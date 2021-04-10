人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

指导意见出台 “幼儿园小学化”顽疾能否化解

 
2021年04月10日09:01 | 来源：光明日报
小字号
原标题：指导意见出台 “幼儿园小学化”顽疾能否化解

　　“幼儿园小学化”顽疾能否化解

　　“一定要提前认字写字学拼音。”面对即将“幼升小”的孩子，不少家长从一批又一批小学生家长的“教训”中得以“领悟”。

　　于是，每届小学新生中总有两部分人：一部分是为入小学提前做了知识准备的学生，他们已能读写汉字和拼音、已会百位数加减、背诵乘法表；另一部分是零起点的学生。

　　“虽然教育行政部门也在小幼之间坚持抓两件事，一是禁止小学的招生考试，二是防止幼儿园教育小学化，然而由于幼儿园大班与小学一年级之间的巨大鸿沟，这对解决入学初期的学习负担下移问题，并没有明显的效果。”华东师范大学教育学部教授华爱华表示。

　　近日，《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（以下简称《指导意见》）出台。《指导意见》提出了一系列有针对性的重要举措：国家修订义务教育课程标准，调整一年级课程安排，合理安排内容梯度，减缓教学进度。强化小幼协同，通过实施幼儿园入学准备和小学入学适应教育，为儿童搭建从幼儿园到小学过渡的阶梯，帮助儿童顺利实现幼小过渡。通过建立联合教研制度、完善共育机制、加大综合治理力度，强化科学导向，形成良好教育生态，推动科学衔接、有效衔接。

　　《指导意见》要求，各省（区、市）要以县（区）为单位确立一批幼小衔接实验区，遴选确定一批试点小学和幼儿园，先行试点，分层推进。2021年秋季学期启动幼小衔接试点，2022年秋季学期全面铺开。

　　关键词：双向衔接

　　改变幼儿教育“学科化”“小学化”倾向

　　“幼小衔接历来是幼儿园教育工作中的一项重要任务，但不可思议的是，在整个基础教育课程改革不断取得重大成果的近二十年，幼小衔接却越来越步履艰难。究其原因，就在于中小学生的学业竞争始终通过学校、家庭与社会的各种渠道冲击着幼儿园的课程改革，学习压力早已下移到幼儿阶段。”华爱华表示。

　　“坚持双向衔接。强化衔接意识，幼儿园与小学协同合作，科学做好入学准备和入学适应，促进儿童顺利过渡。”《指导意见》首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”。

　　“国家就幼小衔接问题出台过一些政策，各地也有一些做法。虽说取得了一定效果，但也存在不少问题。”在清华大学附属小学校长窦桂梅看来，最为明显的便是幼儿园的“一头热”问题，即幼儿园积极向小学靠拢，事实上，幼儿园与小学的衔接，不能单靠幼儿园解决。幼儿园教师努力“送一程，再送一程”向小学衔接，小学教师也应努力向前“接一站，再接一站”。

　　“启程课程第一周”是清华附小的实践探索。据悉，学校通过游戏化、生活化、综合化的探究性学习，帮助儿童做好入学适应，还开展了关于在一年级包班制的教育教学方式，即两个班主任教多学科，两个班主任如同一个家庭的“爸爸”和“妈妈”，既能最大限度地关注到每一位学生，又能在班级管理上向幼儿园一个班配有主班、配班两位老师的模式靠拢。

　　“我们要科学认识‘幼小衔接’的本质：让儿童在心理和身体发展上获得适合的发展，促进儿童健康、全面发展。”北京市房山区教师进修学校教师武维民认为，应围绕幼儿入学所需的关键素质，有针对性地帮助幼儿做好身心健康、习惯养成、社会交往以及学习品质和能力等多方面的入学准备，让儿童对小学的生活有积极的期待和向往。

　　“《指导意见》明确了两个阶段双向衔接的任务，即幼儿园入学准备和小学的入学适应。从社会对人才素质的要求而言，各级学校在课程内容方面应当是逐级向上衔接的，而从人才发展的连续性规律而言，各级学校在教学方法方面应当是逐级向下衔接的。为此，《指导意见》对入学准备的内容和入学适应的教学方法做了提示：小学的教学方法应当向幼儿园靠拢，不是幼儿园的教学方法向小学靠拢，而幼儿园的入学准备内容应为有助于小学的学习而奠定基础。”华爱华说，幼儿教育要改变长期以来的“学科化”“小学化”倾向。

