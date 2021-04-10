原标题：幼儿园不得设学前班、一年级设适应期……教育部发重磅文件

家长“拔苗助长”，学前班“野蛮生长”、小学一年级超标教学……近年来，幼小衔接教育领域出现的问题备受诟病。

日前，教育部印发《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》，文件明确提出：小学严格执行免试就近入学，幼儿园不得提前教授小学课程内容，不得设学前班！

资料图：重庆市大渡口区双山实验小学的学生们戴着口罩保持间隔进行开学典礼。 中新社记者 陈超 摄

小学严格执行免试就近入学 幼儿园不得设学前班

《指导意见》强调，小学严格执行免试就近入学，严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书等作为招生依据，坚持按课程标准零起点教学。幼儿园满足需要的地方，小学不得举办学前班。

幼儿园不得提前教授小学课程内容，不得布置读写算家庭作业，不得设学前班，幼儿园出现大班幼儿流失的情况，应及时了解原因和去向，并向当地教育部门报告。

教育部门应根据有关线索，对接收学前儿童违规开展培训的校外培训机构进行严肃查处并列入黑名单，将黑名单信息纳入全国信用信息共享平台，按有关规定实施联合惩戒。对办学行为严重违规的幼儿园和小学，追究校长、园长和有关教师的责任。

资料图：学生搭着同学跟老师回教室。 王以照 摄

防止把小学教育内容和方式简单搬到幼儿园

本次印发的《指导意见》还明确提出，要改变过度重视知识准备，超标教学、超前学习的状况，规范学校和校外培训机构的教育教学行为，合理做好入学准备和入学适应，做好科学衔接。

要进一步引导教师树立科学衔接的理念，大班下学期要有针对性地帮助幼儿做好生活、社会和学习等多方面的准备，建立对小学生活的积极期待和向往。

此外，要防止和纠正把小学的环境、教育内容和教育方式简单搬到幼儿园的错误做法。

资料图：北京市中小学、幼儿园开学。 中新社记者 侯宇 摄

一年级上学期设为入学适应期 切忌对新生横向比较

《指导意见》提出了“小学实施入学适应教育”。

小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，地方课程、学校课程和综合实践活动主要用于组织开展入学适应活动，确保课时安排。

此外，要改革一年级教育教学方式，国家课程主要采取游戏化、生活化、综合化等方式实施，强化儿童的探究性、体验式学习。

要切实改变忽视儿童身心特点和接受能力的现象，坚决纠正超标教学、盲目追赶进度的错误做法。

伴随《指导意见》同步印发《小学入学适应教育指导要点》中还提出，要充分理解和尊重新生在原有经验、发展速度和发展水平上的差异，有针对性地为每个儿童提供个别化的指导和帮助，通过正面的肯定和鼓励，支持儿童不断获得积极的入学体验，促进他们按照自己的速度和方式逐步适应小学生活，切忌提过高的统一要求或进行横向比较，以免挫伤儿童入学的积极性。

资料图：河北平乡县直第一幼儿园的孩子们玩起“立蛋”游戏，感受春分的文化情趣。 姚友谅 摄

缓解家长的压力和焦虑

对于完善家园校共育机制问题，此次印发的文件中也有明确指导方向。

幼儿园和小学要把家长作为重要的合作伙伴，建立有效的家园校协同沟通机制，引导家长与幼儿园和小学积极配合，共同做好衔接工作。

要及时了解家长在入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，积极宣传国家和地方的有关政策要求，宣传展示幼小双向衔接的科学理念和做法，帮助家长认识过度强化知识准备、提前学习小学课程内容的危害，缓解家长的压力和焦虑，营造良好的家庭教育氛围，积极配合幼儿园和小学做好衔接。

资料图：河北石家庄市某幼儿园，老师为小朋友测量体温。中新社记者 翟羽佳 摄

鼓励学区内小学和幼儿园建学习共同体

值得注意的是，本次公布的《指导意见》中还提出“建立联合教研制度”。

各级教研部门要把幼小衔接作为教研工作的重要内容，纳入年度教研计划，推动建立幼小学段互通、内容融合的联合教研制度。教研人员要深入幼儿园和小学，根据实践需要确定研究专题，指导区域教研和园(校)本教研活动，总结推广好做法好经验。

鼓励学区内小学和幼儿园建立学习共同体，加强教师在儿童发展、课程、教学、管理等方面的研究交流，及时解决入学准备和入学适应实践中的突出问题。(完)

(责编：黄子娟、李依环)