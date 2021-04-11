郭亚丽

新华网北京4月10日电 4月10日，清华大学发布2021年自强计划招生简章。今年清华大学将在15个专业类中开展自强计划招生。学生可在4月12日-25日期间登录“阳光高考平台报名系统”报名。

招生专业与招生计划

清华大学自强计划主要招收边远、贫困、民族等地区县（含县级市）及县以下高中，自强不息、德才兼备、勤奋好学、成绩优良的农村学生，具体实施区域由各省（直辖市、自治区）确定。申请学生须同时具备下列三项基本条件：(1)符合2021年统一高考报名条件；(2)本人及父亲或母亲或法定监护人户籍地在实施区域的农村，本人具有当地连续3年以上户籍；(3)本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。申请学生的户籍、学籍资格审核由各省（直辖市、自治区）完成。

学校将组织专家组进行初评。专家组将从学生的家庭经济情况，自强精神，高中学习发展的特点及全过程表现，包括平时学业成绩、学科获奖情况、参与课外研究或学习的情况、参与社会工作/社团活动/社会实践/志愿公益活动的情况、综合获奖及突出事迹的情况、个人陈述及推荐情况等多方面进行综合评审。

初评结果分为：优秀、通过、不通过三档。“优秀”的学生可免于参加初试，直接进入复试，“通过”的学生可参加初试，“不通过”学生不能进入之后的考核评价环节。初评结果将在报名系统内公布并按相关要求进行公示，公示无异议后初评结果生效。

初评“通过”的学生需参加学校组织的初试。初试采用笔试形式，考试科目为：数学与逻辑、理科基础（物化综合）或文科基础（文史综合），学生依据填报的学科类型参加其中两个科目的考试。我校将根据学生初试成绩分省、分科类确定初试通过名单。初试结果将在报名系统内公布。

复试内容包括但不限于综合面试、体质测试等。

日程安排：

2021年4月12日-4月25日，自强计划报名。

2021年5月30日左右，公布初评结果并公示，学生可在报名系统内查询。

2021年6月11日左右，初试（具体测试时间以初试准考证为准）。

2021年6月15日-18日，复试（具体测试时间以报名系统内公布为准）。

2021年6月22日，公布认定结果并公示，学生可在报名系统内查询。

(责编：曲源、曹淼)