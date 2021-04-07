原标题：本市18所院校新增46个高职专业

今年，北京市18所院校新增46个高等职业教育专业，同时1所院校撤销6个专业。根据市教委最新发布的新专业名单，大部分专业与信息化和智能研究等前沿技术相关。

2021年北京市新增高等职业教育专业名单以及撤销专业名单中，“智能”“信息”等词汇高频出现。例如北京财贸职业学院、北京劳动保障职业学院均新增了人工智能技术服务专业，北京电子科技职业学院新增信息安全与管理专业，北京经济管理职业学院新增城市信息化管理专业，北京政法职业学院则增加了智能安防运营管理专业。

一些院校的新增专业聚焦国家新兴产业。如北京城市学院新增药品生物技术专业，北京联合大学增加了新能源汽车技术专业，北京交通运输职业学院增加了无人机应用技术专业。

另外，北京农业职业学院撤销6个专业，包括市场营销、物业管理、汽车检测与维修技术等专业。

市教委表示，各校要紧密对接人才市场需求和产业发展实际，按照高质量、有特色、国际化的建设思路，推进产教深度融合、校企深度合作，创新人才培养模式，营造特色育人环境，努力培养大批高素质技术技能型人才。（记者 李祺瑶）

(责编：郝孟佳、温璐)