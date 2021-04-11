人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

清华大学公布2021年自强计划招生简章 面向15个专业类招生

郭亚丽
2021年04月11日09:33 | 来源：新华网
小字号

　　新华网北京4月10日电 4月10日，清华大学发布2021年自强计划招生简章。今年清华大学将在15个专业类中开展自强计划招生。学生可在4月12日-25日期间登录“阳光高考平台报名系统”报名。

招生专业与招生计划

　　清华大学自强计划主要招收边远、贫困、民族等地区县（含县级市）及县以下高中，自强不息、德才兼备、勤奋好学、成绩优良的农村学生，具体实施区域由各省（直辖市、自治区）确定。申请学生须同时具备下列三项基本条件：(1)符合2021年统一高考报名条件；(2)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；(3)本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。申请学生的户籍、学籍资格审核由各省（直辖市、自治区）完成。

　　学校将组织专家组进行初评。专家组将从学生的家庭经济情况，自强精神，高中学习发展的特点及全过程表现，包括平时学业成绩、学科获奖情况、参与课外研究或学习的情况、参与社会工作/社团活动/社会实践/志愿公益活动的情况、综合获奖及突出事迹的情况、个人陈述及推荐情况等多方面进行综合评审。

　　初评结果分为：优秀、通过、不通过三档。“优秀”的学生可免于参加初试，直接进入复试，“通过”的学生可参加初试，“不通过”学生不能进入之后的考核评价环节。初评结果将在报名系统内公布并按相关要求进行公示，公示无异议后初评结果生效。

　　初评“通过”的学生需参加学校组织的初试。初试采用笔试形式，考试科目为：数学与逻辑、理科基础（物化综合）或文科基础（文史综合），学生依据填报的学科类型参加其中两个科目的考试。我校将根据学生初试成绩分省、分科类确定初试通过名单。初试结果将在报名系统内公布。

　　复试内容包括但不限于综合面试、体质测试等。

　　日程安排：

　　2021年4月12日-4月25日，自强计划报名。

　　2021年5月30日左右，公布初评结果并公示，学生可在报名系统内查询。

　　2021年6月11日左右，初试（具体测试时间以初试准考证为准）。

　　2021年6月15日-18日，复试（具体测试时间以报名系统内公布为准）。

　　2021年6月22日，公布认定结果并公示，学生可在报名系统内查询。

(责编：曲源、曹淼)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部