原标题：入学政策还没出 中介卖学区房的歪招儿就来了

2021年幼升小入学政策尚未发布，部分房屋中介人员先来“蹭车”推销学区房了，有歪解历年入学政策的，有用各种所谓内部数据分析入学概率的，还有用最近销售数据举实例的。对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖给家长支招：“最合适的就是最好的，不要用‘学区房’挤压孩子的自主发展空间。”

卖房子先聊“入学概率”

暗访过程中，记者碰到一些中介给房子算“入学概率”。在朝阳门南小街的一家我爱我家门店，中介竭力推荐购买南弓匠营胡同的房子，理由是紧邻史家小学高年级部，入学概率比其他地方都大。“这边每平方米均价不到15万元，您再不买还得涨。”中介说。豆瓣胡同的一家中天置地门店干脆打出了“100%”的概率，一位中介说：“不管是不是多校划片，住豆瓣胡同一带的孩子往年都进了史家小学。您懂了吧？”

“想买房，数学必须得好。”正打算换房的刘先生抱怨说，几乎每个中介推荐房子的时候都要给客户算入学概率。在广安门内大街上的一家房产中介门店，一位中介拍着胸脯说：“自2020年7月31日后在西城区买的房子，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学。但只要您预算够，我肯定能帮您上最好的小学。不瞒您说，我和同事们都得研究这些入学政策。西城区内所有学区情况，好学校的特点、往年招生情况都在我脑子里。”

每套房都是“熊猫房”

“在中介嘴里，能上好学校的房子都跟熊猫似的。”市民牛女士说，最近问了几家中介，都是统一口径“出一套卖一套，有些家长连房子都不看就付钱”。

万柳中路附近的一家房产中介门店，墙上贴着海淀区教委、海淀区房管局的温馨提示：“2019年1月1日后，在海淀区新登记并取得房屋不动产权证书的住房用于申请入学的，将不再对应一所学校，实施多校划片，并根据学位情况派位入学。望周知。”中介对此不回避也不多谈，但会不遗余力地宣传这片房子的紧俏。

刘先生看了大约半个月学区房，听过了各种段子：“今年幼升小的入学政策马上就要公布了，最近几年可是一年比一年严。这套房您现在再不出手，就真的没学位了”“虽然现在买房也是多校划片，但这个小区离名校最近，出一套，好多人盯着呢”……

学区房降温要靠组合拳

其实，无论是入学概率，还是稀缺属性，都算是中介的一种过度包装。比如东城区教委工作人员明确表示，没有任何住房在入学时可以享受高概率，都是计算机派位。除了最近几年一直明确的过道房、车库房、空挂户等均不得作为入学条件外，城六区更是通过明确“六年一学位”，实施“多校划片”等措施，为学区房降温。本市还通过集团化办学和学区制改革等方式，扩大优质教育资源覆盖面，三分之二以上的中小学校已纳入学区制管理。

然而一部分家长们还是会扎堆儿奔城区看房。刘先生直言，不惜踮踮脚儿买学区房，也是希望给孩子一个更好的平台，更高的学习起点。

面对这种尴尬局面，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，孩子成长发展，内因是自己，学校只是外因。实际上，有些家长把孩子送入了名校，但不一定能获得预期的成才效果。另一方面，家长也应该量力而为，没有必要孤注一掷地花上千万元，购置一套所谓的学区房。要想让学区房真正降温，需要各方共同努力。教育主管部门也应该进一步加大宣传解读力度，减少中介歪解的机会。（本报记者 张航）

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