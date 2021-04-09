人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

入学政策还没出 中介卖学区房的歪招儿就来了

2021年04月09日08:09 | 来源：北京日报
小字号
原标题：入学政策还没出 中介卖学区房的歪招儿就来了

2021年幼升小入学政策尚未发布，部分房屋中介人员先来“蹭车”推销学区房了，有歪解历年入学政策的，有用各种所谓内部数据分析入学概率的，还有用最近销售数据举实例的。对此，中国教育科学研究院研究员储朝晖给家长支招：“最合适的就是最好的，不要用‘学区房’挤压孩子的自主发展空间。”

卖房子先聊“入学概率”

暗访过程中，记者碰到一些中介给房子算“入学概率”。在朝阳门南小街的一家我爱我家门店，中介竭力推荐购买南弓匠营胡同的房子，理由是紧邻史家小学高年级部，入学概率比其他地方都大。“这边每平方米均价不到15万元，您再不买还得涨。”中介说。豆瓣胡同的一家中天置地门店干脆打出了“100%”的概率，一位中介说：“不管是不是多校划片，住豆瓣胡同一带的孩子往年都进了史家小学。您懂了吧？”

“想买房，数学必须得好。”正打算换房的刘先生抱怨说，几乎每个中介推荐房子的时候都要给客户算入学概率。在广安门内大街上的一家房产中介门店，一位中介拍着胸脯说：“自2020年7月31日后在西城区买的房子，全部以多校划片方式在学区或相邻学区内入学。但只要您预算够，我肯定能帮您上最好的小学。不瞒您说，我和同事们都得研究这些入学政策。西城区内所有学区情况，好学校的特点、往年招生情况都在我脑子里。”

每套房都是“熊猫房”

“在中介嘴里，能上好学校的房子都跟熊猫似的。”市民牛女士说，最近问了几家中介，都是统一口径“出一套卖一套，有些家长连房子都不看就付钱”。

万柳中路附近的一家房产中介门店，墙上贴着海淀区教委、海淀区房管局的温馨提示：“2019年1月1日后，在海淀区新登记并取得房屋不动产权证书的住房用于申请入学的，将不再对应一所学校，实施多校划片，并根据学位情况派位入学。望周知。”中介对此不回避也不多谈，但会不遗余力地宣传这片房子的紧俏。

刘先生看了大约半个月学区房，听过了各种段子：“今年幼升小的入学政策马上就要公布了，最近几年可是一年比一年严。这套房您现在再不出手，就真的没学位了”“虽然现在买房也是多校划片，但这个小区离名校最近，出一套，好多人盯着呢”……

学区房降温要靠组合拳

其实，无论是入学概率，还是稀缺属性，都算是中介的一种过度包装。比如东城区教委工作人员明确表示，没有任何住房在入学时可以享受高概率，都是计算机派位。除了最近几年一直明确的过道房、车库房、空挂户等均不得作为入学条件外，城六区更是通过明确“六年一学位”，实施“多校划片”等措施，为学区房降温。本市还通过集团化办学和学区制改革等方式，扩大优质教育资源覆盖面，三分之二以上的中小学校已纳入学区制管理。

然而一部分家长们还是会扎堆儿奔城区看房。刘先生直言，不惜踮踮脚儿买学区房，也是希望给孩子一个更好的平台，更高的学习起点。

面对这种尴尬局面，中国教育科学研究院研究员储朝晖认为，孩子成长发展，内因是自己，学校只是外因。实际上，有些家长把孩子送入了名校，但不一定能获得预期的成才效果。另一方面，家长也应该量力而为，没有必要孤注一掷地花上千万元，购置一套所谓的学区房。要想让学区房真正降温，需要各方共同努力。教育主管部门也应该进一步加大宣传解读力度，减少中介歪解的机会。（本报记者 张航）

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部