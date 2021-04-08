原标题：济南大学学子接力诠释志愿服务精神

成立34年累计义务维修电脑5000余台；义务熨衣19年，熨衣累计45786件；30年来义务修车16500余辆……这一组组令人惊讶的数字背后，是济南大学青年学子投身志愿服务的担当和责任。

在这所高校，时间是一届又一届青年学子们志愿精神的最好见证者。

“坚守是我们不变的宗旨”

作为1987年成立的老学生社团，济南大学信息科学与工程学院图灵电脑协会如今已成立34年，累计义务维修电脑5000余台，直接受益7000余人，义务维修服务时长达2万多小时。

队伍最壮大的时候，协会总人数达到200余人，日累计修电脑最多30台。在这里修过电脑的文学院黄晶晶同学对此印象深刻：“志愿者十分认真地检查了我的电脑，查出问题，特别高效，最重要的是完全免费。”

2021年，济南大学机械学院义务修车服务队迎来了成立30周年的日子。30年间，义务修车队风雨无阻，主要面向学校师生及学校周围社区居民，以自行车、电动车的维修与保养为切入点，为校园师生及社区居民出行提供便利。30年来累计修车16500余辆，志愿者服务时间1万多个小时。志愿者人数最多时达到150余人，日累计修车40余辆。

“我大一时就加入了服务队，我爷爷曾修过车，跟他学过一点基本技能。”现任机械学院青年志愿者协会副主席的大三学生王泽宪说，更多的修车技能其实来自学长们的“传授”。

王泽宪印象最深的是他上大一时第一次独立给同学修电动车车胎，“那是一辆真空胎电动车，我们之前没修过，我一上来就把车胎撬开了，发现里面竟然没有内胎。”他利用课间请教了学长，才知道真空胎不能撬，最后只得给同学把车胎再安回去。

随着大学生校园交通工具的更新换代，骑电动车的越来越多，志愿者们也从去年年底把维修电动车加入服务“清单”，他们中有一人家中经营电动车生意，队员们的电动车维修技能也多是跟他学来的。

“熨衣响当当，褶皱全走光”。济南大学材料科学与工程学院“响当当”义务熨衣小组自成立以来，志愿者们每周坚持在校内外义务熨衣长达19年，活动累计服务人数达到21008人次，活动累计时长超过6000个小时，共计3100余名青年志愿者参与到这个活动中来，义务熨衣累计45786件。

志愿服务与专业有机融合

志愿服务要坚持所学致力于所用，义务修电脑、修车正是在践行这一理念。

在图灵电脑协会建立初期，计算机并没有在济南大学大范围普及，并且大多数协会成员对计算机也只是略懂皮毛，只是帮助老师对教学专用的电脑进行简单的清洁和调试。随着时间的推移，协会成员在工作中积累了更多的经验，学习到了更多的专业知识，并将这些成果传授给下一批志愿者。

随着便携式电脑出现并迅速普及，笔记本电脑成了大学生必备工具，图灵协会的“业务”变得繁忙起来，成员不断扩招，优秀专业的技术人员也不断涌进。

为了更好地满足师生们的需求，图灵协会经常开展线下服务活动，电脑清灰、重装系统便是协会的常驻义务活动。

这些志愿者团队的专业性一次次获得全校师生及周边居民的赞许。

济南大学机械工程学院义务修车队有一次来到济南市回民小区，一位修车的老大爷还专门来与他们交流经验，原来他在与志愿者修车地点隔一条街的街角修车。

听说了学生们义务修车的事，修车大爷专门跑来“见识见识”。队长路强与老大爷从轴承谈到润滑，从棘轮的超越运动谈到链传动，大学生的专业理论让老大爷有点懵，很多名词不知道是啥，经过一番解释，他伸出大拇指称赞：“还是大学生啊，比我这收钱修车的老头强。”

“线上线下”服务更方便

随着网络技术的迅猛发展，志愿者逐渐采用“线上线下”结合的方式，更好地做到志愿服务的担当。

2020年，图灵电脑协会成立怦然“芯”懂义务维修电脑服务队，同学们可以利用网络平台预约维修，随时询问关于电脑的问题，极大方便了全校师生。

维修队还建立了专门的QQ群、微信群，加强与同学们的联系。协会的QQ群里总是非常热闹，大家提出的电脑黑屏、闪现、杂音等问题都会得到专业的解答。群内也会普及各种电脑使用的注意事项以及相关软件的推荐和避雷，每逢开学季都会提供电脑购买的推荐指导。

全新的帮扶模式为学子们的志愿服务插上了腾飞的翅膀。

1995年，以志愿服务对象的名字命名的机械学院张一平志愿服务队成立，该团队长期接力帮扶一名小脑瘫痪患者——张一平，在志愿者的帮助下，张一平，这名曾被下过病危通知书的小女孩，已成长为坚强自信的女性，拥有自己家庭和一个可爱的女儿，并成立爱心工作站去帮扶别人的优秀志愿者。

虽然张一平已长大，但志愿者的脚步并未停止。2020年因为疫情的原因，志愿者们利用微信、QQ等网络通讯工具通过网络直播的方式为张一平爱心工作站的社区儿童提供线上义教活动。

张一平说：“这群00后老师牺牲了自己的休息和学习时间，这些时间本可以用来干自己的事，但他们却硬是坚持一个多月，没有一天是间断的，只为帮助孩子们营造更好的学习环境。00后们身上也是扛得起责任二字的。”对此，志愿者们这样回答：“只要孩子需要，我们一直都在！”

这些只是济南大学成千上万次志愿服务的代表。在他们背后，还有更多的志愿者在默默行动。

截至2020年年底，济南大学成立青年志愿者协会23个，志愿服务队101支，志愿服务基地123个，注册志愿者8872人，年度志愿服务时长达93540小时，累计参与志愿服务近13万人次。（通讯员 刘珂珂 陈敏 记者 邢婷）

(责编：温璐、郝孟佳)