　　关键词：减缓衔接坡度

　　要让一年级新生获得积极的情绪体验

　　幼儿园的小朋友瞬间变成了一年级的“小豆包”。如何帮助儿童自然融入小学生活，完成人生的第一次从“学前”到“学后”的转变，这是儿童成长路上的关键一步。

　　窦桂梅分析，儿童由幼儿园进入小学后，无论是人际环境还是学习方式、内容都发生了巨大的变化。有些孩子适应能力强，在面对陌生环境时有很强的好奇心。有的孩子习惯了父母的陪伴，依恋性较强，对陌生的环境和人非常抵触，需要给予生理和心理各方面的疏导与关注。

　　《指导意见》提出，全面推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。国家修订义务教育课程标准，调整一年级课程安排，合理安排内容梯度，减缓教学进度。小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，地方课程、学校课程和综合实践活动主要用于组织开展入学适应活动，确保课时安排。要切实改变忽视儿童身心特点和接受能力的现象，坚决纠正超标教学、盲目追赶进度的错误做法。

　　记者注意到，《小学入学适应教育指导要点》的开篇就让人眼前一亮，相关描述几乎可以说让曾经熟悉的一年级课堂“变了样”：“入学初期，创设与幼儿园相近的班级环境，如：允许儿童适当携带自己喜欢的图书、玩具，增强心理安全感，缓解入学焦虑；根据需要灵活摆放课桌椅，支持教师以游戏和活动的方式开展教育教学；在一年级的户外活动区域提供适宜的体育器材和游戏材料；张贴温馨的图文提示，帮助儿童熟悉校园环境。”

　　“面对小学一年级新生，最重要的不是学会数与算、字与篇，而是要建立起友好畅通的师生关系，让每位儿童都能拥有安全感、亲切感、归属感。”北京教育科学研究院特级教师吴正宪表示，当每位儿童对新集体有了家的感觉时，自然会产生平和稳定的心境和积极向上的样态。帮助儿童保持良好的情绪状态，有助于他们尽快适应小学新的环境和人际关系，儿童获得积极的情绪体验，是幼小顺利衔接的关键一步。

　　关键词：教育生态

　　加强家园校关系中的协商意识

　　家园、家校之间对教育的科学理念并不趋同。国家高层三令五申的结果则是刺激了家庭的发力：幼儿园不教，家长教；学校减负，家庭加。

　　“这是因为教育生态出了问题。《指导意见》从教育生态的治理着力，是极其明智的。”华爱华从《指导意见》的主要目标中，读出了三个可监测的要点：一是幼小之间的衔接坡度是否明显减缓，二是是否建立了幼小协同的长效机制，三是是否明显转变教师和家长的教育观念与教育行为，总之是否形成了科学衔接的教育生态。

　　华爱华认为，《指导意见》提出了建立幼小互通的学习共同体，以及完善家园校共育机制，这是解决教育生态的关键。

　　“要完善共育机制，我认为应该强调家园校关系中的协商意识。协商意味着平等、互惠及合作，平等是指家园校都是教育过程的主体，他们之间是互相尊重的关系，而非一方是被动的，互惠则要求各方的诉求都应得到对方的理解和认同，合作则是指在目标一致基础上的共同努力。”华爱华建议。

　　《指导意见》提出，幼儿园和小学要把家长作为重要的合作伙伴，建立有效的家园校协同沟通机制，引导家长与幼儿园和小学积极配合，共同做好衔接工作。要及时了解家长在入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，帮助家长认识过度强化知识准备、提前学习小学课程内容的危害，缓解家长的压力和焦虑，营造良好的家庭教育氛围，积极配合幼儿园和小学做好衔接。

　　目前各学段的学业竞争力主要放在了“超前学习”和“反复刷题”上，用赶时间来强化知识，反映的是教学的低效率。在专家们看来，通过课程与教学方法的改革，实现增效才是关键。

　　“增效意味着单位时间内的高质量，意味着为学生丰富人生经验，拓展兴趣留出时间，确保全面发展。这就需要以一种科学的态度来对待教与学：小学的作业量多少合适？怎样的课堂氛围能让儿童保有持续的热情？幼儿园如何在去小学化的前提下做好入学准备？即时效应和长远效应的时效范围是怎样的？……”华爱华说，值得思考和研究的问题有很多。

　　窦桂梅表示，人们对幼小衔接的聚焦，是一个从“更新教育观念”到“观念如何向实践转化”的探索过程。这要求我们从儿童的发展规律中了解“学”，在引导儿童的发展中把握“教”。家长应正确树立主动学习的意识，了解儿童成长发展的心理规律，最终达成教育共识，引导社会和家长形成正确的教育观念，帮助儿童平缓过渡。

　　　　（本报记者 靳晓燕 周世祥）

(责编：黄子娟、李依环)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部