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八十五岁老教授讲述第一版中文全译本《共产党宣言》传播的故事

让青年学生尝到“真理的味道”

2021年04月09日08:23 | 来源：中国青年报
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原标题：让青年学生尝到“真理的味道”

“广饶版《共产党宣言》在战火中一代代传承，它的保存和传播就是一曲传承信仰的颂歌。”近日，在中国石油大学（华东）图书馆党史学习教育研讨室里，青年学生与远在北京的该校文史学家余世诚进行了一场视频连线。

85岁高龄的余世诚精神矍铄、声音洪亮，胸前佩戴着闪闪发光的党徽。他现场展示了广饶版《共产党宣言》和革命烈士的照片，动情地讲述了我国首版中文全译本《共产党宣言》在血与火中保存、传播的故事，为大学生上了一堂特殊的党史教育课。

研讨室里，学生们手中也有一本《共产党宣言》影印版：水红色的封面上印着马克思的大照片，书名却误排为《共党产宣言》。

余世诚为青年学生讲述了这一版本传播的感人故事。

1920年，一批初步具有共产主义思想的知识分子，积极筹备成立中国共产党。为更广泛地传播马克思主义，陈独秀带着日文和英文版《共产党宣言》，约请日本留学归来的陈望道把它翻译成中文。陈望道躲在义乌农村的柴屋里，全身心投入翻译工作中。同年8月，第一版中文《共产党宣言》面世。余世诚把此书称为中共“第一经”。

据史料记载，尽管第一版标题将“共产党宣言”误排为“共党产宣言”，但所印的1000册很快赠售一空，在上海出现了争相传阅的热潮。

然而，曾经指导过中国革命的第一版《共产党宣言》实物，在新中国成立后30多年一直没有被发现。

1986年，华东石油学院（中国石油大学前身）副教授余世诚到广饶考察，县博物馆从刘集村征集的一本《共党产宣言》（封面标题误排版）吸引了他的注意，而“1920年8月出版”的字样更是让他眼前一亮：或许这就是最早的中译本。

事不宜迟。余世诚向中共中央编译局作了汇告。随后，由中共中央编译局、华东石油学院、东营市政协、广饶县等专家学者组成的考察组，到刘集村召开调查会，赴济南、上海、北京访问知情人，调查研究的结论是：此书即中国最早的中译本《共产党宣言》。

“这本《共产党宣言》不是静静躺了60年的一本书，而是在血与火的历史中走来的一本革命文献。”余世诚说。

经了解，济南早期共产党员张葆臣在党内负责发行党刊，成为这本《共产党宣言》的最早收藏者。随后他转送给在济南从事革命活动的刘雨辉。刘雨辉回故乡东营广饶刘集时，带来了一批马克思主义相关书籍，其中就有那本《共产党宣言》。

刘集党支部的党员们，晚上经常聚在党员刘良才家的北屋，在煤油灯下学习这本《共产党宣言》。入冬农闲时节，党支部举办农民夜校，这本书又成了刘良才等宣讲革命道理的好教材。

其后的15年里，这本《共产党宣言》经手数位革命者和党员，他们冒着生命危险将“禁书”多次转移保存在灶头、粮囤、墙壁雀眼里……

1941年1月18日夜晚，千余名日伪军突然包围了刘集村，残忍杀害83位革命者和老百姓，全村500多间房屋被烧毁，这就是震惊全国的“刘集惨案”。在这场惨案中，《共产党宣言》最后一名保存者刘世厚本已逃出村庄，看到全村一片火海时，担心藏在屋山墙雀眼中的《共产党宣言》被烧毁，冒险潜回家里，在烈火中爬上屋山墙，救出了这本宝书。

“我想，刘集党支部的老一辈革命者，为了保存和传播马克思主义的著作，不怕流血牺牲，用实际行动给我们上了一堂生动的爱国主义教育课！”每每讲到流血牺牲的革命烈士，余世诚都会激动不已。

“想要加入中国共产党，就必须要学习《共产党宣言》；想要真正了解共产主义，就好好学习《共产党宣言》，它是很好的‘入门导师’。”余世诚在北京石油学院（中国石油大学前身）就读期间就加入了中国共产党，那时起他就对马克思主义理论产生了兴趣，读的第一本马克思主义著作就是《共产党宣言》。在研究生阶段，余世诚选择了马克思主义教育专业，毕业后的50多年间一直在中国石油大学从事党史教学与研究工作。

余世诚喜欢用鲜活的党史故事讲授博大精深的马克思主义，“只有将身边的党史故事搬上课堂，同党史相联系，同学们才爱听，老师也会更加投入”。

余世诚把《共产党宣言》的故事讲给一代代青年学生听。他早年的学生成为马克思主义理论课和思政课教师后，也在课堂上继续讲述《共产党宣言》的故事，“那天听说我的学生都退休了，我是真的老了哦！”

“年老精神不老，信仰永放光芒！”2020级大学生董凤云是听党史课中年龄最小的，2003年出生的她一入学就递交了入党申请书，如今已成为一名入党积极分子，在她看来，“要向余爷爷学习，追随党的脚步，永远跟党走！”

一堂生动的党史教育课，让参与的青年学生尝到了“真理的味道”。“和余爷爷进行跨越时空的交流，让我们感受到了信仰与热爱的力量。”青年学生韩月阳当天更新了自己的微博，“这些故事在我心里扎下了根，我们会努力将这份信仰传承下去！”

通讯员 刘积舜 王宇鹏 中青报·中青网记者 邢婷

(责编：郝孟佳、温璐)

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