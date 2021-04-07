原标题：今年全国计划招聘特岗教师84330名

记者从教育部获悉，为加强新时代乡村教师队伍建设，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，近日，教育部办公厅、财政部办公厅印发了《关于做好2021年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（以下简称《通知》），全国计划招聘特岗教师84330名。

《通知》明确，2021年，中央“特岗计划”仍面向中西部省份实施，重点向“三区三州”、原脱贫攻坚挂牌督战地区、少数民族地区等地区倾斜；重点为乡村学校补充特岗教师，进一步加强思想政治、体音美、外语、信息技术等紧缺薄弱学科教师的补充。

《通知》要求，各地要统筹抓好新冠肺炎疫情防控和招聘工作，及时广泛发布招聘信息，尽早开展2021年特岗教师公开招聘工作，一次性招考未完成计划的省份，可以按规定依次递补录用或者调剂计划组织二次招考。边远艰苦贫困地区和急需紧缺专业的特岗教师招聘，可以结合实际情况适当降低开考比例或不设开考比例，采取面试、直接考察的方式公开招聘，划定成绩合格线。对于特别边远艰苦、教师流失较严重的地区可向本地生源倾斜。要切实做好特岗教师待遇保障，确保特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，保证3年服务期满、考核合格且愿意留任的特岗教师及时入编并落实工作岗位。要系统开展特岗教师培训工作，加强岗前培训，强化师德师风教育。要扎实做好特岗教师信息管理，按时在“全国教师管理信息系统”中进行数据补充和更新。

《通知》提出，各地要严格开展“特岗计划”实施和教师保障政策落实工作的监督和检查，重点督察按照核定计划和岗位要求开展教师招聘，特岗教师工资按时足额发放、“五险一金”缴纳和服务期满留任特岗教师入编手续及时办理等情况，对存在问题的县（市、区），要及时予以督促整改。特岗教师保障政策落实存在突出问题的省份，要及时整改，对整改不力的，下一年度将适当核减设岗名额。

（中青报·中青网记者 樊未晨）

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