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香港高中通识科下学年将改名为“公民与社会发展科”

2021年04月06日08:46 | 来源：人民网-人民日报海外版
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原标题：香港高中通识科下学年将改名为“公民与社会发展科”

据新华社香港电 香港特区政府教育局近日公布高中4个核心科目的优化内容，其中通识科将改名为“公民与社会发展科”，着重培养学生正面价值观、积极态度和国民身份认同。该局当日发出通函通知各学校，有关科目的优化措施将于2021/2022学年在高一年级推行。

课程发展议会与香港考试及评核局公开考试委员会于3月31日经过详细审议后，通过高中4个核心科目，包括中国语文科、英国语文科、数学科和通识科的优化方案，并向特区政府教育局提出建议。其中优化后的通识科课程以香港、国家和当代世界三个主题为核心内容，维持必修必考，但不设独立专题探究，并将为学生提供前往内地学习机会。

特区政府教育局发言人表示，优化方案可腾出课时、减少考试压力和增加高中课程弹性，让学校配合校情及学生需要，灵活运用释放出来的空间，提供更多元化的学习经历，照顾学生的不同兴趣。

香港特区政府教育局2020年11月宣布，特区政府决定根据通识教育科课程宗旨和目标，精简课程内容，巩固知识基础，优化教材和考试安排，并冠以新的科目名称。新课程重视培养学生正面价值观、积极态度和国民身份认同，学生须学习国家发展历程、宪法、香港基本法和法治。

(责编：李依环、熊旭)

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