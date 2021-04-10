原标题：指导意见出台 “幼儿园小学化”顽疾能否化解

“幼儿园小学化”顽疾能否化解

“一定要提前认字写字学拼音。”面对即将“幼升小”的孩子，不少家长从一批又一批小学生家长的“教训”中得以“领悟”。

于是，每届小学新生中总有两部分人：一部分是为入小学提前做了知识准备的学生，他们已能读写汉字和拼音、已会百位数加减、背诵乘法表；另一部分是零起点的学生。

“虽然教育行政部门也在小幼之间坚持抓两件事，一是禁止小学的招生考试，二是防止幼儿园教育小学化，然而由于幼儿园大班与小学一年级之间的巨大鸿沟，这对解决入学初期的学习负担下移问题，并没有明显的效果。”华东师范大学教育学部教授华爱华表示。

近日，《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》（以下简称《指导意见》）出台。《指导意见》提出了一系列有针对性的重要举措：国家修订义务教育课程标准，调整一年级课程安排，合理安排内容梯度，减缓教学进度。强化小幼协同，通过实施幼儿园入学准备和小学入学适应教育，为儿童搭建从幼儿园到小学过渡的阶梯，帮助儿童顺利实现幼小过渡。通过建立联合教研制度、完善共育机制、加大综合治理力度，强化科学导向，形成良好教育生态，推动科学衔接、有效衔接。

《指导意见》要求，各省（区、市）要以县（区）为单位确立一批幼小衔接实验区，遴选确定一批试点小学和幼儿园，先行试点，分层推进。2021年秋季学期启动幼小衔接试点，2022年秋季学期全面铺开。

关键词：双向衔接

改变幼儿教育“学科化”“小学化”倾向

“幼小衔接历来是幼儿园教育工作中的一项重要任务，但不可思议的是，在整个基础教育课程改革不断取得重大成果的近二十年，幼小衔接却越来越步履艰难。究其原因，就在于中小学生的学业竞争始终通过学校、家庭与社会的各种渠道冲击着幼儿园的课程改革，学习压力早已下移到幼儿阶段。”华爱华表示。

“坚持双向衔接。强化衔接意识，幼儿园与小学协同合作，科学做好入学准备和入学适应，促进儿童顺利过渡。”《指导意见》首次提出了幼儿园与小学的“双向衔接”。

“国家就幼小衔接问题出台过一些政策，各地也有一些做法。虽说取得了一定效果，但也存在不少问题。”在清华大学附属小学校长窦桂梅看来，最为明显的便是幼儿园的“一头热”问题，即幼儿园积极向小学靠拢，事实上，幼儿园与小学的衔接，不能单靠幼儿园解决。幼儿园教师努力“送一程，再送一程”向小学衔接，小学教师也应努力向前“接一站，再接一站”。

“启程课程第一周”是清华附小的实践探索。据悉，学校通过游戏化、生活化、综合化的探究性学习，帮助儿童做好入学适应，还开展了关于在一年级包班制的教育教学方式，即两个班主任教多学科，两个班主任如同一个家庭的“爸爸”和“妈妈”，既能最大限度地关注到每一位学生，又能在班级管理上向幼儿园一个班配有主班、配班两位老师的模式靠拢。

“我们要科学认识‘幼小衔接’的本质：让儿童在心理和身体发展上获得适合的发展，促进儿童健康、全面发展。”北京市房山区教师进修学校教师武维民认为，应围绕幼儿入学所需的关键素质，有针对性地帮助幼儿做好身心健康、习惯养成、社会交往以及学习品质和能力等多方面的入学准备，让儿童对小学的生活有积极的期待和向往。

“《指导意见》明确了两个阶段双向衔接的任务，即幼儿园入学准备和小学的入学适应。从社会对人才素质的要求而言，各级学校在课程内容方面应当是逐级向上衔接的，而从人才发展的连续性规律而言，各级学校在教学方法方面应当是逐级向下衔接的。为此，《指导意见》对入学准备的内容和入学适应的教学方法做了提示：小学的教学方法应当向幼儿园靠拢，不是幼儿园的教学方法向小学靠拢，而幼儿园的入学准备内容应为有助于小学的学习而奠定基础。”华爱华说，幼儿教育要改变长期以来的“学科化”“小学化”倾向。

关键词：减缓衔接坡度

要让一年级新生获得积极的情绪体验

幼儿园的小朋友瞬间变成了一年级的“小豆包”。如何帮助儿童自然融入小学生活，完成人生的第一次从“学前”到“学后”的转变，这是儿童成长路上的关键一步。

窦桂梅分析，儿童由幼儿园进入小学后，无论是人际环境还是学习方式、内容都发生了巨大的变化。有些孩子适应能力强，在面对陌生环境时有很强的好奇心。有的孩子习惯了父母的陪伴，依恋性较强，对陌生的环境和人非常抵触，需要给予生理和心理各方面的疏导与关注。

