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新职业提供更多人生出彩机会（新视角）

史志鹏
2021年04月12日08:34 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　调饮师、电子数据取证分析师、碳排放管理员……日前，18个新职业正式诞生，让人眼前一亮。自2015年版《中华人民共和国职业分类大典》颁布以来，人社部等部门已陆续向社会发布四个批次56个新职业。越来越多的新职业走进公众视野。

　　新职业不会凭空出现，而是应时而生。新职业不断涌现，折射出的是社会变迁和时代发展。近年来，互联网、云计算、大数据、人工智能等与实体经济深度融合，人们对美好生活的向往越来越广泛丰富。从数字化和智能化技术催生的区块链工程技术人员、智能制造工程技术人员，到受“线上经济”影响而兴起的网约配送员、直播销售员，再到因健康需求日益增长而出现的健康照护师、社区健康助理员……透过新职业，可以感受科技革命大潮涌动、生活品质显著提升，更能看到一个充满生机与活力的中国。

　　新职业为个人成长出彩提供更多可能。除了不同以往的工作体验，新职业还意味着更广阔的就业空间、更多元的职业转型机会。三百六十行，行行出状元。在机遇面前，谁能率先把握住，谁就有可能成为“弄潮儿”。当今职业选择呈现多元化、个性化趋势，越来越多的年轻人摒弃传统的择业观，大胆尝试新生事物，勇于应对变化挑战，通过掌握新技能、学习新本领，使个人价值得到充分发挥，拓宽自己的人生舞台。

　　新职业为经济社会发展增添更多动力。一个新职业接续而生的社会，其经济脉动必然强劲有力。细数近年诞生的新职业，不难发现，其主要集中于高新技术产业、新兴产业和现代服务业领域，许多还与数字经济紧密关联。而以上领域，恰恰是中国经济提质升级的新动能所在。一系列新职业迅速壮大，支撑起一批批新产业、新业态、新模式的蓬勃发展，推动着经济社会迈向高质量发展。

　　值得注意的是，新职业是发展变革中的职业类型，也有不少“成长中的烦恼”。使其走上正规化、专业化的发展道路，还须全社会共同努力。在观念上，对新职业应多一份包容。毕竟今日的小众选择，很有可能便是明日的主流职业。在行动上，比如，基于新职业特点，及时出台职业技能标准，完善职业教育培训；合理引导企业或者机构规范用工行为，保障从业人员合法权益等。不仅要培育适宜催生新职业的土壤，还要不断添加让其长得更好的养料。

　　今年是“十四五”开局之年，中国将开启全面建设社会主义现代化国家新征程。在这一过程中，新职业也将迎来新的发展机遇。相信随着中国改革开放深入推进，随着经济社会发展活力持续释放，未来将会有更多新职业向我们招手。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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