人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

北京大兴一中西校区九月启用

2021年04月06日09:33 | 来源：北京日报
小字号
原标题：大兴一中西校区九月启用

位于大兴新城西片区的大兴一中西校区，经历三年的建设，近日完成了竣工验收。该校区是目前大兴区规模最大、标准最高、硬件最好的学校，将于今年九月正式启用。

步入大兴一中西校区，园林式的建筑风格让人眼前一亮，双坡式的教学楼屋顶古色古香。宿舍楼分别采用橙、黄配色，充满现代气息，与教学楼遥相呼应，使得整个校园沉稳中不失活泼，体育馆内建有高标准篮球场馆和泳池。

据了解，大兴一中西校区总用地面积为27公顷，其中建设用地19公顷，是目前大兴区规模最大、标准最高、硬件最好的学校。建设地点位于大兴新城西片区，建成之后将成为可以容纳96个班的完全中学，可以同时容纳600名教职工和4320名学生。

大兴区住建委建设工程质量监督站组长聂春雷介绍，大兴一中西校区项目经过三年的建设达到了竣工交付使用的条件，通过对工程的建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位五个单位进行监督验收，整体的验收程序和各方人员符合国家规范和相关的设计要求。（陈强 王滨）

(责编：李依环、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部