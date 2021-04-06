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北京从学校建设、师资培养等方面支援新疆教育

不远万里 滋育桃李（解码·教育均衡发展）

本报记者  贺  勇
2021年04月06日05:27 | 来源：人民网－人民日报
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　　和田市北京海淀小学，孩子们在老师带领下做课间操。
　　资料图片

　　核心阅读

　　近5年来，北京以打基础补短板为重点，支援新疆幼儿园、中小学校等建设，新增学位15万余个。加大援疆教师选派力度，通过“师带徒”、手把手、公开课等形式，提升教育教学能力。同时，创新开展大学生支教项目，让受援地的孩子尽早享受更优质的教育。

　　

　　新疆和田市北京海淀小学的教学楼外，六年级二班的热则耶·阿布地力木正和小伙伴们一起在塑胶跑道上跳绳。“我很喜欢学校的这个大操场，能让我们尽情玩耍。”热则耶·阿布地力木高兴地说。

　　作为北京支援新疆教育的“交钥匙”工程，短短一年多时间，这座设计新颖、设施完善的现代化学校在当地拔地而起，于2018年秋季正式启用。“这里一切的设计施工标准都向北京标准看齐。”项目承建方——北京建工四建援疆项目负责人张进红介绍。

　　从一无所有的空地，到如今超过2100名学生，和田市北京海淀小学成为当地明星学校的过程，正是北京教育援疆取得累累硕果的一个缩影。

　　近5年来，北京以打基础补短板为重点，支援新疆的幼儿园、中小学校等建设，新增学位15万余个，极大保障了适龄儿童和学生就学。

　　北京市援疆和田指挥部副指挥程永涛介绍，为实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，今年北京将加大投资力度，实施60余个项目，涵盖办学条件提升、师资队伍培养和交往交流互动等各个方面，继续帮助新疆和田地区及兵团第十四师提升教育质量，让受援地的孩子尽早享受更优质的教育。

　　补短板

　　最优质资源投向最需要的地方

　　巍巍昆仑山下，玉龙喀什河自南向北一路奔涌，横穿和田。在去年脱贫摘帽之前，这里曾是全国集中连片深度贫困区之一，教育资源短缺问题比较突出。

　　2015年，北京市第八批第二期援疆教师孙文凤初次来到和田，在她的印象中，村镇小学的课桌还是简陋的木桌椅，颜色也不一致；幼儿园一个班有五六十个孩子，一个老师从早盯到晚，非常辛苦；有的校园围墙破旧不堪，办公室屋顶有裂痕、脱皮。“任重而道远，那一刻我们的感受特别真切。”孙文凤说。

　　“坚持把最优质资源投向最需要的地方，一直是北京市教育援助的基本定位。”北京市委教育工委相关负责人表示，其目的就是要在最短的时间收获最大的效益，让受援地区尽早享受优质教育。“十三五”期间，北京市累计安排教育援疆资金20.98亿元，新建和改扩建中小学校幼儿园193所，建设规模达260余万平方米，新建墨玉县北京高级中学、和田市北京海淀小学等一批示范学校，极大增强了受援地各类教育硬件设施规模，现阶段教育硬件设施短缺问题基本得到解决。

　　灰白底色的建筑，利用首层架空和屋顶平台的方式实现空间的相互融通，打造出极富层次感的和田市北京海淀小学教学楼；它身后的海淀幼儿园，则以丰富的色彩，形成极具趣味的建筑造型……“我的孩子就在这里上学，校园的建筑美、环境美，教学设备也先进。”和田居民艾依努尔·依得力斯为自己的孩子感到幸福。“在这么好的教学环境中，我们也更有信心去培养祖国的花朵。”北京市第十批第一期援疆教师、现任和田市北京海淀小学校长韩杰说。

