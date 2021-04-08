温璐 孙竞 熊旭

编者按：2021年考研复试已接近尾声。有多数院校的考研复试已经结束，现已进入调剂复试阶段。从一些院校复试情况来看，今年增大了考研复试的难度。各高校线上复试又是怎样开展的？哪些院校的哪些学科接受调剂？人民网记者采访了多所高校，为考生们一一解答！

北京大学：严格把控考生身份核验环节

记者：北京大学在采取远程网络复试情况下，如何确保线上复试公平公正？

北京大学：学校在复试前，要求全方位、多角度地进行测试，并和考生一对一对接，保证其熟练操作，填写《北京大学研究生复试考生端平台测试情况登记表》，避免复试过程中出现有关问题。在复试实施过程中，各院系将严格把控考生身份核验环节，并通过“四比对”“三随机”等方式加强复试过程规范管理，填写《北京大学硕士研究生招生复试情况记录表》《北京大学硕士研究生招生复试监察记录表》，在确保考试安全性、公平性的基础上，实现科学选才。

清华大学：以“个性化问题”推动“多样化选拔”

记者：远程网络复试如何确保公平公正？

清华大学：面对网络远程复试开展过程中，作弊风险加大和互动体验较差等问题，为保障复试的顺利进行，今年清华研究生网络远程复试工作既在软硬件支持、信息安全保障等方面提前进行全面评测和安排，也对实施机制、组织方式、监督保障方案等方面进行了综合考虑。

记者：清华大学对今年参加复试的考生在能力上，侧重哪些方面？

清华大学：清华大学的线上复试更侧重于对考生的多样化考察，在复试面试过程中，各院系会组建各学科领域专家组参与面试工作。专家组在复试面试过程中，对考生的考察方式也是多样化的。在线面试过程中，老师会对考生提一些具有辨识度的个性化问题，以此来考察考生的真知灼见和科研能力。

清华大学将“创新”作为人才选拔的标尺，不仅确保全面考察申请人的综合素质、创新能力和潜力，也在最大程度上规避在线复试过程中面临的作弊风险，确保科学选才。

复旦大学：运用“双机位”“防缩屏”等技术手段严防作弊

记者：远程网络复试如何确保公平公正？

复旦大学：学校层面，制定了硕士生复试录取工作办法、调剂复试工作办法，由研究生招生工作领导小组审议批准后公布执行；制定了在线面试实施细则。在院系层面，分别结合院系和学科实际制定了复试工作实施细则，提前公布并严格执行。

学校的在线面试系统已建立“随机选定考生次序”“随机确定导师组组成人员”“随机抽取复试试题”的“三随机”工作机制，工作人员须规范操作。一般应要求考生在独立、无干扰场所参加复试，运用“双机位”“防缩屏”等技术手段，严防作弊。

记者：对于报考外校的考生，复旦大学是否为其参加外校复试提供了相应的便利条件，特别是参加外校远程网络复试的考生？

复旦大学：我校考生报考外校研究生的人数较少，学校便利的空间和网络条件可以为他们参加远程网络复试提供保障。如果同学们有需要，学校和院系可提供精准支持。

上海交通大学：线下复试为主、线上复试为辅

记者：请问上海交通大学2021年的复试将采取何种方式进行，现场复试还是远程网络复试？

上海交通大学：目前为线下复试为主、线上复试为辅，根据疫情情况和防疫要求调整。

记者：对于参加复试有困难的考生，贵校准备了那些保障性措施？比如，在学校疫情防控下无法参加现场复试的考生，或者参加远程网络复试但硬件设备无法达到相关要求的考生？

上海交通大学：复试前准确全面排查考生情况。加强对考生参加远程复试工作的指导，向考生详细介绍有关软件平台使用办法、复试流程和相关要求等，在复试前组织考生进行全流程的演练。对达不到复试环境要求的考生做好兜底服务指导。

浙江大学：全日制各招生专业采用网络远程复试

记者：请问浙江大学2021年的复试将采取何种方式进行，现场复试还是远程网络复试？

浙江大学：我校原则上全日制各招生专业采用网络远程复试方式，少数非全日制招生专业如工商管理硕士、公共管理硕士等采用现场复试方式。

记者：对于参加复试有困难的考生，贵校准备了那些保障性措施？比如，在学校疫情防控下无法参加现场复试的考生，或者参加远程网络复试但硬件设备无法达到相关要求的考生？

浙江大学：要求各学院（系）必须提前与进入复试考生一对一进行视频对接，发现软硬件方面有困难的考生，实行兜底政策，确保每位考生都能正常参加网络复试。

哈尔滨工业大学：有个别学科以及非全日制专业接受调剂考生

记者：远程网络复试如何确保公平公正？

哈尔滨工业大学：哈尔滨工业大学的网络远程复试一般包括线上专业综合考核和线上面试两部分。线上专业综合考核一般尽可能采用综合性、开放性的能力型试题；线上面试继续加强对考生既往学业、一贯表现、科研能力、综合素质和思想品德等情况的全面考查。具体考核内容由各学院根据学科特色并结合线上复试特点予以确定。

记者：哈尔滨工业大学今年是否接受考生调剂？根据往年工作经验，哪些学科接受调剂的可能性较高？

哈尔滨工业大学：我校根据往年工作经验和今年的具体情况，哈尔滨工业大学会有个别学科以及非全日制专业接受调剂考生，待相关调剂方案和信息明确后将及时对外公布，请考生们关注各报考学院官网。

中国科学技术大学：生物与医药等专业接受调剂可能性高

记者：远程网络复试如何确保公平公正？

中国科学技术大学：为确保远程网络复试公平公正，我校制定线上复试方法，统一复试标准；注重加强考生资格审核并要求考生在复试前按院系要求签订、提交《诚信复试承诺书》；对考生复试平台、环境、设备、装扮等做出规定，如要求统一使用“小鱼易连”网络复试平台，期间考试场所仅允许考生一人在场、独立作答，严格按照电脑加手机“双机位”设置，并要求考生不得佩戴口罩、佩戴耳饰遮挡耳朵，严禁考生录音、录像、录屏等。今年还新设研究生招生指挥中心，利用复试巡察系统对我校复试工作统一监管。

记者：中国科学技术大学今年是否接受考生调剂？根据往年工作经验，哪些学科接受调剂的可能性较高？

中国科学技术大学：接受考生调剂。工学材料科学与工程、材料与化工、生物与医药等专业，理学中化学、物理学等专业接受调剂的可能性较高。

西安交通大学：达到学校基本复试分数线考生均可申请调剂

记者：请问西安交通大学2021年的复试将采取何种方式进行，现场复试还是远程网络复试？

西安交通大学：我校采取现场复试为主，网络远程复试为辅的复试方式。

记者：贵校今年是否接受考生调剂？根据往年工作经验，哪些学科接受调剂的可能性较高？

西安交通大学：我校全日制学术学位、专业学位生源充足，非全日制专业学位工商管理专业（1251）EMBA方向接受调剂。达到学校基本复试分数线的考生均可申请调剂，参加拟接受调剂学院组织的调剂复试，考核采取现场或网络远程面试的方式进行，调剂的相关信息详见学院发布的调剂方案。

(责编：温璐、郝孟佳)