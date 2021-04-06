原标题：北大清明公祭追忆革命先烈

北大学子为烈士献花 供图/北京大学

松柏苍翠映燕园，丰碑矗立忆英魂。昨日，北京大学2021年清明公祭在静园草坪举行。在公祭仪式前，校党委书记邱水平、校长郝平等学校领导在静园草坪观看了“英烈不朽，薪火百年”北京大学革命烈士纪念展，与参加活动的师生共同聆听先烈事迹，追忆英雄精神。

在国旗和校旗的映衬下，北京大学革命烈士纪念碑显得格外庄严肃穆。上午8时许，公祭活动正式开始。全体师生手持黄白菊花，低头静立，向为中国的民族解放和人民革命事业英勇献身的北大革命先烈默哀。

学生代表朗诵由北大师生原创、并改编的深刻缅怀革命先辈的诗篇《青松礼赞》。饱含深情的朗诵，歌颂了革命先烈无比坚定的信仰与英勇卓绝的气概。百年来，北京大学始终与党和国家同心同路、同向同行，无数北大人在中国共产党的领导下，用青春和生命诠释了初心与信念。“青松仍是风华长在，松下客更是前仆后继”，诉说了新时代北大青年矢志不渝继承先烈遗志，发扬革命传统，铭记总书记“爱国、励志、求真、力行”的殷切嘱托，在新时代新征程上奋勇争先、建功立业的奋进姿态与昂扬斗志。

随后，全体师生面向革命烈士纪念碑鞠躬三次，瞻仰纪念碑，并依次向革命烈士纪念碑、李大钊同志雕像、蔡元培先生雕像敬献鲜花。

据了解，清明公祭仪式是北京大学爱国主义教育的品牌活动。每年清明，北大师生代表都会来到革命烈士纪念碑和雕像前进行祭奠，以此表达对革命先烈和教育先辈的崇敬和缅怀之情。

今年是中国共产党成立100周年，在这个重要的历史节点，北京大学举行清明公祭活动，并结合党史学习教育，推出“英烈不朽，薪火百年”北京大学革命烈士纪念展，以展览内容为载体，面向全校推出专题思政课，安排青年骨干进行讲解，组织学生党团支部参观交流，引领北大青年从伟大征程中感悟初心使命，从光辉历史中汲取砥砺前行力量，让红色基因、革命薪火代代传承。文/记者 刘婧

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