本报记者 赵婀娜 张 烁 丁雅诵

改革开放40多年来，我国已建成世界规模最大的职业教育体系——1.13万所职业学校、3088万在校生，职业教育实现历史性跨越。

习近平总书记强调，我国经济要靠实体经济作支撑，这就需要大量专业技术人才，需要大批大国工匠。职业教育前景广阔、大有可为。

随着我国进入新发展阶段，产业升级和经济结构调整不断加快，各行各业对技术技能人才的需求越来越紧迫。党的十八大以来，职业教育提质培优、增值赋能，职业院校毕业生成为我国产业大军的主要来源，成为支撑中小企业聚集发展、区域产业转型升级和城镇化发展的主力军。

产教融合，产业大军的主要来源

在现代制造业、现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校

“十三五”时期，制造业重点领域相关高职专科专业点数增长21%，招生人数增长近50%；养老、托幼、家政等相关专业布点数近2100个，年招生人数达44万人……跟着产业走，科学规划专业布局，我国职业教育产教融合、校企合作正迈向深入。目前，在现代制造业、战略性新兴产业和现代服务业等领域，一线新增从业人员70%以上来自职业院校。

瞄准新能源汽车这一新兴产业，长沙汽车工业学校调整专业设置，实现办学的转型升级。“现在我们共有两大专业集群，汽车智能制造和汽车现代服务。”校长胡冬生介绍，2012年学校与比亚迪公司达成合作，每年都能向其输送大量能迅速上手的毕业生。此外，学校还和多家车企建立合作关系，学生订单培养率40%以上，就业率达100%。

山西省晋中市太谷区职业中学校长王福贵表示，学校去年5月刚一复课，就有多家企业上门揽才，80多名数控焊接专业毕业生全部被山东、浙江的企业预定。

培养技术技能人才、支撑产业结构转型升级，已经成为越来越多职业院校的责任与共识。

在江西，12个区域性产教融合型实训基地将进一步提高职业院校实习实训水平，拟投资25亿元建设的全国首个职业教育虚拟仿真（VR）示范实训基地，将推动人才培养质量提升。

在甘肃，集中力量建设10所高水平高职院校、30个高水平专业群，着力打造35所优质中等职业学校和100个优质专业，成为打造“技能甘肃”的重要支撑。

海口旅游职业学校与40多家企业缔结校企战略合作关系，共建实习实训基地，共同制定专业建设标准，共同探索现代学徒制。这所中职学校的学生以过硬的综合素质连续19年参与博鳌亚洲论坛年会工作。

产教融合，也已逐渐上升为不少城市发展的战略布局。

上海出台了产教融合型城市建设方案，重点围绕临港自贸区产教融合核心试点区，推动应用型本科、高职院校签订若干重大产教融合项目；无锡高新区把区校一体化融合发展纳入“十四五”规划，明确提出推进职业教育与产业需求深度融合、专业设置与产业结构全面贯通、人才培育与区域发展全面连通等。

通过深化产教融合，高水平职业院校与当地经济社会发展同频共振的格局清晰可见。

据了解，目前全国职业学校开设1300余个专业，覆盖了国民经济各领域，专业布点10余万个。

技术赋能，每个人都有人生出彩的机会

职业院校70%以上学生来自农村，许多家庭通过职业教育拥有了第一代大学生

“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位。”“职教20条”（《国家职业教育改革实施方案》）开宗明义。职业教育为千千万万年轻人提供了人生出彩的机会。

在四川省成都市第一人民医院病房里，护士扎西祝玛照顾着几位老年患者，喂饭、翻身，无微不至。“初中毕业那年，我以为自己要放一辈子的羊。做梦都没想到有一天会定居成都，成为一名医院正式职工。”说起自己的经历，扎西祝玛心怀感激。

扎西祝玛家在凉山彝族自治州木里藏族自治县俄亚乡子洛村。“是四川‘9+3’免费职业教育计划改变了我的人生，不仅3年学费全免，每月还有300元的生活补助，往返学校的车费也能报销。”扎西祝玛说。

与扎西祝玛一样，受益于职业教育的还有贵州小伙秦龙江。去年，秦龙江靠在山东青岛做船员的收入，翻盖了老家的房子。2015年，青岛海运职校与安顺民族职校结成对子，将船员培养作为合作方向，秦龙江正是首届航海捕捞专业的学生。

职业教育，既关乎国计，也涉及民生。近些年，职业教育在服务就业改善民生等方面发挥了越来越重要的作用。

——在脱贫攻坚战中，门槛更低、成本更小、就业通道更为直接的职业教育，成为教育扶贫的“排头兵”。当前，我国职业院校70%以上的学生来自农村，许多家庭通过职业教育实现了拥有第一代大学生的梦想，斩断了贫困代际传递的根子。“职教一人，就业一个，脱贫一家”，让越来越多的家庭日子越过越红火。

