原标题：激励更多有志青年躬身教育

【短评】

“扁担窄窄，挑起山乡的未来；板凳宽宽，稳住孩子们的心……”这是对张玉滚教书育人之路的生动写照。毕业后回到家乡，张玉滚从一名每月拿30元补助的民办教师干起，一干就是20年。靠一根扁担，把学生的课本、文具挑进了大山深处，一挑就是5年。他，是这里的全能教师，手执教鞭能上课，掂起勺子能做饭，握起剪刀能裁缝，打开药箱能治病。

坚持一时容易，坚守一辈子不容易，没有信念的人做不到。“泥巴砖头垒个灶台，顶多能用个十年八载。咱们教学生认的每个字，他能用一辈子。”老校长的话朴素平实，却成了支撑张玉滚度过艰难岁月的定海神针。面对微薄的工资、简陋的办学条件、养家糊口的困窘，张玉滚无怨无悔扎根偏僻山村，不忘初心、潜心教学、精心育人。他就像伏牛山上那漫山遍野的连翘，挺立于高山，扎根于泥土，忍受着风霜雪雨，把清香留给人间。

今年我国将全面推进乡村振兴，乡村振兴的关键是人才振兴，只有无数个像张玉滚一样的优秀教育者投身乡村教育，耐得住寂寞、看得淡名利，将自己的热血、真情和真才实学奉献给这片热土，乡村才有希望，乡村才有未来。张玉滚的精神，就如一粒种子，深深扎进泥土，慢慢生根发芽，从一片绿叶到整个森林，激励着更多有志青年躬身教育。我们相信，随着国家各项政策的完善和相关保障机制的护航，将有更多优秀教师投身乡村教育，谱写出乡村教育振兴的动人新篇章。

（作者：王胜昔 刁良梓）

(责编：郝孟佳、温璐)