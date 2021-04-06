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部分儿童癫痫可治愈 及早干预治疗效果更佳

2021年04月06日09:17 | 来源：科技日报
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原标题：部分儿童癫痫可治愈及早干预治疗效果更佳

“数据显示，我国约有1000万癫痫患者，儿童和青少年是癫痫高发人群，约占患者总数的2/3。”北京大学第一医院儿科主任、北京大学医学部儿科学系主任、教授姜玉武4月1日在接受科技日报记者采访时说。

据悉，癫痫是最常见的儿童神经系统疾病之一，目前我国癫痫的整体患病率约为7‰，其中60％以上的患者发病于儿童时期。“治疗儿童癫痫，要特别重视4至5岁语言发育期这段时间，争取在此之前控制癫痫，给患儿赢得宝贵的语言发育机会。”姜玉武说。

“目前，儿童癫痫的治疗手段主要有三大类：第一类治疗方法是最常见的药物治疗，这种治疗手段十分方便，而且对大多数患者都有效。第二类治疗方法是手术，经过近10年的科普，患儿家长对手术的优劣势已经有比较清楚的认知。还有一些服药不管用、手术也做不了的病人，他们就要采用第三种治疗方法——非药物、非切除性手术的姑息治疗，比如生酮饮食治疗。”姜玉武说。

“遗憾的是，目前儿童癫痫患者可选择的药物以及适合的剂型都相对不足。”姜玉武呼吁，希望我国相关机构能开展更多儿童癫痫方面的临床药物研究，研发出更多、更好的创新药物以及适合儿童的特殊剂型。

“为尽可能减少药物对儿童产生的副作用，用药时要选择对孩子认知、生长发育、精神情绪影响较小的药。此外，医生还需要根据儿童不同发育时期特点及其体重，计算出更加精准的用药量。”姜玉武指出。

除药物研发外，消除公众对癫痫患者的歧视，对于治疗该病也尤为重要。那么，患有癫痫的儿童为什么会被歧视？在姜玉武看来，这其实还是因为公众对此病缺乏了解。

“一些人觉得癫痫发病就像中了魔了一样，一定是因为沾染了‘不好的东西’才会发病，甚至荒唐地认为癫痫会传染。其实，癫痫不是传染病，该病患者也不会危害他人。相反，癫痫病人需要社会更多的关爱，因为他们很容易受到伤害。比如，他们会因为发病而意外受伤等，也会因为害怕被歧视而远离社会。”姜玉武说。

最后姜玉武强调，大多数儿童癫痫患者都可以通过治疗控制病情，一些患者甚至可被完全治愈。不过，要想达到这个目标，需要所有人共同努力，要早发现、早治疗，才能取得好的疗效。（记者马爱平）

(责编：李依环、熊旭)

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