——2019年高职扩招116.4万人，2020年高职扩招157.4万人，设立中职国家奖学金、扩大高职院校奖助金覆盖面、提高补助标准……一大批退役军人、下岗失业人员、农民工、高素质农民，通过职业教育掌握一技之长，让人生更加出彩。

——通过实施职业教育东西协作行动计划，推进东西职业院校协作全覆盖、东西中职招生协作兜底、职业院校全面参与东西劳务协作等，中西部贫困地区孩子实现了“升学有路、就业有门”。

与此同时，职业教育已成为我国高等教育迈入普及化阶段的关键推动力。记者从教育部获悉，近两年，全国高职（专科）年招生已分别达到483.6万人、524.3万人，连续超过普通本科。

教育部相关负责人表示，打赢脱贫攻坚战后，还要进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，推动乡村全面振兴。下一步将着力推动职业教育提质培优，加强涉农职业院校基础能力建设，在服务全面实施乡村振兴战略中发挥更重要作用。

内涵发展，增强职业教育适应性

突出职业教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局

“十四五”规划纲要明确提出“增强职业技术教育适应性”，包括突出职业技术（技工）教育类型特色，深入推进改革创新，优化结构与布局，大力培养技术技能人才；深化职普融通，实现职业技术教育与普通教育双向互认、纵向流动等。

“这为我们推进职业教育现代化建设、深化人力资源供给侧结构性改革，进一步指明了方向、打开了新空间。”教育部相关负责人表示，“如何聚焦重点、疏通堵点、破解难点，推动我国职业教育内涵发展、高质量发展，已经成为摆在职业技术教育战线面前的一项重大课题。”

——提质量，稳步发展本科层次职业教育。2020年6月，拥有百年办学历史的南京工业职业技术学院更名为南京工业职业技术大学。2019年以来，本科层次职业教育实质性往前迈了一大步，已有27所职业院校独立举办本科层次职业教育，职业教育的专科“天花板”逐步打破。“近年来，全国已有一批优质高职学校新生录取分数普遍超过普通本科控制线。‘十四五’时期将继续通过独立学院转设等方式，整合职业教育资源，发展一定规模的本科层次职业学校。”教育部相关负责人介绍。

——促流动，“职教高考”成为招生主渠道。这段时间，山东省东营市广饶县职业中专护理专业学生李淑杰一直在认真复习备考，“职教高考技能测试近在眼前，紧接着就是文化课和专业课考试，希望自己能升入心仪的大学。”如今，越来越多的中职学生通过“文化素质+职业技能”的职教高考走入大学。2020年，全国高职分类考试招生逾300万人，超过高职学校招生总数的60%，促进了人才多元发展。

——定标准，推行“学历证书+职业技能等级证书”制度。前不久，沈阳职业技术学院汽车检测与维修专业学生高宇成功找到了工作，他开心地说，“多亏了1+X证书制度，让我在择业时有了更多选择。”1+X证书制度，是指在获得学历证书基础上，同时获得若干个职业技能等级证书。教育部相关负责人表示：“从实际效果看，1+X证书制度既夯实了学生的可持续发展基础，又拓展了学生就业创业本领。‘十四五’时期，1+X证书制度试点工作将转入常态化、系统化阶段。”

此外，面向未来，职业教育在提质培优、高质量发展以及“走出去”等方面，也迈出重要步伐。

2020年以来，山东、江西、甘肃等7个省份共建职业教育创新高地整省试点先后启动，江苏苏锡常、广东深圳等5个城市（圈）试点，作为职业教育提质培优的先行者、探路者；

“双高计划”是引领职业教育新一轮重大改革的排头兵、领头雁。中央财政每年引导资金20余亿元，带动大量资源、资金向职业教育聚集。据了解，“双高计划”立项建设的253个高水平专业群面向战略性新兴产业、先进制造业、现代服务业、现代农业，有力支撑了国家现代化经济体系和区域经济社会发展；

在海外建立17个“鲁班工坊”，“中文+职业技能”融合发展，在全球40多个国家和地区开设“中文+职业技能”特色项目，涉及高铁、经贸、旅游、航空等领域……在服务国家扩大开放、“一带一路”建设和国际产能合作上，职业教育也将发挥更大作用。

展望未来，职业教育必将大有可为、大有作为，成就更多“技能改变人生”的精彩故事，书写服务乡村振兴、助力经济社会发展的崭新篇章。

《 人民日报 》（ 2021年04月12日 01 版）

(责编：岳弘彬、程宏毅)