　　“教育基础设施建设投资大、项目多，必须严把建设质量关。”北京市援疆和田指挥部工程建设部部长周围介绍。在注重大规模新建、扩建校舍的同时，学校的配套设施也不能忽视。5年来，北京市先后为受援地64所学校补充和完善了现代化的教学和实验设备仪器5000余台套，并对50余所乡镇中小学及幼儿园进行供暖和洗浴设施建设改造。

　　手把手

　　留下带不走的教师队伍

　　2016年，在北京市财会学校教语文的王建成首次以援疆教师的身份来到和田，一年的工作和生活不仅令他对这里有了许多牵挂，也让前来探亲的妻子——北京市第十四中学的英语教师田乐芳深受触动。

　　2018年，北京市加大援疆教师的选派力度，教师的援期也从一年变为两年。这一年，田乐芳接过丈夫的接力棒，来到和田，开展教学和“师带徒”工作。

　　2020年，田乐芳完成任务返京后，王建成又选择了回到这里。“我们夫妻接力，就是希望能够将北京的教学经验带到这片4000多公里外的戈壁绿洲中。”王建成说。

　　同样割舍不下新疆教育事业的，还有来自北京海淀区的教师刘全华。去年离校返京前最后一次在校园里参加升旗仪式，他忍不住掉下了眼泪——作为和田市北京海淀小学的首任校长，他为学校发展倾注了太多心血。2018年9月，学校首次招生，虽然硬件条件一流，却面临着师资水平参差不齐、教学经验不足的困境。

　　“教育质量是生存之本，是学校的生命线。”在刘全华的带动下，援疆教师们倾囊相授，本地教师快速成长。“能够为和田留下一支带不走的教师队伍，进一步激发他们内部造血的活力，从而自行造血，激活课堂，让学生受益，这才是关键。”刘全华说。

　　2016年以来，北京市共选派4批647名优秀干部教师奔赴新疆。他们通过“师带徒”、手把手、公开课等多种形式，累计建立“师带徒”结对关系800余对，举行示范推广课1500余次，培训教师1万余名。此外，北京还组织实施名校长能力提升工程、首都远程教育互助工程等重点项目，每年选派受援地的管理干部和骨干教师到北京重点学校，通过跟岗学习、挂职锻炼，实地提升教育教学能力，为受援地建设一支带不走的教师队伍。

　　解难题

　　探索解决师资不足的有效路径

　　近年来，和田地区学生数量快速增长，师资力量不足成为阻碍当地教育发展的重要影响因素。既要立足长远扎扎实实提升师资水平，又要有非常之举解决燃眉之急。为此，北京市创新开展大学生支教项目，从2018年起，连续3年投入援疆资金2亿余元，招聘2万余名在校大学生前往支教。

　　95后魏恒博现在是和田市北京海淀小学的一名教师。因为大学生支教项目，这个甘肃娃与和田结下了不解之缘。2019年8月，他来到和田市阿克恰勒乡第二小学实习支教，主要教语文。4个月的实习支教生活结束后，他作了一个重要决定：留下来。

　　扎根和田，并不是魏恒博一时冲动的决定。“孩子们渴望知识的眼神深深触动了我。”魏恒博说，“他们的眼睛里总是闪烁着求知的光芒，当时我就下定决心，要教孩子们掌握更多知识。”去年7月，魏恒博通过考试，如愿入职了和田市北京海淀小学，成为一名教师。而像他这样实习后留在和田就业扎根的不在少数。据初步统计，目前考入当地教育系统担任教师的支教大学生就有近600人。

　　“2016年前，有的教师岗位连续两年招不到人，大学生支教项目施行之后，这一问题得到非常大的改善。”曾任和田市教育局支教办主任的徐久浩说，支教大学生为和田地区带来了新活力，也为进一步解决当地师资力量不足探索了有效路径，助推了受援地教育教学水平的提升。


　　《 人民日报 》（ 2021年04月06日 12 版）
(责编：赵欣悦、杨光宇)

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