本报记者 孙亚慧

线上教育展组织的系列在线直播活动。

对于许多有留学意向的家庭来说，每年的国际教育巡回展都是了解最新留学资讯、比较院校招录情况的好机会。新冠肺炎疫情给一些学生的留学计划带来了变数，如何能在疫情背景下选择最适合自己的留学方案，是留学家庭的关注焦点。

近日，由教育部留学服务中心主办的“2021中国国际教育巡回展（线上）”（以下简称“线上教育展”）成功举办。通过精心设计打造的集海外院校特色介绍与在线直播互动于一体的线上平台，通过动静结合的方式，为有意向出国留学的学生和家长展示了最新的留学动态。

了解留学最新招录政策

就读于中国农业大学的邹由（化名）在3月初时就已将参加本次线上教育展列入了自己的计划表，她目前大三在读，本科入学后就已经做好了出国前往新加坡读研究生的打算。

“新加坡国立大学也加入了这次线上教育展，我之前了解过学校对于研究生录取的相关标准，但这种在线上直接听校方有关人员讲解接受国际学生政策的机会还是很宝贵的。”邹由表示，疫情之下，学校的录取政策和留学目的国的签证政策有时会变化、更新，这需要有留学意向的学生花费更多时间和精力做准备工作，以防错过目标院校的招录新动态而影响留学计划。

本届线上教育展上，有来自法国、德国、英国、新加坡、爱尔兰、意大利、加拿大、美国、日本、西班牙等20个国家和地区的近140所院校和机构参展，通过网页展示和直播互动，展示了相关海外院校的详细信息和突出亮点，并在线咨询答疑。留学服务中心同时邀请了多国驻华使领馆参加展览，介绍各自国家的高等教育情况和留学最新政策。

在历时两天、4个场次的直播活动中，海外参展院校和机构精心准备，以图文展示、视频讲解、嘉宾连线、云端逛校园等多种形式，详细介绍了学校概况、院系设置、学科专业特色、软硬件设施、周边环境及衣食住行等配套条件，以及在疫情防控常态化下学校为保障学生正常学习与生活所采取的措施。数据显示，直播活动期间，教育展各直播间在各直播平台总观看量达62.52万人次。

“一些院校在直播中非常注重与屏幕另一端的学生的互动，介绍面面俱到。对于我们不在北京的学生来说，线上教育展更便捷、也并未影响学生获取足够的信息。”正在湘潭大学学习社会学专业的侯科（化名）如是说。

提供更全面的出国服务

线上教育展期间，留学服务中心围绕学生及家长关注的出国留学行前培训、留学存档、国（境）外学历学位认证、回国就业落户等热点问题作了详细介绍，提供了业务办理的实用指南。

与此同时，为厚植平安留学理念，留学服务中心专门设置了平安留学专题直播间。事实上，新冠肺炎疫情以来，公众对留学安全的重视提上新高度，留学安全不仅包括人身安全，也包括心理健康，如必须警惕因防疫而长时间隔离所产生的焦虑等负面情绪。

留学服务中心邀请了清华大学心理学系教授彭凯平线上讲解疫情形势下心理压力的疏导问题，为学生培养积极阳光心态提出具体建议。此外，安保培训专家详细介绍了出国留学的行前准备和在外突发事件应对技巧等安全防范技能，“云端上的安全课”为学子留学海外保驾护航。

近年来，东欧、中欧、东南亚等“一带一路”沿线国家的院校积极参展宣介已成为中国国际教育巡回展上的一道亮丽风景线，今年亦是如此。它们在传统留学目的国之外，为学生在疫情之下制定出国学习规划带来了更加多样化的选择，也逐渐赢得了更多中国学生的青睐。

除此之外，本届线上教育展继续设立涉外办学项目专场，北京外国语大学、上海外国语大学、四川大学、武汉理工大学、中央财经大学等国内高校介绍了各自与国外伙伴院校共同举办的涉外办学项目，也受到了不少关注。深圳北理莫斯科大学、东北林业大学奥林学院等中外合作办学机构也亮相本次教育展，介绍了各自在融合中外双方优势教育资源、打造学科专业特色和创新人才培养模式等方面的相关举措。业内分析人士认为，作为教育对外开放重要载体的中外合作办学，会随着疫情好转而迎来新的发展机会，对于有留学意向的学生来说，多样化的优质教育资源供给也丰富了留学备选方案。

留学论坛为学生解疑释惑

作为中国国际教育巡回展的重要组成部分，线上巡回展期间，同时举办了2021中国留学论坛，这不仅是梳理国际教育领域和留学事业最新发展趋势的平台，也是分享不同国家高校在促进学生流动、提升高校国际化水平以及培养创新型人才成功经验的交流平台。

在这次中国留学论坛上，还邀请了多位国内高校负责人和企业管理者，与海外学子“云端”互动，解答他们在择业就业、人生规划等方面的问题与困惑。

“新冠肺炎疫情冲击下，金融业遇到了哪些挑战？人才需求发生了哪些变化？”“当前时代背景下，汽车行业迎来哪些新机遇、新挑战？”“面对‘十四五’时期高质量发展的要求，中国人才需求的新特点是什么？”“青年留学生应该着重培养和提升自己哪一方面的素质？”……来自英国帝国理工学院、新加坡南洋理工大学、韩国世宗大学等院校的留学生向专家们纷纷道出心中所惑。

立足自身专业领域，与会专家从业务微观和留学宏观等不同层面解答了海外学子的问题。无论时代如何变化，留学人员若具备复合型知识背景和良好的个人能力，视野开阔，就会在职业发展中拥有更多机会，这是与会专家的共识。

正如上海交通大学副校长徐学敏在回答留学生问题中所说的那样，要培养学生掌握应对世界复杂多维挑战必需的知识能力和价值观。“比如，批判性思维、知识整合能力、沟通协作能力、多元文化理解能力，等等，能够为未来的工作、生活和公民身份做好准备，那么走出校园，学生自然能够找到应对之法。”

(责编：赵欣悦、杨光宇)