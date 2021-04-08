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宁夏固原中学师生连续26年组织徒步百里祭英烈活动

“这是人生中最有意义的一堂课”

2021年04月08日08:34 | 来源：中国青年报
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原标题：“这是人生中最有意义的一堂课”

　　“清晨6时出发，雨雪打湿了衣服，鞋和裤腿沾满了泥浆，还滑倒了几次，但我觉得值。这是我徒步走得最远的路，是我人生中最有意义的一堂课。”4月2日22时，结束了往返长达108里山路的徒步祭英烈活动后，固原二中高一学生张扬阳说出自己的切身体会。

　　当天，她和同校的784名高一学生以及固原市弘文中学的1400多名七、八年级学生一起前往彭阳县任山河烈士陵园，缅怀革命先烈。

　　这项活动由原固原二中校长韩宏在1995年发起，至今，已坚持26年。活动旨在锤炼学生的意志，起初由弘文中学（弘文中学曾为固原二中初中部——记者注）在每年清明节前后组织初一学生开展，如今，参与学生范围扩大到了高一、初二等年级。

　　55岁的勉有录老师从1996年开始先后6次带领学生徒步百里为烈士扫墓。他认为，学校连续26年组织该活动，体现了对学生品德、人格教育的关注，淡化了“唯分数论”的观念，也有助于讲好固原红色故事，让红色成为立德树人的底色。

　　清明时节雨纷纷，在今年的祭奠活动中，同学们遭遇雨夹雪的恶劣天气。他们戴上帽子、披上雨衣，同时，高举着旗帜。

　　出发前，弘文中学副校长闵祥给孩子们打气：“如果我们想一想红军两万五千里长征，爬雪山、过草地，这108里对我们来说也不算什么。”

　　随行教师也向同学们讲述着此行的意义。“在目的地任山河烈士陵园，长眠着391位为共和国的诞生和强大献出生命的英雄，他们当中不少人牺牲时也只是十几岁的孩子。”勉有录说。

　　陵园内，391块烈士纪念碑昭示着沉甸甸的历史。1949年7月31日，中国人民解放军第一野战军第19兵团64军在曾思玉军长的率领下，直插彭阳任山河地区，与盘踞在黄峁山一带的马鸿逵部第十一军遭遇，打响了解放宁夏第一仗。经过全军将士浴血奋战，守敌被全部击溃，解放军夺取了任山河战役的胜利，打开了解放宁夏的南大门。战斗中有364名解放军指战员光荣牺牲，其中，有100多名烈士连名字都没有留下。

　　除了他们，长眠任山河的还有红一方面军长征途经彭阳牺牲的4名战士和解放后牺牲的20多位解放军战士等。

　　这些壮举在后来者心中树起丰碑，成为激励同学们前行的动力。冒着雨雪，他们爬坡过坎，有的同学脚陷进了泥里，周围的人就扶上一把。有的同学滑倒了，满身都是泥，却仍然拒绝了上车休息的建议。

　　高一二班班主任张红梅记得几个特别感人的瞬间：班里的体育委员李一凡右膝盖受了伤，绑着绷带，不仅坚持走完了全程，还一手挥舞着自己的围巾，一手挥着拳头，给走不动的女同学加油鼓劲；返程时，班长姜天智肩上背着4个书包，拽着3名同学一起前进；还有一位女同学的妈妈提前告诉张红梅，孩子一累着就会起过敏性紫癜，当天张红梅反复叮嘱这名女生可以随时停止，但她还是坚持着走完了全程。

　　为了保障孩子们的安全，让活动有序地进行，两所学校提前安排体育老师指导同学们进行体能训练，并召开主题班会做好部署工作等。徒步当天，学校还准备了负责运送伤病学生的大巴车，组建了由蓝天救援队成员等构成的安全员队伍。

　　蜿蜒的山路上，留下同学们的一串串脚印。张红梅的思绪也被拉回到了1996年。当时，她作为一名中学生第一次走完了这108里的山路。

　　“那是记忆中最远最辛苦的道路，是对我意志力的考验，也是困境中指引我前行的动力源泉。”张红梅说。高三坚持不下去的时候、刚参加工作摸不着头脑的时候，她都会用这一次经历鼓舞自己。

　　毕业于弘文中学的90后女孩李佩珊同样认为，这一经历会让自己受益终生。2007年，作为初一新生的她，在这条革命烈士和学长学姐走过的路上，接受了别样的党史教育。她坦言，和平年代，类似的课堂无比珍贵。唯有亲身经历，才能意识到幸福生活需要加倍珍惜。

　　此外，在108里山路的考验中，李佩珊还感受到了“相互搀扶、相互打气、没有人落队、没有人言弃”的团队精神。“让同学之间的情谊变得无比坚固，现在，大家都是彼此支撑的朋友。这也是一种学校的精神，无论在哪儿，我都为自己是弘文人而感到自豪。”李佩珊说。

　　26年下来，家长们也对学校组织的社会实践活动越来越支持。今年，张红梅的班上有4位家长陪孩子走完全程，他们在微信群里一路播报孩子们的进程，也和子女一起体会着“历经风雨，方知艰辛”。

　　4月2日11时30分左右，师生们到达烈士陵园，他们通过奏唱国歌、敬献花圈、擦拭墓碑等行动，表达了对革命先烈的敬意，铭记那些为国家富强、民族振兴、人民幸福而奉献的人。

　　度之往事，验之来事，参之平素，可则决之。这样的特殊课堂也成为孩子们践行责任担当的“起点”。

　　返程路上，固原二中的马松岳走在了高中生队伍的最前列，她拿着一个大大的垃圾袋，将前方初中生们不小心落在地上的垃圾一一捡起。

　　张红梅的儿子方昱皓在弘文中学八年级三班就读，也参加了这次活动。他比妈妈早一些到家。虽然没有迎接他“凯旋归来”的父母——他的爸爸还在外地工作，但方昱皓还是烧好了热水，独自做饭、洗澡。

　　在张红梅回家后，这个14岁的小男子汉告诉自己的母亲，“我的腿不疼、腰不疼，就是肩膀有点疼，因为我帮同学背包了。”

　　那一刹那，张红梅觉得，这一趟走下来，儿子、班上的学生全都像当年的自己一样找到了心中的“道”。（记者 王豪）

(责编：温璐、郝孟佳)

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