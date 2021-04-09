原标题：“一村一”为农民提供了接受高等教育的机会

4月6日，联合国教科文组织巴黎总部宣布，中国国家开放大学“一村一名大学生”计划获得联合国教科文组织哈马德·本·伊萨·哈利法国王2020年度教育信息化奖（简称“联合国教科文组织教育信息化奖”）。这是联合国系统内教育信息化的最高奖，是自2008年以来我国机构第二次获得该奖。那么，“一村一名大学生”计划（简称“一村一”）为何能在全球近200个项目中脱颖而出？

越来越多的农村和偏远地区学习者获得优质学习体验

“我不用辞掉工作，不用花太多的钱，只要有网络，就可以学习专业课程。开放教育为我们这些想深造的人提供了平台和机会，终身学习不再是梦想。”艾克然木·艾合买提是新疆开放大学吐鲁番电大2020年度国家开放大学优秀毕业生，回忆起这几年的学习经历，让他印象最深的就是云教室，“可以随时随地通过手机学习，查看课程通知，和老师同学在线互动讨论，还提供在线答疑服务呢。”

利用人工智能保障学习的连续性和质量，这正是联合国教科文组织教育信息化奖2020年的主题。“一村一”计划通过云教室实现了异地课堂教学同步、共享录播课堂资源以及多终端接入增强交互，是一种“人人皆学、时时能学、处处可学”的线上线下一体化智能教学环境，能有效缓解边远地区师资不足等问题。

对“一村一名大学生”计划，联合国教科文组织驻华代表处教育项目专家裴伯庸如是评价——依托智能学习平台，通过语音和语义分析、自动反馈、自动文章评分和大数据分析等技术，使越来越多的农村和偏远地区学习者获得优质学习体验。

在国家开放大学参加完了专科和本科学习的龙四清，就亲身体验到了新技术与教育融合的成效，“我们的课堂越来越智能，学习体验更加人性化，学习效率更高了。尤其是昆虫分类的虚拟实验让我印象深刻，那是我第一次体验这种课程，真的像到了大自然亲眼见到各种昆虫一样，太有意思了。”现在，作为湖南省怀化市芷江侗族自治县古冲村党支部书记的龙四清，带领家乡人民把一个曾经交通不便、信息闭塞、经济落后、条件艰苦的少数民族贫困村变成新农村建设示范村，村里种植的柑橘年总产值近8000万元，被评为“全国农产品十佳品牌”。

据国家开放大学党委书记、校长荆德刚介绍，国家开放大学将学习过程深度融合大数据分析、机器学习等AI技术，开发VR学习资源，提升学生学习体验。比如，昆虫分类虚拟实验让学生仿佛置身于野外进行病虫害识别，果树整形修剪虚拟实验让学生如同亲自在果园里进行实地操作。这些沉浸式学习场景，有助于加深知识点理解，增强学习体验感。

“让我这个贫困户闯出了一片新天地”

从贫困户到脱贫户再到致富带头人，河南省信阳市光山县文殊乡东岳村的杨长太仅仅用了3年时间，就完成了人生的“三级跳”，这还要得益于他在国家开放大学报读了设施农业与装备专科专业。

2012年，回乡创业的杨长太开始种植苗木花卉，由于没技术、没经验，不仅赔光了积蓄，还欠了几万元外债，被列为贫困户。“年纪轻轻就成了贫困户，很难堪。”杨长太决心摘掉这顶“贫困帽”。在村干部、驻村扶贫队和种植技术专家的帮扶下，2014年年底，杨长太销售苗木花卉收入15万元，不仅还清了外债，还有6万元利润，成功脱贫。

在创业中，杨长太感到了知识的重要性，“没知识、没文化就没有办法继续发展。”在哥哥的影响下，他开始在光山电大学习，并利用所学知识办起了家庭农场，建起了5个草莓大棚，经营起苗木花卉、绿色水稻、茶叶及水产养殖等产业。2020年春节前夕，他的家庭农场销售额已达80多万元，并带动周边50多户贫困户脱贫致富。“电大学习，让我这个贫困户闯出了一片新天地。”杨长太说。

招生83万余人，毕业53万余人，始于2004年的“一村一名大学生计划”，为全国各地农村培养了一大批像杨长太这样“留得住、用得上、干得好”的农村实用人才和致富带头人。

中国教育科学研究院研究员张竺鹏评价说，“一村一”较好地满足了当地农民多样化的学习需求，为农民提供了接受高等教育的机会，对形成惠及全民特别是农村居民的公平教育发挥了重要作用；有力地支撑了现代农业和科技的发展，促进了农村减贫和国家乡村振兴战略的实施，加快了改善农村民生的步伐。

对破解“谁建设乡村”难题发挥了重要作用

乡村振兴关键在人，人才培养关键在教育。中国农业大学农民问题研究所所长朱启臻教授指出，“一村一”对破解“谁建设乡村”难题发挥了重要作用。“人才从哪里来？一个靠政策吸引人才到乡下发展现代农业，建设现代农村。另外一个就是培养人才，而培养人才最有效的途径就是教育。国家开放大学的现代化教育手段，受到了大家的普遍欢迎。”

从批发水果转变为“互联网+”营销，从盲目种植到按需定制，从传统农业升级到智慧农场……20多年来，在“一村一”的支持下，浙江省高级农艺师马剑法走出了一条新型职业农民的康庄大道。

2008年，马剑法第一次在国家开放大学开启大专学习。在设施栽培技术和信息技术应用课程的学习中，他意识到，“面朝黄土背朝天的种植方法和传统市场批发模式，将不再适应当今社会发展的需求”。于是，他当即决定卖掉原来承包的比较偏僻的70亩土地，在与上海交界的地方租了15亩土地，建起葡萄采摘园，并利用电子商务、朋友圈分享、网络直播提高农场知名度。“互联网+”让农产品飞到千家万户，也吸引了四面八方的游客。采摘园每年的游客量超过5万人次，品种也从单一的葡萄发展到了桃子、火龙果、桑葚、樱桃等30多个品种。

“国开大的5年是我人生两个转折点的关键5年。这里不但可以提供给我们再学习的机会，还能使我们不断提升自我和完善自我。”如今，马剑法作为浙江省平湖市广陈镇三兴村党委书记，被村民亲切地称为“葡萄村支书”、田野里的“副教授”。他像打理果园般“打理”村庄，“只要心里对乡土、对乡亲有最热切的牵挂，像种葡萄一样，踏踏实实地去播种、锄地、施肥，修枝，就一定能摸索出一条最适合三兴村发展的路子，让村子枝繁叶茂，让村民收获一个沉甸甸的秋天。”

（本报记者 柴如瑾）

(责编：郝孟佳、温璐)