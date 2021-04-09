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中国人民大学22名法硕复试考生违规泄题被取消成绩

2021年04月09日23:38 | 来源：新华网
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新华社北京4月9日电（记者魏梦佳）近日，“人大法学院考研复试泄题”的话题在网上引发关注。为此，中国人民大学法学院9日晚发表声明称，经调查、取证，在该校法律（非法学）硕士专业学位研究生复试期间，有22名复试考生确实存在在微信群中实质性透露复试内容等违纪行为。经学校研究决定，取消这22名考生一志愿复试相应科目考试成绩，给予计零分的处理。

中国人民大学法学院在情况说明中表示，根据2021年全国硕士研究生招生工作安排，法学院于2021年3月28日至29日组织法律（非法学）硕士专业学位研究生复试。3月31日下午，有邮件反映参加该院法律（非法学）硕士专业学位研究生复试的部分考生，于该专业复试正在进行、尚未结束期间，在考生自发建立的微信群“21人大非法本法硕统分群”中透露复试内容。

为此，学校高度重视，之后迅速成立工作专班，启动调查核实程序。经过全面深入的调查、取证，与考生联系核实有关情况，并经对证据的反复核对，慎重认定，“21人大非法本法硕统分群”内有22名复试考生确实存在实质性透露复试内容等违纪行为。

中国人民大学法学院认为，该22名考生的行为，违背了复试承诺，违反了考场规则，破坏了考试秩序，已构成《国家教育考试违规处理办法》第五条等条款所规定的考试违纪。依据《国家教育考试违规处理办法》第九条第一款关于“取消该科目的考试成绩”的规定，经学校研究决定，取消该22名考生一志愿复试相应科目考试成绩，给予计零分的处理。

(责编：杨光宇、赵欣悦)

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