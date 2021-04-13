数据来源：教育部

习近平总书记强调，我国经济要靠实体经济作支撑，这就需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠。职业教育前景广阔、大有可为。

目前，我国已建成世界规模最大的职业教育体系。“职教20条”发布，明确职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。职业教育在培养技能人才、服务就业民生、助推产业升级、助力乡村振兴等方面日益发挥着重要作用。

展望“十四五”，我国将加快构建高质量职业教育体系，为技能型社会提供人力资源支撑，成就更多“技能改变人生”的精彩故事。

——编 者

大三学生杨旭霞——

在职校，努力走得更远

“千万不要触碰高温板，它有110摄氏度；烫金之前，要注意检查高温板预热是否充分……”天津职业大学包装与印刷工程学院的实训教室里，柴三中老师正在讲授纸包装印后加工操作技术。包装策划与设计专业大三学生杨旭霞按照老师的指导，细心地转动传送轮，烫金包装纸随之而成。

杨旭霞来自河北省石家庄市的一个村庄。2018年，她以高出二本院校分数线40多分的成绩，被天津职业大学录取。

进入学校，她觉得自己没有选错。学校的实训教室里，200多台各式设备，她每个都想试试。课程是针对岗位需求和职业能力标准设计的，既学专业知识，又有实训设计。包装结构课的公式计算很抽象，教课的牟信妮老师就动手裁出一个纸盒，告诉学生计算的原理；包装设计工艺不好掌握，柴三中老师创设了一个工作场景，教学生掌握基本原理。

上大二时，牟信妮老师邀请杨旭霞参与一项专利设计。整个设计过程十分复杂，要不断解决问题。她熟练掌握了计算方法和软件使用，也了解到各种包装材料的属性。2019年，她作为第二作者获得了人生第一个专利。杨旭霞还获得了2019年中国包装创意设计大赛二等奖、2020年中国包装创意设计大赛一等奖、第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛二等奖等荣誉。

杨旭霞的努力也带动了室友。她们发现，陶瓷物品包装中使用了大量泡沫材料，不太环保。去年初，她们研究设计了一款瓦楞纸板包装盒，通过精确计算尺寸固定住瓷器，实现不需要任何填充物包装运输。

凭借过硬的技能，天津职业大学的毕业生在企业中赢得了良好的口碑。杨旭霞说，她想找一个发展空间大的企业，希望成为行业里的优秀人才，努力走得更远。

（本报记者 朱 虹）

种植户学员刘杨——

学到新法子 土里生金子

春风料峭，41岁的黑龙江农垦五大连池农场农民刘杨脱下夹克，忙得浑身冒汗。

在黑龙江农垦职业学院扩招班的这个4人学习小组里，除了刘杨，还有种植大户、农机能手……他们已经连续4天蹲坐在一台玉米收割机旁做“课后作业”：如何改装收割机，减少台风灾害带来的玉米倒伏损失？

这样的项目式学习在黑龙江农垦职业学院扩招班十分常见。老师收集学员在生产中遇到的实际问题，课上分析后形成项目。学员们通过小组讨论、课后实践、成果展示，提出行之有效的解决方案。

进校读书之前，刘杨常听人提起测土施肥、自动驾驶、航化作业等，自己却一窍不通。看着现代农业日新月异，刘杨越发渴望新的农业知识。2019年6月，朋友转来“黑龙江省高职扩招专项招生”通知，刘杨毫不犹豫地报了名，随后拿到农业装备应用技术专业录取通知书。2019年，黑龙江农垦职业学院的11个专业通过扩招专项招生，共录取了949名像刘杨这样的学生，他们来自农业生产的各个领域：种植户、农机户、养殖户……从田间来到课堂，再把知识“种”回土地上。

“每年3次，每次两周的本校集中培训外，每月线上讨论学习、线下操练作业各两节课，平时还少不了用APP完成线上学习任务。”刘杨说。

“只‘种地’不‘懂地’，可不行。现在我种的大豆籽粒饱满，经销商都抢着要。”刘杨说，“经过在职业学院的学习，我学会了操作维护知识，能给农机装上卫星导航，自动驾驶能标准化种植，省力高效。学会使用植保无人机，不用全覆盖喷药了，成本更低，还能培肥地力。这些新法子，真能在土里生金子！”

（本报记者 张艺开 刘梦丹）

机器人工程师陈兴富——

职业教育一样可以成才

制订工作计划、示范技术要点……在公司忙碌一天后，陈兴富回到家还会继续研究机器人技术，他手上还有几项发明、实用新型专利正在攻坚期。研究间隙，他还学习外语，了解相关行业内容。

从广州市轻工职业学校毕业至今，陈兴富一直在机器人领域深耕。从普通的调试员开始，陈兴富一路成长为助理工程师、项目调试工程师、项目负责人、部门主管，现在就职于埃华路机器人工程有限公司，管理着一个10人的团队。

2008年，陈兴富拿到了高中录取通知书，在多番了解、仔细思考后，他决定放弃读高中，去广州市轻工职业学校就读机电一体化专业。3年学习生活，让陈兴富对机械控制越来越感兴趣，他在校期间成绩优秀，获得了广东省技能大赛机电一体化设备组装与调试二等奖。

“学校实践课程比较多，大多是以提出问题、引导解决的方式进行，在这个过程中，我开拓了思维，动手能力也得到了很大提升。”陈兴富觉得自己当初的选择是对的，“只要自己愿意学，愿意奋斗，职业教育一样可以成才，可以实现个人梦想。”

陈兴富进入机器人领域比较早，他的实践能力强，经常能够提出创新方案，缩短项目周期，为公司节约成本。公司看到陈兴富的能力，也很鼓励和支持他创新。

几年前，学校开始组建机器人专业，还邀请陈兴富以兼职教师的身份为在校生进行机器人应用实训。这些年，陈兴富培训并带入行业的校友就有近20名。“我希望能够将自己所知告诉师弟师妹，让他们对自己更有信心，也能更早了解自己的兴趣，朝着这个方向努力。”

目前，陈兴富所在公司正在往航天航空、医疗等领域的机器人应用发展，对技术与创新的要求不断提升。面对新挑战，陈兴富跃跃欲试，“学了技术才有今天的我，职业教育是我职业发展的起点，未来还是要靠自己创造才行。”

（本报记者 姜晓丹）

《 人民日报 》（ 2021年04月13日 12 版）

(责编：岳弘彬、熊旭)