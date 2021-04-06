原标题：让祖国的“小树苗”茁壮成长吧！

4月2日上午，习近平总书记参加首都义务植树活动时，勉励少先队员，“你们这一代，应该说，是民族的自豪感和荣誉感最强的一代，因为你们生长、生活过来，看到的就是一个欣欣向荣的中华人民共和国，茁壮成长吧！”

习近平总书记深情勉励少先队员，在社会各界引起热烈反响。

少先队员：牢记教导勇担使命

浙江省嘉兴市红领巾讲解员、嘉兴市实验小学科技城校区四（4）中队莫景铄说：“我从小在红船旁、南湖畔长大，感受着我们家乡、祖国每一天的变化，深深体会到我们党有多么伟大。我会把习爷爷的嘱托牢记在心上，努力成长为国之栋梁，为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量！”

青海省西宁市第二中学少先队员赵栋栋说：“习爷爷把我们比喻成小树苗，期待我们成长为中华民族的参天大树。现在的中国已经开启了强国征程，强国梦想需要我们去实现和点亮，我们要把自己个人小梦想融入国家民族大梦想，用自己的双手、智慧和奋斗，把未来的中国建设得更加富强。”

南昌师范附属实验小学香溢花城校区六（5）中队吴欣妍说：“习爷爷说的话，每一个字我都记住了。我觉得生长在这样一个伟大的国家和时代，真是一件自豪而幸福的事情。作为红领巾讲解员，我要更好地把党的故事传播出去，让更多的小伙伴了解。”

河南省郑州市红领巾讲解员、郑州中原区伊河路小学六（4）中队李宗芮说：“我们生活在欣欣向荣的中国，看着祖国在疫情中从容不迫，看着祖国脱贫攻坚取得丰硕成果，看着祖国在处理国际问题中的大国风范，我感到特别骄傲和自豪！我一定牢记习爷爷的话，热爱劳动、勤奋学习、刻苦锻炼、敢于创新，为强国梦想去奋斗和努力。”

少先队辅导员：责无旁贷履职尽责

团中央常委、山东省济南市槐荫区少先队总辅导员赵青说：“习近平总书记的谆谆教导如同春风呵护亿万少先队员茁壮成长。当代少先队员是伴着欣欣向荣的共和国成长起来的一代，他们能够发自内心地感受到祖国日新月异的变化，尤其是中西方应对疫情的差异对比，让孩子们充满了制度自信。”

广东省青年讲师团成员、全国优秀少先队辅导员刘冬芹说：“一锹土、一桶水、一次次的扶苗培土，种下的是树苗，浇灌的是未来中国的梦想，培育的是像小树苗一样茁壮成长的社会主义建设者和接班人。我会聚焦政治启蒙和价值观塑造，不断增强少先队员光荣感，让星星火炬永放光芒！”

河北省红领巾讲师团成员、石家庄市合作路小学大队辅导员樊李娟说：“从‘文明其精神，野蛮其体魄’到‘茁壮成长吧’，无不寄托着总书记对少年儿童的深切关怀和殷切期望。今日之少年，成长在幸福的年代，看到的是一个欣欣向荣的中国。在清明节之际，队员们通过开展‘红领巾心向党’学习实践活动，了解党史，缅怀先烈，更加感受到责任之重大，使命之光荣。”

陕西省西安市未央区西航三校党支部书记、少工委主任李琦华说：“育树如育人，‘茁壮成长吧’既是总书记对眼前棵棵幼苗的希望，更是对新时代欣欣向荣的中国的希望。作为少先队工作者，我们将牢记总书记的嘱托，全力培养好少先队员，让红色江山永不变色，让中华民族伟大复兴的力量更加坚强！”

共青团干部：带领少先队育人育心

团北京市委书记李军会说：“习近平总书记对首都少先队员的亲切勉励，就是对我们工作最大的鞭策和激励。在建党百年之际，我们要在履行全团带队光荣职责中只争朝夕、锐意进取，团结、教育、引领广大少年儿童听党话、跟党走，努力成长为能够担当民族复兴大任的时代新人。”

团浙江省宁波市鄞州区委书记、区少工委主任李星说：“我们一定牢记总书记嘱托，树人育心，以贯彻落实《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和全面推进少先队深化改革为契机，高举队旗跟党走，培养少先队员德智体美劳全面发展，让总书记期许的国家栋梁茁壮成长。”

北京市第四中学团委书记邱磊说：“习近平总书记在植树活动中对少先队员的谆谆教诲使我久久难忘，他对孩子们充满了希望，希望他们茁壮成长。我们一定牢记总书记的嘱托，担负好培养合格的社会主义建设者和接班人的政治责任，让党、团、队育人相衔接。”

广东省深圳市坪山区中山中学团委书记郭晓英说：“一把铁锹映初心，我们要深刻领会习近平总书记的深切期望，在春天播种生机，浇灌希望，希望孩子们成长成才，成为建设社会主义现代化强国的生力军。”

党委、政府和社会各界：共同呵护茁壮成长

中共上海市委组织部副部长、老干部局局长杨佳瑛说：“当代少先队员是建设社会主义现代化强国的生力军，关心关爱少年儿童成长，关乎党和人民事业薪火相传。我们要运用富有时代气息、生动活泼的方式，讲好百年党史和家国故事，教育引导少先队员不忘来时路、奋斗新征程，从石库门再出发，为建设社会主义现代化强国从小做好准备。”

新疆霍城县委副书记顾文浩说：“这一代少先队员与新时代的中国共同成长，见证着党领导下的国家不断取得历史性成就，民族的自豪感、荣誉感与生俱来、不断增强。我们的责任就是要为培育好祖国的小树苗创造更好的环境，让孩子们成长为中华民族的参天大树，在传承红色基因中赓续伟大事业。”

山东省青岛市李沧区教育和体育局思政科科长尹瑞波说：“站在两个一百年历史交汇期的少先队员，正是人生‘拔节孕穗’的关键时期，需要我们用心浇灌和培育。我们要落实好立德树人根本任务，教育引导少先队员勇担历史使命，做未来社会主义现代化强国的栋梁之材。”

天津市北辰区第三期“青马工程”培训班班长王萌说：“梦想是什么，如何实现梦想，这是每一个青少年都面临的人生之问。作为青年学员，我一定牢记总书记对孩子们的殷切期盼，立足本职岗位，用‘青马’精神的大手拉住少先队员的小手，带领孩子们在欣欣向荣的中国，在党的关爱下共同成长，书写无愧于时代的答卷。”

江苏省南京市雨花台区少先队校外辅导员、雨花台烈士陵园管理局社会教育部副部长郭琦说：“反复聆听总书记在植树活动上对少先队员的谆谆教诲，我热血澎湃。担任少先队校外辅导员3年来，我为全区少先队员讲解雨花英烈故事逾百场，努力让雨花英烈精神根植孩子们心中。我一定在忠诚履职中坚守初心使命，用红色信仰引领少先队员茁壮成长。”

中青报·中青网记者 中国少年报记者

(责编：郝孟佳、熊旭)