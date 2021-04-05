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梨花风起正清明 家祭无忘告英烈

2021年04月05日10:39 | 来源：新华网
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原标题：梨花风起正清明 家祭无忘告英烈

新华社北京4月4日电题：梨花风起正清明 家祭无忘告英烈

新华社记者闵尊涛、郑明鸿、崔力

手捧一束鲜花、追忆一个名字、讲述一段故事……清明时节，全国各地以不同的方式致敬英烈。最深的悼念是铭记，最好的纪念是传承，最高的致敬是奋进。如今，我们能够告慰先烈的是，山河无恙，今日盛世如你所愿，明日中国定更加精彩。

你血染的土地 盛开幸福的杜鹃

江西省于都县新陂乡觉村九龙山，漫山遍野的苍绿中，几抹红色是杜鹃花盛开的样子，一如你们离去时的样子。

清明时节，觉村的村民这样念叨，今年杜鹃花又红了，满山开遍是幸福的样子。

觉村，原名“葛村”，这个名字是村民革命热情的见证。1934年，为了组建一支加强连，当时只有几百人的葛村，一天之内就有70余人应征入伍。感叹于葛村人民高涨的革命觉悟，苏区政府特意将“葛村”改名为觉村，并一直沿用至今。

在觉村红军烈士纪念碑前，47名小学生整齐列队，依次上前献花，纪念牺牲的红军烈士。

康灶女，18岁，1931年参加革命，1934年牺牲；汤连发，16岁，1932年参加革命，1934年牺牲……纪念碑底座上镌刻的是一行行烈士名字，书写的是一段段英雄史诗。

站在铭刻着51名烈士名字的纪念碑前，六年级学生汤诗清记得爷爷汤万华给她指过的一个名字——汤升昌，那是一名可敬的烈士，也是自己的家人。

“为了无数劳苦百姓过上好日子，他一心跟着共产党。”老党员汤万华深知二伯当初的决定。

当年只有240万人口的赣南有33万人参加红军，长征路上平均每公里就有3名赣南籍战士倒下，江西有名有姓的烈士达25.3万余人。

如今，在烈士用鲜血染就的这片红土地上，他们的革命故事代代传颂，他们的革命理想正在加快实现。

2020年，革命老区江西25个贫困县全部摘帽，基本摆脱区域性整体贫困，与全国共同迈入小康。

你的名字无人知晓，你的功勋永垂不朽

贵州省遵义市仁怀市鲁班镇，红军烈士陵园内松柏苍翠，146名烈士长眠于此。他们是在鲁班场战斗中牺牲的红军烈士，除一名红军烈士外，其余145人的名字都消散在炮火声中。

清明节前，前来追思先烈的市民络绎不绝，红军烈士公墓前摆满了黄白相间的鲜花。

1935年3月13日，红军第二次进入仁怀境内，准备三渡赤水，鲁班场是必经之路。3月15日，鲁班场战斗打响。这场战斗打乱了敌人的部署，确保了三渡赤水的胜利。

1953年，仁怀县委、县政府拨款修建了鲁班红军烈士公墓，集中安葬牺牲在仁怀境内的红军烈士。

1971年秋天，抗战老兵刘福昌来到陵园，自愿请命守陵，一守就是45年。直至2018年去世，他用坏了1000多把扫帚，栽下的2000多株雪松等，已是根深叶茂。

为什么坚守陵园？生前，刘福昌这样说：“我亲眼看见发生在鲁班场的血战，红军用鲜血和生命换来人民当家作主的幸福。我为自己崇拜的人守灵，心甘情愿。”

第二代守陵人郭德刚，也是一名退伍老兵，70岁的他已守陵21年。“我爷爷曾目睹红军血战鲁班场，他生前多次告诉我，要永远对这些红军先烈怀有一份崇敬。”郭德刚说。

为烈士守护就是传承革命精神，铭记英烈就是牢记我们的来处。这是守陵人最朴素的想法。

你们的名字消散在炮火硝烟中，我们就是你的亲人。

你立志“改造中国”的故事，有了新的注脚

红军烈士李振彪墓前，青松翠柏环绕，气氛肃穆。清明时节，70多名畲汉群众来到纪念碑前祭扫英烈，一幕幕激昂的斗争场景在眼前浮现：

78年前，李振彪长眠于浙江省景宁畲族自治县九龙乡王湾村。畲族乡亲不会忘记，左手受过伤，20岁不到的他装扮成裁缝师傅，一边为群众缝制衣服，一边与群众拉家常，逐步开展艰苦的新区党建工作。

1935年，时年15岁的李振彪加入中国工农红军挺进师二纵队，参加浙西南革命根据地的建设和斗争。1938年，部队北上，李振彪留驻浙南坚持开展游击斗争。

有网友祭奠李振彪，这样写道：“青春立志改旌容，革命投身赴九龙。”“青景山河一片红。”

三年时间，他和战友将浙西南革命根据地游击区由小变大，革命星火燃遍整个浙西南。

追忆当年李振彪和战友打通交通线，形成在根据地“壮丁抽不去，捐税收不走”，地主被迫实行“二五”减租的局面。九龙乡人武部副部长叶连根说：“中国工农红军挺进师经过浙江江山华家村时，李振彪坚决要求参加红军，追随共产党闹革命，改变家乡的面貌。正是这些先辈前仆后继，舍身报国，才有我们新中国的今天，才有我们的今天。”

“英烈虽远去，但他们的名字早已印刻在我们心中，每年清明，我们都会来此祭扫。”九龙乡村民沈晓清动情地说。

2015年，作为全国唯一的畲族自治县，景宁摘掉了“欠发达”帽子，努力迈向“绿富美”。如今，浙江景宁的县域综合实力在全国120个民族自治县中位居前列。

这盛世，如英烈所愿。有理由期待，一幅幅乡村蝶变的画卷在中华大地徐徐铺展。

(责编：朱紫阳、马昌)

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