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北京郊区小学尝试“零点体育” 每天到校先上“体育课”再上文化课

2021年04月07日08:04 | 来源：北京日报
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原标题：每天到校先上“体育课”再上文化课

　　昨天上午，北京第二实验小学平谷分校“零点体育”正式启动。 本报记者 甘南摄

　　以前，学校体育课常被其他学科占用；现在，平谷的一所小学体育课优先。昨天，北京第二实验小学平谷分校正式启动“零点体育”，每天早晨，学生到校先上40分钟“体育课”，再开启一天的文化课学习。

　　昨天上午8时，6个年级约500名小学生已在操场集合。“体育是第一学科”，“运动是孩子们最应该上的课程”……学校围墙上的红色大字十分醒目。

　　音乐响起，运动开始。整个操场被划分为三个基础训练区和两个特殊训练区。基础训练区整体提升学生运动技能和体能，包括“大力水手”上肢力量训练区、“功夫足球”下肢力量训练区和“运动健将”体能综合训练区。两个特殊训练区中，一个是针对肥胖和特异体质学生的训练营，降低肥胖率；另一个是校园吉尼斯挑战区，培养运动特长、搭建展示平台。

　　很多训练项目新鲜有趣。比如针对体重超标的小胖墩儿的训练区长约150米，先后设置了单腿跳、跳圈、跳绳、翻转轮胎跑等项目。为了提升新颖性和吸引力，学生们按年级每天在区域内流动，更换运动项目。

　　北京第二实验小学平谷分校校长梅红兵介绍，“零点体育”每天早晨8时启动，持续40分钟，随后再开启一天的文化课学习。学生们的日常体育课和大课间广播体操不变。

　　“零点体育”运动项目是老师们在北京师范大学体育学院专家的指导下，基于学生的年龄特点、兴趣爱好、场地条件以及学校的体育特色项目研发的活动内容。

　　平谷区教委相关负责人说，平谷区将重点落实“体育课增量、体教深度融合、全社会共同推进”等刚性措施。同时聚焦学生体质健康监测、小眼镜、小胖墩儿等现象，以提升体育课堂教学质量、强化课外体育锻炼、扩大比赛活动普及为着力点，补齐师资、场馆、器材等短板，有效破解制约学校体育发展的瓶颈问题，促进学校体育健康发展。（记者 朱松梅）

(责编：郝孟佳、温璐)

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