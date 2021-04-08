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“盲人摸象”与“塞翁失马”（在跨文化交流中了解世界）

刘茜子
2021年04月08日04:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　刘茜子近照

　　敲下了邮件里的最后一个字，我点击了“发送”，这封带着毕业论文申请表格的邮件被发送给了考试中心。我轻轻地舒了一口气，回想起过去两年半的求学生涯，计算着已经修完的课程，感叹着初入学时的惊慌失措，看着两年半的时间转瞬即逝，如白驹过隙。就像席勒的诗歌所说，“时间有三种步伐，未来姗姗来迟，现在像箭一样飞逝，过去永远静立不动”，时间的手在永不停歇地翻转着，人生天地之间，指间洒下的光阴，点点滴滴的既是感触，更是回忆。

　　

　　时钟倒转，回到刚读完语言班的那个春天，我还清楚地记得收到研究生录取通知书时的兴奋。那时，我开开心心地拖着巨大的行李箱，独自跨越了大半个德国，搬到一个崭新又陌生的城市，满怀期待等待研究生生涯的开始。虽然在来之前也请教了同专业的学长学姐，但是面对马上要开始的新学期，我依旧有些手足无措。

　　想来有些好笑，不仅不会自己做学业规划，也没有认真阅读报到注册时领到的新生手册。当时的我，认为只要跟着同学一起按部就班上课就足够了，并没有考虑过未来的发展和适合自己能力的课程。

　　在我第一学期兴冲冲地跟着学姐们扎堆上了几门课后，这样“连象都懒得摸的盲人”的故事结局就是对着考试成绩傻了眼。看着红彤彤的“未通过”，我觉得自己肯定毕不了业了，跟父母视频的时候我嚎啕大哭，这研究生的开始跟我想象的完全不同。

　　后来我冷静下来，认真分析了自己出师不利的原因。除了从众选择的考试课程并不很适合自己以外，我还缺乏一个整体的学期复习规划。首先，德国大学与国内大学在课程设置上并不一样，德国本科课程分为必修和选修两个部分，除了每个专业必修的课程外，还需要自己确定不同方向里的选修课程，学校不同，选修课所占比例也不同，学生一般会根据自己的实际情况选择或安排相关课程。而在研究生阶段，德国大学对专业内的方向细分更清晰。比如，以我的专业“企业经济管理”为例，我需要在9个模块中选择2到3个模块作为必修模块，再选择部分选修课程，之后完成考试，拿到学分。

　　需要注意的是，一些课程并不是每个学期都开放，因此需要学生对自己的学期有非常明确的规划，并且尽早开始课程注册。我在最后一个冬季学期时对于一门叫作“社交网络分析”的课程很感兴趣，但由于教授在那个学期休了产假，下次开课最快是一年以后，已超出了我能考试的学期数，因此我只能选择别的课程。

　　有了最开始的惨痛经历，在认真阅读学生手册之后，我痛定思痛，毅然决然地在第二学期申请更换了之前所选的必修模块，选择了自己感兴趣和可以掌握的方向，并认真规划了之后几个学期里每学期需要报名的课程。这一次，我终于培养起了做计划的习惯，顺利完成了所有考试。后来，我与关系好的德国同学聊天，才知道他们在很小的时候就被要求自己做决定、做规划，选择最适合自己的学习方式。这样虽然最大程度保护了个性和独立，但的确容易在孩子太小时，由于自己不懂、父母也并不干预而碰了不少壁。我身边的中国同学多数与我一样，孩童时期会在父母的帮助和建议下做决定，少走了弯路，但也少了些自己跌倒后再爬起的领悟和成长。

　　两种教育培养模式各有千秋，侧重点不同。对留学生而言，海外读书经历的重要价值之一，正是去体验和感悟不同的教育模式。最初的不适应和“扎心”成绩，也像是塞翁失马，让我找到了融合和拓展另一种学习方法的通路。

　　（作者系德国雷根斯堡大学留学生）

(责编：赵欣悦、杨光宇)

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