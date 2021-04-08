原标题：本科生何以发现4.1亿年前“鸭吻鱼”？

“文瑜，我有个好奇的问题，能问下你吗？”近期，在山东科技大学女生宿舍，本科生姜文瑜就被舍友反复“盘问”——“你真的发现了4.1亿年前鸭子吻鱼了？”这是姜文瑜上了微博热搜之后被经常问到的令她啼笑皆非的问题。

不久前，姜文瑜上了微博热搜，原因是她刚刚以第一作者发表的论文成果：发现4.1亿年前最原始鸭吻鱼类，为古生物学界相关研究领域填补了一项空白。这一切，要从山东科技大学地科学院的创新实验班说起。

发现最原始的鸭吻鱼类

2015年，山东科技大学地科学院创办了本科创新实验班，如今现名为“刘宝珺地学创新实验班”，旨在培养具有扎实的专业基础知识、开阔的国际视野、良好的科学素养、突出的创新思维和创新能力的高级地学人才。通过在低年级本科生中选拔有良好学术素养的学生，实行导师“一对一”指导，强化学生的科技创新能力和工程实践能力。

对于姜文瑜来说，她对古生物学感兴趣，但天性安静腼腆的她并不习惯主动和老师交流。正好学院提供了这个平台，每一个有兴趣的同学都可以公开报名，通过选拔进入创新实验班。就这样，姜文瑜跟着地科学院王平丽老师学起来，后来王老师把她推荐给中国科学院盖志琨副研究员，在两位老师联合指导下，她开展了自己的创新实践活动。

发现4.1亿年前古鱼王国的奥秘，是古生物学界的一件大事。但姜文瑜并不是古生物专业的学生，她告诉记者，其实自己学的是水文与水资源工程。一个“外行”能取得这样的成果，要得益于创新实验班并不要求学生一定研究本专业的内容，重在发挥学生学习主动性和创造性，通过参与导师的科学研究和工程实践项目，训练学生的科研能力和创新意识。

2019年，成为创新实验班成员的姜文瑜在盖志琨老师的带领下，参加了古生物学的学术研讨会。在寒假里，她跟着老师去野外“挖宝”——拿着小锤子敲敲打打寻找各种化石。2020年10月，她接到了盖老师安排的一个新任务，对一张化石照片进行研究。

一张普通的化石照片，要看准这是什么生物？需要在几十亿年甚至更早的时间长河里，准确给它找到家，要找到它的“大家族”——找到它的爸妈和兄弟姐妹是谁。用专业的术语讲，就是描绘一张某物种的“系统发育关系及系统分类”图。对姜文瑜来说，慢慢找到化石照片上这个生物的眼睛、尾巴、骨头，是一个“寻宝”的过程。但是要根据严密的科学分类，根据相关体系指标对其进行“家族定位”，则是一个繁琐的工作。

参考文献，都是英文；英文文献，又有大量的专业术语……姜文瑜在老师的指导下，在兴趣的推动下，一篇篇英文文献慢慢“啃”，一遍遍查找与这个鱼化石有关的材料，研究终于有了结果。

2021年2月19日，她的研究成果在国际学术期刊《历史生物学》在线发表——姜文瑜发现了古鱼王国的一个新属种。这一新属种，成为目前所知鸭吻鱼科最原始的成员。最后在老师的指导下，他们还共同给这个鱼起了个名字——“橄榄纹曲师鱼”，橄榄纹曲师鱼的发现丰富了盔甲鱼类的形态特征，为探讨盔甲鱼类在早泥盆世布拉格期的适应辐射提供了关键的材料，同时对于研究鸭吻鱼科的起源、多样性和古地理分布具有重要意义。

让优秀学生脱颖而出

姜文瑜不是第一个取得如此成绩的学生。在地科学院的创新实验班里，还有很多大学生持续开展科学研究，发表了多篇SCI论文。

2016级本科生山显任对古鱼类领域进行研究，发表的论文厘清了长期以来悬而未决的真盔甲鱼目系统分类问题；赵向东、赵显烨获“李四光优秀学生奖”（每届全国仅有5名本科生获奖）；创新实验班学生近年来获得国家级比赛特等奖23项、一等奖13项……

创新实验班的导师陈雷教授认为，本科生创新最重要的一点就是激发兴趣，任何一个学生只要找到了自己的方向和目标，他的潜力就是无穷的，而这正是创新实验班对学生的期望。

据介绍，创新实验班对导师的遴选也有一定的标准，如能为学生提供科研项目辅助及科学研究经费等。学院同时制定了创新实验班管理条例，并补贴一定的教学工作量，在年度考核中予以优先考虑，鼓励骨干教师积极参与本科生创新教育。这样，创新实验班把有兴趣的同学“扶上马”再“送一程”，主动为学生“护航”，通过制度要求导师“一对一”联系学生，建立学生与教师交流制度、听报告制度等，创新实验班成为本科生迈向科研创新的一个广阔平台。

地科学院副院长尹会永介绍说，学院创立的创新实验班拔尖创新人才育人模式，因材施教，制订个性化、灵活的拔尖创新人才“培养方案”，通过构建“一对一”导师制，全程引领学生的学习和创新实践。实现教—研—学互长，既培养了学生，又提高了教师队伍的教学水平，实现了教师与学生的双赢。

尹会永表示，创新实验班将继续实施“实践能力+问题意识+创新能力”综合能力提升举措，实现地学本科拔尖创新人才的知识学习、能力培养和素质养成三位一体的培养目标，继续挖掘育人的“金钥匙”。（通讯员 任 波 本报记者 王健高）

(责编：温璐、郝孟佳)