《指导意见》提出，全面推进幼儿园和小学实施入学准备和入学适应教育，减缓衔接坡度，帮助儿童顺利实现从幼儿园到小学的过渡。国家修订义务教育课程标准，调整一年级课程安排，合理安排内容梯度，减缓教学进度。小学将一年级上学期设置为入学适应期，重点实施入学适应教育，地方课程、学校课程和综合实践活动主要用于组织开展入学适应活动，确保课时安排。要切实改变忽视儿童身心特点和接受能力的现象，坚决纠正超标教学、盲目追赶进度的错误做法。

记者注意到，《小学入学适应教育指导要点》的开篇就让人眼前一亮，相关描述几乎可以说让曾经熟悉的一年级课堂“变了样”：“入学初期，创设与幼儿园相近的班级环境，如：允许儿童适当携带自己喜欢的图书、玩具，增强心理安全感，缓解入学焦虑；根据需要灵活摆放课桌椅，支持教师以游戏和活动的方式开展教育教学；在一年级的户外活动区域提供适宜的体育器材和游戏材料；张贴温馨的图文提示，帮助儿童熟悉校园环境。”

“面对小学一年级新生，最重要的不是学会数与算、字与篇，而是要建立起友好畅通的师生关系，让每位儿童都能拥有安全感、亲切感、归属感。”北京教育科学研究院特级教师吴正宪表示，当每位儿童对新集体有了家的感觉时，自然会产生平和稳定的心境和积极向上的样态。帮助儿童保持良好的情绪状态，有助于他们尽快适应小学新的环境和人际关系，儿童获得积极的情绪体验，是幼小顺利衔接的关键一步。

关键词：教育生态

加强家园校关系中的协商意识

家园、家校之间对教育的科学理念并不趋同。国家高层三令五申的结果则是刺激了家庭的发力：幼儿园不教，家长教；学校减负，家庭加。

“这是因为教育生态出了问题。《指导意见》从教育生态的治理着力，是极其明智的。”华爱华从《指导意见》的主要目标中，读出了三个可监测的要点：一是幼小之间的衔接坡度是否明显减缓，二是是否建立了幼小协同的长效机制，三是是否明显转变教师和家长的教育观念与教育行为，总之是否形成了科学衔接的教育生态。

华爱华认为，《指导意见》提出了建立幼小互通的学习共同体，以及完善家园校共育机制，这是解决教育生态的关键。

“要完善共育机制，我认为应该强调家园校关系中的协商意识。协商意味着平等、互惠及合作，平等是指家园校都是教育过程的主体，他们之间是互相尊重的关系，而非一方是被动的，互惠则要求各方的诉求都应得到对方的理解和认同，合作则是指在目标一致基础上的共同努力。”华爱华建议。

《指导意见》提出，幼儿园和小学要把家长作为重要的合作伙伴，建立有效的家园校协同沟通机制，引导家长与幼儿园和小学积极配合，共同做好衔接工作。要及时了解家长在入学准备和入学适应方面的困惑问题及意见建议，帮助家长认识过度强化知识准备、提前学习小学课程内容的危害，缓解家长的压力和焦虑，营造良好的家庭教育氛围，积极配合幼儿园和小学做好衔接。

目前各学段的学业竞争力主要放在了“超前学习”和“反复刷题”上，用赶时间来强化知识，反映的是教学的低效率。在专家们看来，通过课程与教学方法的改革，实现增效才是关键。

“增效意味着单位时间内的高质量，意味着为学生丰富人生经验，拓展兴趣留出时间，确保全面发展。这就需要以一种科学的态度来对待教与学：小学的作业量多少合适？怎样的课堂氛围能让儿童保有持续的热情？幼儿园如何在去小学化的前提下做好入学准备？即时效应和长远效应的时效范围是怎样的？……”华爱华说，值得思考和研究的问题有很多。

窦桂梅表示，人们对幼小衔接的聚焦，是一个从“更新教育观念”到“观念如何向实践转化”的探索过程。这要求我们从儿童的发展规律中了解“学”，在引导儿童的发展中把握“教”。家长应正确树立主动学习的意识，了解儿童成长发展的心理规律，最终达成教育共识，引导社会和家长形成正确的教育观念，帮助儿童平缓过渡。

（本报记者 靳晓燕 周世祥）

(责编：黄子娟、李依环)