原标题：教育部：高校需配备一名就业信息员

4月7日，记者从教育部获悉，教育部办公厅发布关于加强高校毕业生就业创业信息报送工作的通知。通知指出，做好高校毕业生就业创业信息报送工作，对于及时研判就业形势、掌握就业创业工作进展、科学制定政策措施具有重要意义。

通知指出，建立就业信息员队伍。各地各高校要高度重视就业创业信息报送工作，指定1名工作人员作为就业信息员，具体负责本单位高校毕业生就业创业信息的汇集和报送工作。

通知要求，报送就业创业信息主要包括：领导重视方面，各省级党委、政府负责同志和教育部门主要负责同志关心、重视高校毕业生就业工作、狠抓落实情况；工作进展方面，高校毕业生就业工作进展情况、就业形势分析及对策建议；工作举措方面，高校毕业生就业渠道拓展、指导服务、困难帮扶、投入保障等方面重大政策措施及成效，具有推广价值的典型经验；应急处置方面，高校毕业生就业突发事件及重大紧急情况，对媒体等反映就业问题的核查处理情况。

通知要求，单篇信息报送内容要紧扣某一主题（或方面），突出重点和特点，不必全面系统、面面俱到，原则上不超过1000字。从2021年4月起，各省级高校毕业生就业工作部门每学期报送本地及省属高校毕业生就业创业信息不少于4篇（或每月1篇），各有关高校每学期报送就业创业信息不少于1篇。（中青报·中青网记者 叶雨婷）

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