学生跳舞，更是一份难得的换位思考。他知道孩子压力大需要调剂，也乐于把自己变成这份“调剂”，热舞一段，不担心丢面子、被议论。

当然，我们无法因为段局长的这一段舞蹈，就“盖章”他是个好局长。从过往报道可知，他还曾整顿全县的校外培训机构，在公开场合公布自己的手机号码，和家长们交流。

教育局长，不仅是单纯的行政官员。他需要有教育情结，爱教育，也要爱学生。教育，是国之大计，党之大计。教育局长，是一个背负期待和压力的岗位。教育系统的任何举措，都牵动着当地千家万户。正如段礼富本人所说，跳舞被人热议，恰恰说明教育是全社会非常关注的话题。既然当了教育人，就没办法只居庙堂之高，他们必须感知群众需求，进行良好地上下沟通。

职务性质决定了教育局长肯定会被关注，甚至被议论。教育须久久为功，不是所有措施都能在任期内看到效果。所以，备受关注的教育人，要有为民服务的奉献之心，有宠辱不惊的定力，有开展教育改革的勇气。好的教育局长，能为学生健康成长、全面发展做出正确引领；能营造本地浓厚的教改氛围，成为校长们改革的坚强后盾；能听到当地家长学生的心声，走进一线，走进学生，努力办好公平而有质量的教育。做到这些的局长，无论跳不跳舞，都会得到当地群众的认可。

且不说跳霹雳舞的教育局长到底当得如何，我们为这份从学生出发的情怀点赞，为这份敢担当、敢创新、愿意俯身的教育人本分点赞。

(责编：郝孟佳、李依环)