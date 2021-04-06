原标题：大兴一中西校区九月启用

位于大兴新城西片区的大兴一中西校区，经历三年的建设，近日完成了竣工验收。该校区是目前大兴区规模最大、标准最高、硬件最好的学校，将于今年九月正式启用。

步入大兴一中西校区，园林式的建筑风格让人眼前一亮，双坡式的教学楼屋顶古色古香。宿舍楼分别采用橙、黄配色，充满现代气息，与教学楼遥相呼应，使得整个校园沉稳中不失活泼，体育馆内建有高标准篮球场馆和泳池。

据了解，大兴一中西校区总用地面积为27公顷，其中建设用地19公顷，是目前大兴区规模最大、标准最高、硬件最好的学校。建设地点位于大兴新城西片区，建成之后将成为可以容纳96个班的完全中学，可以同时容纳600名教职工和4320名学生。

大兴区住建委建设工程质量监督站组长聂春雷介绍，大兴一中西校区项目经过三年的建设达到了竣工交付使用的条件，通过对工程的建设单位、监理单位、施工单位、勘察单位、设计单位五个单位进行监督验收，整体的验收程序和各方人员符合国家规范和相关的设计要求。（陈强 王滨）

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