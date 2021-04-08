人民网北京4月8日电 （孙竞、郝孟佳、李依环、熊旭）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平6日致信祝贺厦门大学建校100周年，向全体师生员工和海内外校友致以热烈的祝贺和诚挚的问候。厦门大学全体师生员工和广大校友深受鼓舞、倍感振奋。学校师生表示，贺信充分肯定了厦门大学百年来作出的积极贡献，并对学校下一个百年发展提出了新目标、新希望。学校今后将全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本，以推进高质量超越、创新性引领为重点，与时俱进建设世界一流大学，不断书写高等教育“奋进之笔”的厦大篇章。

“习近平总书记在厦门大学建校100周年的重要时刻发来贺信，要求明确、内涵丰富，体现了总书记和党中央对高等教育、对厦门大学发展的高度重视和殷切期望，情真意切、催人奋进，为学校开启新百年征程指明了方向。”厦门大学校党委书记张彦表示，全校上下将以此为契机，坚定社会主义办学方向，瞄准定位、开阔视野、抢抓机遇、乘势而上，把学习成效转化为推动学校发展的动力和源泉，推进学校治理体系和治理能力现代化，扎实推进“双一流”建设。

厦门大学党委副书记、校长张荣表示，学校将深刻领会习近平总书记的贺信精神，扎根中国大地、矢志世界一流，积极探索“中国特色、世界一流、厦大风格”的一流大学建设之路。胸怀“两个大局”，落实“四个服务”，强化人才培养第一责任，为党育人、为国育才，成为国家核心利益和民族长远利益的坚定维护者和积极贡献者。

厦门大学文科资深教授、教育研究院教授潘懋元先生已是101岁高龄，仍长期坚守在教书育人一线。他表示，将深入学习习近平总书记的重要指示精神，坚持立德树人，继续以繁荣中国高等教育学术、建设有中国特色的现代化高等教育研究机构为目标，不忘初心、砥砺前行，为培育高等教育研究和管理人才、为发展中国高等教育理论、建设一流的高等教育智库作出新的贡献。

“全面建设社会主义现代化的新征程为每个厦大人施展抱负、服务国家提供了广阔天地。”中国科学院院士、厦门大学教授孙世刚说：“作为一名教师，我将以赤诚之心、奉献之心、仁爱之心，投身教育事业，在传道授业解惑中传承薪火。作为一名科研工作者，我将继续砥砺奋进、扎实工作，以更多、更好的科研成果，积极服务国家战略和地方发展。”

厦门大学公共事务学院教授陈振明在学校已学习工作近四十年。他表示，将牢记总书记嘱托，继续发扬”爱国、革命、自强、科学“的优良校风，为国家治理体系和治理能力现代化的研究以及公共管理人才培养做出更大的贡献。

厦门大学公共卫生学院院长、国家传染病诊断试剂与疫苗工程技术研究中心主任夏宁邵教授表示，将立足岗位，带领团队继续发挥疫苗和诊断试剂领域科技创新优势，切实将贺信精神贯彻落实到人才培养、科学研究、社会服务工作当中，呵护好人民群众的生命安全，维护好人民群众的身体健康。

“习近平总书记在闽工作17年多，对福建的山山水水感情深厚、一草一木了解至深、一砖一瓦建设倾心尽力，对厦大的建设发展关心备至。”厦门大学台湾研究院教授李非表示，厦大教师将不忘初心、牢记使命，培养更多担当民族复兴大任的时代新人。

厦门大学马来西亚分校教职工廖玲表示，今年是厦大百岁华诞，也是马来西亚分校创校5周年。习近平总书记的贺信体现了党中央对厦大发展建设的高度重视和亲切关怀，对学校百年发展历程的充分肯定。她和马来西亚籍的同事们深受鼓舞，将与海内外校友和各界朋友共同努力，让分校这颗“镶嵌在‘一带一路’上的明珠”更加璀璨，更好地助力厦大双一流建设，为促进中华文化海外传播，增强中华民族的凝聚力和向心力贡献自己的力量。

三年前，厦门大学管理学院2019级本科生彭派响应号召携笔从戎。如今，已退伍返校的他表示，自己将以贺信精神为指引，传承嘉庚精神，奋力前行，勇做走在时代前列的奋进者、开拓者、奉献者，勤奋学习科学文化知识，不断创新创造，努力成为栋梁之材。

厦门大学人文学院2018级硕士研究生洪佳敏表示，厦大学子将始终牢记总书记的嘱托，以自强不息的姿态、止于至善的追求，化作一朵朵浪花汇入新征程的洪流，与时俱进，不断奔涌在祖国最需要的地方。要在厦大新百年的起点上承续接力，再次书写为党、为国家、为人民砥砺奋进的青春华章。

厦门大学南洋研究院孟加拉籍博士HASAN MOHAMMAD MARUF听了习近平总书记的贺信，倍感振奋。他说，“‘自强不息、止于至善’的校训和嘉庚精神激励着每一位厦大学子不断奋斗，不断向前。在今后的人生道路中，我将时刻铭记‘厦大人’的身份，为传承嘉康精神而努力奋斗。”

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