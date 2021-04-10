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“上岸”并非结束 “考研凡尔赛”是虚幻的优越感

 
2021年04月10日09:16 | 来源：中国青年报
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原标题：“上岸”并非结束 “考研凡尔赛”是虚幻的优越感

　　随着各大招生院校陆续“放榜”，2021年研究生招生录取工作接近尾声。300多万人报名，再创考研人数新高。回顾考研的艰辛过程，有人欢喜“上岸”，也有人立誓来年再战。这些天，围绕考研学生的笑与泪，也成为媒体报道和舆论关注的热点。

　　有一类考研新闻渐成套路：“同寝室4男生考研全成功”“学霸班30人考研29人上线”“13个考研宿舍组团上岸”……点开这些报道链接，大多都是在介绍当事人考上了哪所学校的什么专业，考研复习过程中有哪些“成功秘诀”。

　　介绍考研成功者的学习经验，对后来人起到激励作用，本身并无不可。不过，如果新闻报道的重点，不是真正传授学习经验，而只是强调考研成功的结果，以“整个宿舍”“全班”等标题吸引眼球，就跑偏了方向。在这种“考研凡尔赛”的优越感之下，有关学习经验和方法的介绍往往显得空洞，既缺乏对报考专业特性的分析，也没有对科研兴趣的展望，只有自律、团结、友善等放之四海而皆准的概括。

　　更重要的是，片面宣扬考研成功，难免给人带来一种“上岸”就是结束的错觉。对于这些年轻人为什么考研，考研成功以后又有什么打算，对自己的科研生活有什么计划，似乎甚少涉及。这样的报道在字里行间，都似乎只想说拿到了录取通知书，就是走向成功的通行证。

　　近年来，为了遏制对考试焦虑情绪的传导，坚持正确育人导向，有关部门严禁学校宣传“高考状元”“高考升学率”。过去那种只介绍高分考生事迹，而缺乏对教育深刻思考的内容少了。一些地方也尝试不公布高分段考生排名，避免对考生个人的炒作。社会逐渐意识到高考并不是最终结果，而仅仅是人生的过程，人们对高考结果和考试排名有了更理性的认识。

　　考研同样如此。对于个人来说，成功考上心仪的院校，固然可喜可贺，也是人生的一次重要转折机遇，但对整体社会来说，考研不能停留于“内卷”。不管怎么样，每年院校录取名额摆在那里，总要录取那么多学生，研究生招生录取只是招生单位每年都会进行的常规工作而已。在研究生学历日益普及的背景下，舆论更应当意识到，考研非但不是结束，而只是新一轮科研人才培养的开始。

　　与此同时，提升本科生、研究生教育水平也成为有识之士的密集呼声。高校对不合格的研究生实施淘汰，是最近几年让人感觉“新鲜”的气象。其实，清理不符合要求、跟不上学习进度的学生，本来就该是优化教育质量的正常方式。之所以人们感到新鲜，就是因为有些学校或多或少存在“注水”现象，学生把拿到录取通知书等同于获得毕业证书。“严进宽出”之下，教育质量自然无法得到保证，为国家科研队伍输送后备人才的目标也就无法实现，校园里难免弥漫着浮躁。

　　“考研凡尔赛”之所以存在，说明唯文凭论、唯学历论在一些人内心依然根深蒂固。其实，踏踏实实做学问的年轻人并不少，近年来，有些出类拔萃的研究生，积极尝试科研创新，取得让同龄人仰望的成果，在国际竞争中展示了中国青年研究者的实力，这样的报道更有传播力，也更能让人获得激励。不再以考试结果论英雄，而是沉下心鼓励创新突破，才是切实加强研究生教育的应有姿态。

　　对于考研者而言，成功“上岸”也只是开始。进入新的学习阶段，从一个以学习专业知识为主的本科生，变成锻炼研究能力、尝试科研创新的研究生，面临身份的转变，也需要完成思维的切换。不管今后选择走哪条路，研究生就要有研究生的规矩和要求，如果跟不上研究生学习的节奏，不光文凭不是唾手可得，个人理想与抱负也难以充分施展。

　　王钟的 来源：中国青年报

(责编：黄子娟、李依环)

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