原标题：“文明，是给孩子们最好的财富”

湘潭县第一中学是一所承载74年历史的三湘名校。近日，一段随手拍摄的寝室内务检查视频，让该校又火了一把。视频中，学生用不到3分钟时间，将寝室整理干净：被子叠成“豆腐块”，卫生间干净整洁，牙具杯子摆放齐整……

“宿舍是育人的第二课堂。”湘潭县一中校长齐学军说，该校通过文明校园创建，刻在师生骨子里的文明意识、表露在言行举止上的文明素养、一代代接续传承的文明力量，在一点点积累升华。“文明，是给孩子们最好的财富。”他说。

志愿者大队齐步走

每周二第8节课，是湘潭县一中的义务大讲堂时间，3月30日也不例外。当天，该校正高级教师贺勉之为高三化学二轮复习“支招”，办公楼三楼会议室挤满前来听课的学生。

“这次讲座为我们高考复习指明了方向，让我们能更加系统高效地查漏补缺。”学生陈晨说，“不只是学科知识，在义务大讲堂上，还能学到课本上学不到的党史、文学、科幻等知识。打卡义务大讲堂，已成为我们的时尚。”

义务辅导、义务大讲堂，是湘潭县一中教师志愿者大队的“招牌动作”。

“有偿补课”曾一度被社会诟病。两年前，湘潭县一中面对学生需要有效课后辅导的现实，分高一、高二、高三年级成立3支教师志愿者大队。抵制违规有偿补课，每周至少抽出一小时为学生开展课后义务辅导，这是教师加入志愿者大队“门槛”。

“当时，学校200多名在职教师，从校长到班主任到科任老师全部‘入队’，部分退休老师也主动申请。”负责活动实施的教务主任姜建远说，义务辅导不“另起炉灶”，而是根据学生的实际需求展开。辅导对象也不局限于教师自己所教的学生，而是学校的任何学生，要让每个学生在学习上都能“吃饱”。

校之兴，源于师。教师志愿者大队成立后，学生志愿者大队、家长志愿者大队、后勤服务志愿者大队、离退休教职工志愿者大队共7支志愿者队伍相继成立，由“新时代文明实践志愿者总队”统筹管理。

志愿者大队齐步走，以良好师德师风引领校园文明的“修身立德、关爱学生”主题教育、引导学生向上向善的“传承红色基因”主题教育、培养师生服务意识与志愿精神的“道德银行”等活动方兴未艾。奉献精神、大爱精神的种子播种师生、家长心田，氤氲校园。

将“军营”搬进校园

走进湘潭县一中校园，教学楼上刻着“祖国在我心中”的校风训词。历届优秀校友、湖湘文化代表人物、改革开放100位改革先锋简介等，构成一条首尾相连、层次分明的文化长廊。在风雨长廊外耸立着的，是长征三号运载火箭残骸展示台。

“不仅要培养学生养成健康的身心、健全的人格，更要激发他们的家国情怀与责任担当。引导学生树立高远理想，将聪明才智用到祖国需要的地方去。”湘潭县一中校长齐学军说。

2017年，经军地双方批准，湘潭县一中成为全国第九所、我省唯一一所开办“海航班”的普通高级中学。3年后，该校首届“海航班”23名学生被录取为海军航空大学学员，以46%的录取率居全国9所同类学校“海航班”第一名。

“首届‘海航班’学员入校后，我们将其单独编班，成立海航领导小组和海航部，实行准军事化管理。”该校海航部主任刘志勇介绍，学员配发海军被装，开设爱国主义教育和国防教育课程，组织学员到军事院校、军事基地、红色教育基地参观学习。

继海军航空实验班后，去年，“钱学森实验班”也落户该校，以探索高中阶段培养德才兼备,具有远大理想抱负、强烈家国情怀，立志献身祖国科学事业的拔尖创新人才新模式，弘扬“爱国、奉献、创新、担当”的钱学森精神。

“学校把‘军营’搬进校园，影响的不仅是‘海航班’‘钱学森实验班’学员，激发的是我们每一位学生‘道路自信、使命必达’的豪情壮志和奋发进取、报效祖国的抱负志向。”学生唐甜说。

牢记育人使命，点亮文明之光。如何丰富“财富”内涵，让文明火种、爱国基因一代代传承发展、创新升华，湘潭县一中一直行走在探索路上。（记者肖畅）

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