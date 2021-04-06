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作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路

2021年04月06日09:07 | 来源：光明日报
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原标题：作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路

　　近日，教育部办公厅印发了《关于进一步加强中小学生睡眠管理工作的通知》（以下简称《通知》），进一步强调要保障学生充足睡眠时间，细化相关管理措施。《通知》要求，要加强学生睡眠监测督导，将学生睡眠状况纳入体质健康监测和教育质量评价监测体系，纳入日常监督范围和政府履行教育职责督导评价，设立监督举报电话或网络平台，确保要求落实到位，切实保障学生良好睡眠。

　　要充分提高对睡眠健康重要性的认识

　　《通知》提出了3个“重要时间”。第一个是必要睡眠时间。小学生每天睡眠时间应达10小时，初中生应达9小时，高中生应达8小时。第二个是学校作息时间。小学上午上课时间一般不早于8：20，中学一般不早于8：00。同时强调，学校不得要求学生提前到校，有条件的应保障必要午休时间。第三个是晚上就寝时间。小学生一般不晚于21：20，初中生一般不晚于22：00，高中生一般不晚于23：00。同时，指导家长和学生，制订学生作息时间表，促进学生自主管理、规律作息、按时就寝。控制好学校的作息时间和学生晚上就寝时间，学生的必要睡眠时间才能得到有效保障。

　　教育部基础教育司司长吕玉刚指出，早晨上课的时间，学校是能管得住的。更重要的时间是晚上就寝时间，一些不良的生活习惯，比如看手机、玩电脑、沉迷网络等等，影响学生的就寝时间。晚上睡眠的时间究竟能不能做得到，这就取决于学生的自我管理能力，取决于家长和学生的指导、合作、协商。在这个过程当中要加强对学生的教育，加强对家长的指导，力求保障晚上的就寝时间能够做到位。

　　教育部基础教育司副司长朱东斌表示，有条件的地方和学校，应该保障学生必要的午休时间。我们也鼓励广大地方和学校，要结合实际情况，根据学校的设施条件，探索各种各样有助于学生睡眠的好的经验和做法。睡眠是个大事，我们应该能够达成共识，不能因小失大，更不能舍本逐末。

　　上海交大医学院党委书记、儿童睡眠障碍诊治中心主任、中国医师协会睡眠医学专委会儿童睡眠学组组长江帆表示：广大中小学校、教师、家长、学生，要充分提高对睡眠健康重要性的认识，增进对不同年龄段所需睡眠时间的要求以及健康睡眠习惯的了解。《通知》中指出，学生每日睡眠应达时长，与国际公认的睡眠推荐时长相符。这一要求落实到个体上，家长还需要掌握个体差异。小学生每日睡眠时间需求范围在9-12小时，中学生在8-10小时。教师和家长可与孩子加强沟通，一起制订适合学生个体的作息时间计划安排，同时可以从孩子的精神状态、自我感受等方面了解是否睡足睡好，并根据实际对作息时间做出调整。

　　牺牲睡眠时间用于学习并不能换来学业成绩的提高

　　针对外在因素影响学生睡眠问题，《通知》提出了3个“中断机制”，要求作业、校外培训、游戏都要为学生睡眠让路。

　　第一是作业“中断”，要求小学生在校内基本完成书面作业、中学生在校内完成大部分书面作业，个别学生经努力到就寝时间仍未完成作业的，家长应督促按时就寝不熬夜，确保充足睡眠。当然，教师要对此进行针对性分析，加强辅导，如有必要可调整作业内容和作业量。第二是校外培训时间“中断”，要求校外线下培训结束时间不得晚于20：30，线上直播类培训结束时间不得晚于21：00，不得以课前预习、课后巩固、作业练习、微信群打卡等任何形式布置作业。第三是游戏“中断”，要求各地教育部门按照管理权限，会同相关部门采用技术手段加强监管，确保每日22：00到次日8：00不得为未成年人提供游戏服务。

　　吕玉刚表示，学校要有健全的作业管理机制，各学科组也要对作业进行统筹，既把握合理的作业量，又提高作业质量，不要造成本来应该出去活动、在操场上蹦蹦跳跳的课间时间，也要让学生去完成作业，或者中午休息的时间也要去完成作业。学校、老师要加强对学生完成作业的指导，特别是帮助学习有困难的学生，加大辅导、答疑的力度，使学生能够在规定的时间内完成作业。

　　江苏省启东市教育体育局局长陆海峰提醒学校要避免割裂思考、二元对立的思维方式，在妥善处理好几组关系上发力。一是“睡得少”与“睡得晚”“起得早”之间的关系。学校要根据《通知》要求，合理确定作息时间，在作息公示中增强软实力，在作息执行中增强硬实力，不人为要求学生提前到校，不人为占用学生在校时间，同时，在严格执行作息中适当灵活变通，比如，为个别因家庭特殊情况提前到校的学生进行妥善安置；二是“睡得少”与“作业多”“作业难”之间的关系。学校要在课堂研究上下真功，用课堂的高效率赢得课业的轻负担；在作业管理上花心思，用设计的高品质赢得课业的轻负荷；三是“睡得了”与“睡得好”“长得好”之间的关系。学校要与学生面对面，教育学生明白充足睡眠的重要意义，养成良好睡眠习惯。与家长心连心，引导家长做孩子充足睡眠的保障者；与社会手拉手，力所能及地参与到校外培训机构的治理工作中去，减轻学生学业负担。

　　同时江帆表示，家长应对儿童使用电子产品采取适当限制措施，同时也要以身作则，自觉维持良好作息，让儿童明确认识到睡眠的重要性，养成自主维持规律作息的良好习惯。他们的团队研究显示，牺牲睡眠时间用于学习并不能换来学业成绩的提高，反而会造成执行功能等广泛损害，影响儿童青少年的学业表现。（记者 靳晓燕）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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