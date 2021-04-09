王学进

原标题：给家长进行预防性侵教育很有必要

教育部最近颁布的《未成年人学校保护规定》（征求意见稿）就防治性侵作出了这样的规定：学校应当根据学生身心发展特点对学生、家长开设常态化预防性侵教育，增强学生自我保护意识和能力。

这次教育部把防治性侵教育对象扩大到了家长，让人眼睛一亮。家长有必要接受防治性侵教育吗？非常有必要。在“女童保护”2020全国两会代表委员座谈会上，多位全国人大代表、全国政协委员和业界专家共同呼吁，儿童防性侵需要全社会的共同参与，不仅家长要参与，社会公众都要参与。

既然家长要参与，家长自己首先要接受预防性侵教育。这不仅因为很多家长不具备对孩子进行预防性侵教育的知识和能力，还因为他们对预防性侵教育的重要性和必要性认识不足，性教育观念十分保守和落后，对学校开展的预防性侵教育不理解、不支持，甚至给学校的预防性侵教育造成困扰和障碍。

犹记得，2017年，北京师范大学儿童性教育课题组编撰出版了一套《小学生性健康教育读本》，内容图文并茂，课题组希望性知识能和其它科学知识一样，被自然、准确地传递给儿童。就是这样一本严肃的性教育读本，一经推出，就遭到了杭州萧山一位妈妈的吐槽，并晒出图片，质疑“尺度太大”。迫于舆论压力，不但当地学校收回了这套性教育读本，而且还被书店下架。

受传统观念影响，许多家长不仅不会对孩子进行预防性侵教育，而且在潜意识里始终把性教育当做敏感话题，将其列入亲子交流禁区，从小到大，避免在家里谈及这一话题。故而发生像萧山这位妈妈那样吐槽性教育读本，不配合学校性教育的事绝非偶然，也绝非个例。

要让预防性侵教育顺利地在学校推行下去，就要从转变家长包括社会公众的陈腐观念入手。转变途径有二：

一是教育行政部门和学校要坚定信心，不能退缩。要坚信一点，开展预防性侵教育时不我待，不能因为家长和社会公众不理解、不支持，就打退堂鼓，而是要知难而进，通过各种途径向家长和社会公众讲明预防性侵教育的重要性和必要性，以及利害关系，尽最大可能赢得家长和大众的支持。

二是将预防性侵教育作为专业课程纳入义务教育课程体系，制定课程大纲，编辑性教育读本，聘请专任教师，进行常态化教学。这样一来，预防性侵教育一定能收到实效，家长自然而然就会表示理解和支持。

(责编：郝孟佳、温璐)