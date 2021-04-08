原标题：“一对一”“多对一” 破解大学生就业难题

环保行业“空中”双选会、上海名企毕业生系列招聘会、青岛高新区“青有独钟 赢在高新”专场校园招聘会、济南名企组团招聘会……在山东科技大学就业指导中心工作人员李雷的工作薄上，详细记录着每一天的招聘情况。

当前，正是高校毕业生们求职的黄金时期。李雷介绍，像这样的招聘活动，山东科技大学每天都会开展3—4次，通过开展“空中”双选会、行业定向招聘、名企校园行、求职训练营等活动，确保就业招聘不停歇、就业服务不断线、就业指导不缺位，充分保障毕业生找到如意的“婆家”。

老师“诊断”简历、参加招聘会、进入面试……就在3月份，曲一帆与中建八局第四建设有限公司完成了签约。他激动地表示，在学校和学院老师“一对一”的指点下，通过老师就业岗位定向推荐，自己顺利找到了满意的工作。

2021年以来，山东科技大学把拓宽就业渠道作为重点工作来抓，先后走访了海尔卡奥斯、海信集团、赛轮集团、杰瑞自动化研究院等知名企业，开拓就业市场，建立就业基地，加强与地方政府的沟通与交流，了解了地方就业市场的需求状况，辅导员还随身带着毕业生求职简历，向企业现场“推销”毕业生。同时，建立“学校—院系”两级就业指导工作机制，分生源地域、分专业类别、分就业意向设立就业指导小组，为毕业生精准推送就业信息。通过“一对一”“多对一”的就业帮扶，支持毕业生实现多渠道就业，鼓励引导毕业生到基层就业、在服务国家和区域重大发展领域就业等。

针对部分毕业生的求职困扰，该校组建了一支由心理健康导师、职业生涯规划导师、学生辅导员等组成的就业指导小组，推出“毕业生简历诊断”“就业心理咨询”等特色活动，帮助毕业生走出求职困境，同时，通过优秀校友的就业分享，帮助毕业生明确目标，了解有效信息，做出科学合理决策，运用朋辈的力量引导毕业生们走出求职迷茫期。

截至目前，该校共举办专场招聘会650余场，“云宣讲”招聘会30余次，学校定向邀约用人单位1200家，提供岗位需求10万余个，学校2021届毕业生就业工作进展平稳，各种招聘会签约有效性比往年提高。“我们将进一步统筹好线上+线下的就业指导和咨询、心理疏导、生涯发展教育工作，尽可能使我们的就业服务更精准、更有效，把关心学生就业做到学生的心坎上。”该校学生工作部部长王震表示。（通讯员 韩洪烁 本报记者 王健高）

(责编：温璐、郝孟佳)