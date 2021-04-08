人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

教育部：高校需配备一名就业信息员

2021年04月08日08:42 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：教育部：高校需配备一名就业信息员

4月7日，记者从教育部获悉，教育部办公厅发布关于加强高校毕业生就业创业信息报送工作的通知。通知指出，做好高校毕业生就业创业信息报送工作，对于及时研判就业形势、掌握就业创业工作进展、科学制定政策措施具有重要意义。

通知指出，建立就业信息员队伍。各地各高校要高度重视就业创业信息报送工作，指定1名工作人员作为就业信息员，具体负责本单位高校毕业生就业创业信息的汇集和报送工作。

通知要求，报送就业创业信息主要包括：领导重视方面，各省级党委、政府负责同志和教育部门主要负责同志关心、重视高校毕业生就业工作、狠抓落实情况；工作进展方面，高校毕业生就业工作进展情况、就业形势分析及对策建议；工作举措方面，高校毕业生就业渠道拓展、指导服务、困难帮扶、投入保障等方面重大政策措施及成效，具有推广价值的典型经验；应急处置方面，高校毕业生就业突发事件及重大紧急情况，对媒体等反映就业问题的核查处理情况。

通知要求，单篇信息报送内容要紧扣某一主题（或方面），突出重点和特点，不必全面系统、面面俱到，原则上不超过1000字。从2021年4月起，各省级高校毕业生就业工作部门每学期报送本地及省属高校毕业生就业创业信息不少于4篇（或每月1篇），各有关高校每学期报送就业创业信息不少于1篇。（中青报·中青网记者 叶雨婷）

(责编：郝孟佳、温璐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部