原标题：公办名校复办初中 扩容优质教育资源

日前广州市教育局发布的一则消息备受关注，时隔16年，广东广雅中学本部校区复办公立初中。2018年，华南师范大学附属中学复办初中，今年也将迎来复办后的第一批初三毕业生。近年来，广州多所公办名校陆续恢复初中部。不仅在广州，这一趋势，同样发生在其他省市曾经历初、高中分离的名校身上。

曾经这些名校撤销初中，是为了满足必须是独立普通高中这一申办国家级示范性高中的条件。与此同时，则是民办中学在各地的兴起。在很多地方还出现了“名校办民校”的情况。民办中学借助公办名校的师资支持，并享有一定的招生特权，可以进行跨区域掐尖，从而依托好生源不断提高升学率。在一些地方，这些“民办学校”一度成为了优质教育的代名词。

一方面是名校陆续取消初中办学，直接减少了公办初中优质学位，加剧了“小升初”择校热；另一方面则是民办初中异军突起，导致“公退民进”，并诱发了民办择校热。一些民办学校面对火热的报名情况，采用笔试、面谈等方式层层选拔学生，又进一步加剧了家长的育儿焦虑，加重了学生的负担。公办民办学校的生源不平等，进一步强化了民办学校的优势，从而形成了民办初中更强、公办初中更弱的恶性循环。

近两年，为了缓解民办择校热，旨在取消民办学校招生特权，让公办民办学校在同一条起跑线上竞争的“公民同招”逐步在全国推行，其政策效果正在逐步显现。2020年3月，江浙沪三地同时发布义务教育阶段招生入学新政，在小升初阶段全面落地公民同招、民办超额摇号。当年上海有22.73％的民办中学正好招满或没有招满，杭州市的变化更为明显，65所招生的民办初中只有24所报名人数超过招生计划数。

要看到家长们的择校需求，尤其是一线城市家长的需求，主要源于城市优质教育资源的供给不足、分配不均。推动义务教育免试就近入学政策以及“公民同招”，是从招生政策改革入手缓解择校热，但想从根本上解决问题，还必须大力扩充优质教育资源。而公办名校复办初中，能够快速增加公办优质学位、优化优质教育资源配置，缓解择校热。同时，公办名校复办初中，也能大大减轻家长的经济负担，是确保义务教育公益性、均衡性的必要之举。

在巴西等拉美国家，基础教育阶段的民办学校成为优质学校的代名词，高收入家庭对其趋之若鹜，而公办学校则办学质量底下，成为低收入群体的无奈选择。我国基础教育的发展必须努力避免“拉美化”陷阱，这就要求办好公办教育，尤其是公办义务教育。公办名校复办初中，将由政府承担举办高质量义务教育的责任，从而确保义务教育的公益性、普惠性。

杨三喜 来源：中国青年报

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