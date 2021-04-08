本报北京4月7日电 （记者吴月）教育部、财政部近日印发《关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》。2021年，全国计划招聘特岗教师84330名。

通知明确，2021年，“特岗计划”保持政策总体稳定，重点向“三区三州”、原脱贫攻坚挂牌督战地区、少数民族地区等地区倾斜；重点为乡村学校补充特岗教师，进一步加强思想政治、体音美、外语、信息技术等紧缺薄弱学科教师的补充。

通知对招聘条件作了规定，包括：符合招聘岗位要求；具有相应的教师资格证书；以普通高校本科及以上毕业生为主，鼓励本科师范专业毕业生应聘，可适当招聘高等师范专科毕业生；年龄不超过30周岁；参加过“大学生志愿服务西部计划”、有从教经历的志愿者和参加过半年以上实习支教的师范院校毕业生同等条件下优先录取等。

通知提出，边远艰苦贫困地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘可以结合实际情况适当降低开考比例，或不设开考比例，采取面试、直接考察的方式公开招聘，划定成绩合格线。对于特别边远艰苦、教师流失较严重的地区可向本地生源倾斜。切实做好特岗教师待遇保障，确保特岗教师工资按时足额发放，保证3年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。同时，系统开展特岗教师培训工作，扎实做好特岗教师信息管理，从严开展实施工作监督检查。

《 人民日报 》（ 2021年04月08日 12 版）

(责编：赵欣悦、杨光宇)