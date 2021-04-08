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受访应届生择业首要考虑因素是行业前景

2021年04月08日08:43 | 来源：中国青年报
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原标题：受访应届生择业首要考虑因素是行业前景

　　今年的高校应届毕业生为909万人，“体制内”就业成为不少应届生重点考虑的工作方向。近日，中国青年报社社会调查中心联合问卷网，对2009名应届生进行的一项调查显示，45.4%的受访应届生觉得今年“体制内”工作机会更多了。选择工作时，66.3%的受访应届生会看重行业前景，57.6%的受访应届生看重兴趣爱好。

　　45.4%受访应届生觉得今年“体制内”工作机会更多了

　　北京某高校2020届行政管理专业本科毕业生林茜（化名），前段时间通过了北京某事业单位的考核，身边许多同学也参加了国考、省考、选调生以及事业单位考试等。她觉得这一两年，“体制内”招聘岗位也比较多。

　　江苏省某高校本科生辅导员李力（化名）感觉这几年，愿意进入“体制内”工作的学生在增加，“像去年民营企业岗位招聘受到不同程度的影响，但公务员、事业单位等‘体制内’岗位向应届生倾斜，对学生的就业选择产生了影响”。

　　调查中，45.4%的受访应届生觉得今年“体制内”工作机会更多了。

　　林茜觉得考入事业单位，工作比较稳定，不用太担心“裁员”的风险，这一点也是她比较看重的，“上学时我曾在一家企业实习，听说新冠肺炎疫情对他们的业务有影响，很多人不得不边工作边找下家”。

　　“体制内”的工作有哪些吸引点？调查中，福利待遇好（65.9%）和稳定性强（65.1%）获选率更高。其他方面还有：收入水平高（45.6%），有社会地位 （41.9%），更好地服务群众、奉献社会（30.5%），符合长辈期待（27.2%）等。

　　云南民族大学招生就业指导中心老师陈婕感觉，对“铁饭碗”的追求一直都存在，但在疫情之后就业趋于稳定的观念更为突出，“家庭因素对学生就业选择的影响更大，很多家长都希望子女考入‘体制内’”。

　　行业前景是择业时主要考虑的因素

　　在上海某私企工作的李玲去年研究生毕业。在找工作的过程中她也和身边不少同学一样“广撒网”、参加各种考试，“本来我也准备考事业单位，但在备考的过程中，我觉得这种类型的工作可能不适合自己。我思维比较活跃，平时也不太坐得住”。

　　李玲感觉在找工作时，要有一个基本规划，选择行业没有对错之分，关键要适合自己，“我有个同学看别人说国企好，也跟着报考，录取之后才发现用不到自己的专业，但如果转行，社招会看工作经验，他没有积累到相关领域的经验，反而影响了自己的职业规划和发展”。

　　数据显示，选择工作时，66.3%的受访应届生会看重行业前景，57.6%的受访应届生看重兴趣爱好。其他方面还有：薪酬待遇（52.7%）、专业匹配度（52.4%）和个人发展空间（38.2%）等。

　　林茜希望，可以给应届生提供更多职业规划方面的信息，应届生也要多接触社会，了解职业的具体工作。

　　对于就业支持，应届生们有哪些期待？调查中，72.0%的受访应届生期待对接求职信息，收集招聘信息，66.5%的受访应届生期待优化求职过程，考核签约便捷化，55.6%的受访应届生期待就业形势分析与指导。（记者 孙山 黄馨瑶）

(责编：温璐、郝孟佳)

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