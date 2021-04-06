人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

北大清明公祭追忆革命先烈

2021年04月06日08:58 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：北大清明公祭追忆革命先烈

北大学子为烈士献花 供图/北京大学

松柏苍翠映燕园，丰碑矗立忆英魂。昨日，北京大学2021年清明公祭在静园草坪举行。在公祭仪式前，校党委书记邱水平、校长郝平等学校领导在静园草坪观看了“英烈不朽，薪火百年”北京大学革命烈士纪念展，与参加活动的师生共同聆听先烈事迹，追忆英雄精神。

在国旗和校旗的映衬下，北京大学革命烈士纪念碑显得格外庄严肃穆。上午8时许，公祭活动正式开始。全体师生手持黄白菊花，低头静立，向为中国的民族解放和人民革命事业英勇献身的北大革命先烈默哀。

学生代表朗诵由北大师生原创、并改编的深刻缅怀革命先辈的诗篇《青松礼赞》。饱含深情的朗诵，歌颂了革命先烈无比坚定的信仰与英勇卓绝的气概。百年来，北京大学始终与党和国家同心同路、同向同行，无数北大人在中国共产党的领导下，用青春和生命诠释了初心与信念。“青松仍是风华长在，松下客更是前仆后继”，诉说了新时代北大青年矢志不渝继承先烈遗志，发扬革命传统，铭记总书记“爱国、励志、求真、力行”的殷切嘱托，在新时代新征程上奋勇争先、建功立业的奋进姿态与昂扬斗志。

随后，全体师生面向革命烈士纪念碑鞠躬三次，瞻仰纪念碑，并依次向革命烈士纪念碑、李大钊同志雕像、蔡元培先生雕像敬献鲜花。

据了解，清明公祭仪式是北京大学爱国主义教育的品牌活动。每年清明，北大师生代表都会来到革命烈士纪念碑和雕像前进行祭奠，以此表达对革命先烈和教育先辈的崇敬和缅怀之情。

今年是中国共产党成立100周年，在这个重要的历史节点，北京大学举行清明公祭活动，并结合党史学习教育，推出“英烈不朽，薪火百年”北京大学革命烈士纪念展，以展览内容为载体，面向全校推出专题思政课，安排青年骨干进行讲解，组织学生党团支部参观交流，引领北大青年从伟大征程中感悟初心使命，从光辉历史中汲取砥砺前行力量，让红色基因、革命薪火代代传承。文/记者 刘婧

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部