人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

保障中小学生睡眠 须寻找更好“姿势”

2021年04月08日08:14 | 来源：科技日报
小字号
原标题：保障中小学生睡眠 须寻找更好“姿势”

教育时评

教育部日前发出通知，进一步加强中小学生睡眠管理工作。其中明确要求：小学生每天睡眠时间应达到10小时，初中生应达到9小时，高中生应达到8小时。在对通知初衷点赞的同时，也有部分家长对如何落实表示担忧。

为保障学生睡眠，教育部门可谓用心良苦。本次出台的通知中提出七条具体措施，从学校开门时间到家长学校教育，从校外培训结束时间到游戏服务时间等方面都做出明确要求，还要对成果进行监测考核。

其实，早在2017年，教育部门就在《义务教育学校管理标准》中明确“家校配合保证每天小学生10小时、初中生9小时睡眠时间”等要求。然而，2018年教育部基础教育质量监测中心发布的《中国义务教育质量监测报告》监测结果显示，四年级学生睡眠时间在10小时及以上的比例为30.7%，八年级学生睡眠时间为9小时及以上的比例为16.6%，学生睡眠时间总体不足。

如果可以“安枕无忧”，谁不希望早点睡觉？不少网友表示，由于学业负担、通勤时间、课外辅导等种种原因，根据要求安排充足睡眠几乎是一种奢求。中小学生睡眠不足现象的背后，不仅是生活习惯、上课时间、健康常识的问题，更是群众反映强烈的学业负担重、压力大等问题。现实生活中，人们牺牲睡眠时间想换来的，正是更好的分数。

然而，“无论学校教育还是家庭教育，都不能过于注重分数”。分数是一时之得，教育要从一生的成长目标来看。如果最后没有形成健康成熟的人格，那是不合格的。

除了发通知保障中小学生睡眠时间，更应关注睡眠不足的背后成因，寻求解决问题的根本之策。正确“姿势”不应是对孩子几点睡觉进行“监督监测”，而是用更加科学、多元的教育评价机制减轻社会的教育焦虑，进而切实减轻中小学生学业负担。只有进一步深化教育领域综合改革，改善教育生态，才能让人们避免牺牲健康追求分数的短视行为，让更多孩子安心睡觉，拥有更加健康的成长环境。（新华社记者 赵琬微）

(责编：温璐、郝孟佳)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部